¥Ï¥Þ¥¹ÀïÆ®°÷300¿Í¹´Â«¡¡¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¡¢¥¬¥¶ÆîÉô
¡¡¡Ú¥¨¥ë¥µ¥ì¥à¶¦Æ±¡Û¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ï25Æü¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶ÆîÉô¥Ï¥ó¥æ¥Ë¥¹¤ÇÌó10Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëºîÀï¤ò¼Â¹Ô¤·¡¢¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤ÎÀïÆ®°÷Ìó300¿Í¤ò¹´Â«¤·¤¿¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤ÎÀïÆ®°÷¤ò»¦³²¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·³¤ÏËÌÉô¥¬¥¶»Ô¤Ë¤¢¤ëÃÏ¶èºÇÂç¤Î¥·¥Õ¥¡ÉÂ±¡¤Ç¤â¹¶·â¤ò·ÑÂ³¤·¡¢¥Ï¥Þ¥¹¤Ø¤Î°µÎÏ¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡18Æü¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥·¥Õ¥¡ÉÂ±¡¤Ø¤Î¹¶·â¤Ç¡¢·³¤ÏÀïÆ®°÷170¿Í¤ò»¦³²¤·¤¿¤È¼çÄ¥¡£ÉÂ±¡ÉßÃÏÆâ¤ÎÊ£¿ô¤Î·úÊª¤ÇºîÀï¤òÂ³¤±¡¢°åÎÅµ¡´ï¤Ê¤É¤Ë±£¤µ¤ì¤¿Â¿¤¯¤ÎÉð´ï¤ò²¡¼ý¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥Ï¥ó¥æ¥Ë¥¹¤ÎºîÀï¤Ç¤â¡¢ÂçÎÌ¤ÎÊ¼´ï¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£