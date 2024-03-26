¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¡ÖIS¤¬¼Â¹Ô¡×¡¡½ÆÍð¼Í¥Æ¥í¡¢»à¼Ô139¿Í
¡¡¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï25Æü¡¢¥â¥¹¥¯¥ï¹Ù³°¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Û¡¼¥ë¤Ç22Æü¤Ëµ¯¤¤¿½ÆÍð¼Í¥Æ¥í¤ò¼õ¤±¤Æ¼£°ÂÅö¶É¤È¤ÎÂÐºö²ñµÄ¤ò³«¤¡¢²á·ãÇÉÁÈ¿¥¡Ö¥¤¥¹¥é¥à¹ñ¡×¡ÊIS¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¼Â¹Ô¤·¤¿¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î´ØÍ¿¤òµ¿¤¦»ÑÀª¤â²þ¤á¤Æ¼¨¤·¤¿¡£¥í¥·¥¢Ï¢Ë®ÁÜºº°Ñ°÷²ñ¤Î¥Ð¥¹¥È¥ë¥¤¥¥ó°Ñ°÷Ä¹¤Ï²ñµÄ¤ÎÃæ¤Ç¡¢»à¼Ô¤¬139¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Ï¡Ö²á·ã¤Ê¥¤¥¹¥é¥à¼çµÁ¼Ô¤Ë¤è¤ëÈÈ¹Ô¤À¡×¤È»ØÅ¦¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¤è¤ë¥í¥·¥¢¤Ø¤Î±Û¶¹¶·â¤äÌ±´Ö¥¤¥ó¥Õ¥éË¤·â¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢½ÆÍð¼Í¥Æ¥í¤â»ÔÌ±¤òÉ¸Åª¤Ë¤·¤Æ¼Ò²ñ¤òº®Íð¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡ÖÏÀÍýÅª¤ËÅ¬¹ç¤¹¤ë¡×¤È¼çÄ¥¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î´ØÍ¿¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë