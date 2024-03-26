¿å¸¶°ìÊ¿»á¤Î¡ÈÅÒÇîÌäÂê¡É¤Ç¿¼¤Þ¤ëÆæ¡Ä ¡ÖÎ¢¥«¥¸¥Î¤Ë¤Ï¥±¥Ä¥â¥Á¤¬¤¤¤ë¡×¥«¥¸¥Î¤Ç106²¯ÍÐ¤«¤·¤¿°æÀî°Õ¹â»á¤Î¸«²ò
¡¡Âç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤ÎÄÌÌõ¡¦¿å¸¶°ìÊ¿»á¤¬°ãË¡ÅÒÇî¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ò²ò¸Û¤µ¤ì¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¡¢Âç²¦À½»æ¸µ²ñÄ¹¤Î°æÀî°Õ¹â»á¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û°æÀî»á¤¬°ãË¡ÅÒÇîÌäÂê¤Ë¸ÀµÚ¡ÊÆ°²è¤¢¤ê¡Ë
¡¡¡ÖÎ¢¥«¥¸¥Î¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Í¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î¥±¥Ä¥â¥Á¤¬¤¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×¤È¸ì¤ë°æÀî»á¡£¼èºà¤¬»¦Åþ¤·¤¿¤¿¤á¡¢¤«¤Ä¤Æ106²¯±ß¤ò¥«¥¸¥Î¤ÇÍÐ¤«¤·¤¿Æ±»á¤¬¶ÛµÞ¤Ç²ó¤·¤¿¤È¤¤¤¦Æ°²è¤Ï¡¢¤ï¤º¤«1Æü¤Ç140Ëü²óºÆÀ¸¤Ë¡£¼«¿È¤ÎÈ¾À¸¤òÄÖ¤Ã¤¿Ãø½ñ¤âÁýºþ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¥¿¥¤¥à¥º¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿å¸¶»á¤Î°ãË¡ÅÒÇî¤Ë¤è¤ëÉéºÄ¤Î¶â³Û¤Ï¤ª¤è¤½6²¯8000Ëü±ß¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÆüËÜ¤Î¹ñÀÇÄ£¤Ë¤¢¤¿¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÎIRS¤¬¿å¸¶»á¤È°ãË¡¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤ÎÆ¹¸µ¤ËÂÐ¤¹¤ëÁÜºº¤ò³«»Ï¡£¤µ¤é¤ËºÇ¿·¾ðÊó¤Ç¤ÏMLB¡¢Âç¥ê¡¼¥°µ¡¹½¤â¡ÖÂçÃ«Áª¼ê¤È¿å¸¶»á¤ÎÄ´ºº¼êÂ³¤¤ò³«»Ï¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶ÉESPN¤Ë¤è¤ë¤È2021Ç¯¤´¤í¿å¸¶»á¤¬°ãË¡ÅÒÇî¤ÎÆ¹¸µ¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢µîÇ¯10·î¤ËFBI¤¬Æ¹¸µ¤ò²ÈÂðÁÜº÷¡£º£Ç¯1·î¤ËÁÜººÅö¶É¤ÏÂçÃ«Áª¼ê¤Î¸ýºÂ¤«¤é¤ÎÁ÷¶â¤òÇÄ°®¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¿å¸¶»á¤ÏESPN¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡ÖÂçÃ«Áª¼ê¤Ë¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Î¼Ú¶â¤Î¸ªÂå¤ï¤ê¤ò°ÍÍê¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤ÎÊÛ¸î¿Í¤Ï¡ÖÂçÃ«¤Î¸ýºÂ¤«¤é»ñ¶â¤¬ÀàÅð¤µ¤ì¤¿¡×¤È¹ðÈ¯¡£¿å¸¶»á¤Ï¤½¤Î¸å¡ÖÂçÃ«Áª¼ê¤Ï²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤òÊÑ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¤«¤Ä¤Æ¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ç106²¯±ß¤òÍÐ¤«¤·¤¿°æÀî»á¤Ï¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤Ë¡Ö»ä¼«¿È¤Î¤·¤ç¤¦¤â¤Ê¤¤¿ÍÀ¸¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤Ç¤¹¤Í¡¢¤¤¤¤¤³¤È¤È°¤¤¤³¤È¤Ï½çÈÖ¤Ë¤¤Þ¤¹¤·¡¢°¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤ò¼¡¤Î¼«Ê¬¤ÎÎÈ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö»ä¤Ê¤ó¤«¤âË¿Âç´ë¶È¤Î¼ÒÄ¹²ñÄ¹¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¤Ê¤¬¤éÁ°²Ê¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«YouTuber¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿ÍÀ¸²¿¤¬¤¢¤ë¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÂçÃ«Áª¼ê¤Ë¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤ÈºÇ¹â¤ÎÌîµå¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ç¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¿Í´Ö¤ò¸«Ê¬¤±¤ëÎÏ¤À¤È¤«¡¢´í¸±²óÈòÇ½ÎÏ¤ò¤Ç¤¹¤Í¡¢¿ÍÀ¸¤Î¥Ç¥Ã¥É¥Ü¡¼¥ë¤òÈò¤±¤ëÁªµå´ã¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¯¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÆÈÆÃ¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¥¨¡¼¥ë¤òÂ£¤Ã¤¿¡£
¡Ê¡ØABEMAÅª¥Ë¥å¡¼¥¹¥·¥ç¡¼¡Ù¤è¤ê¡Ë