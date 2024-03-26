Ãæ¹ñ¤ÎÅê»ñ²È¡¢¹á¹Á¤ÎÉÔÆ°»º¤òÂ³¡¹¤È¹ØÆþ¡½ÆÈ¥á¥Ç¥£¥¢
ÆÈ¹ñºÝÊüÁ÷¶É¥É¥¤¥Á¥§¡¦¥ô¥§¥ì¤ÎÃæ¹ñ¸ìÈÇ¥µ¥¤¥È¤Ï24Æü¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÅê»ñ²È¤¬¹á¹Á¤ÎÉÔÆ°»º¤òÂ³¡¹¤È¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Îµ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ê£¿ô¤ÎÉÔÆ°»º³«È¯¶È¼Ô¤äÃç²ð¶È¼Ô¤¬¡ÖÃæ¹ñ¤«¤éÂçÀª¤ÎÇã¤¤¼ê¤¬¹á¹Á¤ÎÉÔÆ°»º»Ô¾ì¤Ë²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ½ÌÀ¡£Ãæ¹ñ¤ÎÉÔÆ°»ººÄÌ³´íµ¡¤È·ÐºÑ¸«ÄÌ¤·¤ÎÉÔ³Î¼ÂÀ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¿·ÃÛÈÎÇä¤ËÃæ¹ñ¤Î¹ØÆþ¼Ô¤¬Àê¤á¤ë³ä¹ç¤Ï20¡Á30¡ó¤ËÃ£¤¹¤ë¤È¸«ÀÑ¤â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¹á¹Á¤Ç¤Ïº£Ç¯2·î¡¢2¸®ÌÜ¤ÎÊª·ï¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ê¤É¤ÎÉÕ²ÃÅª¤Ê°õ»æÀÇ¤¬Å±ÇÑ¤µ¤ì¤¿¡£ºòÇ¯10·î¤ËÈóµï½»¼Ô¤¬¹á¹Á¤ÇÉÔÆ°»º¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÎÀÇÎ¨¤Ï30¡ó¤«¤é15¡ó¤Ë°ú¤²¼¤²¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Ïµï½»¼Ô¤ÈÆ±¤¸Ìó4¡¥25¡ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÉÔÆ°»º³«È¯Âç¼ê¤Î¹±´ðÃû¶È¤¬ÀèÆü¹Ô¤Ã¤¿ÈÎÇä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï30¸Í¤¬´°Çä¤·¡¢4200Ëü¹á¹Á¥É¥ë¡ÊÌó8²¯1200Ëü±ß¡Ë¤Ç8¸Í¤ò¹ØÆþ¤·¤¿Ãæ¹ñ¤«¤é¤ÎÇã¤¤¼ê¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£ÊÌ¤ÎÊª·ï¤Ç¤â°ìÅÙ¤Ë5¸Í¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¤¬¤ª¤ê¡¢Â¾¤Î¶È¼Ô¤âÃæ¹ñ¤ÎÅê»ñ²È¤Ë¸þ¤±¤¿¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¹Ô¤¦½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¹á¹Á¤ÈÎÙÀÜ¤¹¤ë¹Åì¾Ê¿¼¥»¥ó»Ô¤Ç¤Ï¹á¹Á¤ÎÊª·ï¤ËÂÐ¤¹¤ë´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¤¢¤ë¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¹á¹Á¤ÎÉÔÆ°»º»Ô¾ì¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¸ÜµÒ¤¬¹á¹Á¤ÇÉÔÆ°»º¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÎÁ°Äó¾ò·ï¤ä¼ý±×Î¨¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò»Ï¤á¤¿¡×¤È¤Î¾õ¶·¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ÌîÃ«¡Ë