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Visualising facial distortions in prosopometamorphopsia - The Lancet
If faces look like demons, you could have thi | EurekAlert!
https://www.eurekalert.org/news-releases/1038350
Seeing Demons: Man's Rare Brain Condition Transforms Faces Into Monsters : ScienceAlert
https://www.sciencealert.com/seeing-demons-mans-rare-brain-condition-transforms-faces-into-monsters
Rare disorder causes man to see people's faces as 'demonic'
https://www.nbcnews.com/health/health-news/disorder-man-sees-demonic-faces-rcna144533
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