ドナルド・キーンさんは、大著「明治天皇」の執筆が後半にさしかかった1999年に、作家で平和活動家の小田実さんがその前年に出した「玉砕」の英訳を始めた。これは出版社や新聞社から依頼されたのではなく、キーンさん自身が読んで感動し、着手したものだった。作品は小説仕立てだが、戦地取材を重ねた小田さんの反戦思想が盛り込まれている。英訳版冒頭の前書きでは、書名を「The Breaking Jewel」と訳した背景を玉砕の由来から紹介している。

小泉悠さんと小田実の平和主義=鈴木英生・専門記者

The earliest use of the word gyokusai is found in the biography of a Chinese of the sixth century (the northern Ch'i dynasty), who reportedly said that he would rather be a broken jewel than a whole tile, meaning that he would prefer to die gloriously than to live the inglorious life of a common clod. As adopted by the Japanese, the expression acquired a special meaning during the Pacific War. Gyokusai was used to describe the final, all-out charge of surviving Japanese units against superior American forces. The Americans called such actions "banzai charges" because many of the Japanese soldiers cried banzai as they made their suicidal charge into the teeth of enemy forces.

The impetus for such charges was the belief that it was nobler to offer one's life for one's country (and specifically for the emperor) than to cling shamefully to life. Of course, in every country the soldier who sacrifices his life for his country has been praised, but the gyokusai was not necessarily a last-ditch action; some were undertaken even when much longer resistance was possible. The readiness to die in an en masse attack was fostered by the creed inculcated in Japanese soldiers and sailors that in all their history, Japanese had never submitted to becoming prisoners of war. This was patently untrue. During the Russo-Japanese War, many Japanese soldiers (including officers) became prisoners and subsequently returned to Japan without suffering disgrace, but by the time of the Pacific War, the military authorities succeeded in convincing the Japanese of the existence of an unbroken tradition of choosing death rather than the humiliation of becoming prisoners.

キーンさんが小説の「玉砕」にひかれた最大の理由は、自身が43年5月に、アッツ島で日本軍最初の玉砕現場に立ち会ったことだろう。そして「明治天皇」で明治時代を描いたことにより、玉砕が日本古来の軍事的な伝統などではなく、日露戦争以後に軍部によって作り上げられたものに過ぎないことを再認識した。この視点は司馬遼太郎らも繰り返し説いており、司馬との対談などを経て、意識が強まったのだろう。

日本の支配下にあった朝鮮や、差別的な扱いを受けていた沖縄の兵士が「玉砕」に登場することにも、前書きで触れている。キーンさんは大戦中、朝鮮半島出身の日本兵を多く尋問し、45年4月の沖縄上陸作戦にも最前線で加わった。この時の思いが、登場人物たちへの強い思いとつながったのだろう。

In this and other of his works, Oda reveals a particular interest in the relations between Koreans and Japanese. Japan annexed Korea in 1910. Some Koreans, especially in the upper classes, were happy that an efficient Japanese regime had replaced the vacillating and corrupt rule of the Korean monarchy, but the vast majority of Koreans resented the dominance of the Japanese in their own country. In order to give legitimacy to its rule, the Japanese government insisted that the Japanese and the Koreans had the same ancestors and were, in essence, the same people. For this reason, the Japanese government ordered the Koreans to take Japanese surnames, to replace a typical Korean name like Kim with a Japanese name like Kanemura or Kaneyama. The use of the Korean language was frowned on and even forbidden, and everything else that distinguished Koreans from Japanese was downplayed.

Corporal Kon (he insists on pronouncing his name in the Japanese manner rather than as Kim) is determined to beat the Japanese at their own game by proving he is the best soldier in the regiment. It was unusual for Koreans to be inducted on active duty with the Japanese forces. Instead, most were civilian employees required to perform labor for the military. Many of the "Japanese" prisoners during the first years of the war were in fact Korean laborers, mustered in their villages and sent to the islands of the Pacific to build airfields or harbor facilities. Kon, however, insists that he is a Japanese soldier, even though he comes from "the peninsula." He is proud that other Koreans are now serving like himself in the Japanese forces. He is fighting not only the Americans but the prejudices of the Japanese, resolved to win recognition as their equal.

Private Second Class Kaneshiro, whom Kon takes under his wing, is an Okinawan. Japanese from the main islands grudgingly admitted that Okinawans were Japanese, but at the time of the novel (and even much later) they were subjected to almost as much discrimination as the Koreans. Their prefecture was the poorest, and the Okinawans were looked down on for such reasons as that they preferred pork to fish, unlike "real" Japanese. Gyokusai is given complexity by the irony that Koreans and Okinawans were offering their lives to save a country that did not recognize them as its own.

小田さんは32年生まれで、キーンさんより10歳若い。従軍経験はなかったが、育った大阪で空襲を経験している。

2006年に出版された「玉砕/Gyokusai」には、小説「玉砕」のほか、小田さんとキーンさんによる対談「崇高にしておぞましき戦争」なども収録されており、その中で小田さんは「玉砕」を執筆したきっかけが95年の阪神大震災の被災だったことを明かしている。「今度は地震が来た。阪神・淡路大震災。私たち、そのなかにいた。(中略)。追い込まれたら、人間どうするか。それを一度ちゃんと書いてやろうと考えた」と。

キーンさんも、翻訳を決めた理由ついて対談でこう述べている。

「戦争が終わって50年待たなければならなかったものかもしれません。そうでなければ近すぎて、かえって見えなかった。時間がたつに従って目の前にあったものが実は小さいもので、見えなかったようなものが実は大きいものだとわかってくる、ということもあると思うんです」

半世紀を経てこその、渾身(こんしん)の翻訳だったのである。

日本文学者のドナルド・キーンさん(1922年生まれ)は、18歳の時に「The Tale of Genji(源氏物語)」と出会い、96歳で亡くなるまで、日本の文学や文化の魅力を伝えることに没頭し、膨大な研究成果を発表し続けた。日本の「大恩人」はどんな時代を生き、私たちに何を伝え、未来に何を残そうとしたのか。本人の英文や、2022年4月に創刊100年を迎えた英字「The Mainichi」の紙面とともに、この1世紀の時空を旅する。

(文・森忠彦=毎日新聞記者、ドナルド・キーン記念財団理事。キーンさんの原文は同財団から掲載の許可を得ています。財団HP=https://www.donaldkeene.org/)

Donald Keene(ドナルド・キーン)

1922年6月18日、米ニューヨーク市ブルックリン地区生まれ。日本文学研究者。コロンビア大学名誉教授。コロンビア大学大学院、ケンブリッジ大学研究員を経て53年から京都大学大学院に留学。谷崎潤一郎、川端康成、三島由紀夫などの文人と交流した。半世紀以上にわたって日米を行き来しながら、日本の文学、文化の研究を続け、その魅力を英文で世界へと発信した。2008年には文化勲章を受章。11年の東日本大震災の直後に、日本国籍を取得。雅号は「鬼怒鳴門」。19年2月24日、96歳で永眠。主な著書に「日本文学の歴史」「百代の過客」「Emperor of Japan: Meiji and His World, 1852-1912」(邦訳「明治天皇」)など。