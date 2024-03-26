¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¡Ö¸ý»ß¤áÎÁ¡×ºÛÈ½¡¢£´·î15Æü¤«¤é¡¡ÄÉ²Ã±ä´ü¤òÇ§¤á¤º
¡¡¥È¥é¥ó¥×Á°ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ë¤è¤ë¡¢¸µÉÔÎÑÁê¼ê¤Ø¤Î¡Ö¸ý»ß¤áÎÁ¡×»ÙÊ§¤¤¤ò¤á¤°¤ë·º»ö»ö·ï¤Ç¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡Ê£Î£Ù¡Ë½£¤ÎºÛÈ½½ê¤Ï25Æü¡¢¸øÈ½¤ò£´·î15Æü¤«¤é»Ï¤á¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¿·¤¿¤Ê´ØÏ¢»ñÎÁ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Åö½éÍ½Äê¤è¤ê£³½µ´ÖÃÙ¤ì¤Æ¤Î³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×»áÂ¦¤Ï¤µ¤é¤Ë±ä¤Ð¤¹¤è¤¦µá¤á¤¿¤¬¡¢Âà¤±¤é¤ì¤¿¡£
25Æü¡¢¡Ö¸ý»ß¤áÎÁ¡×¤ò¤á¤°¤ë·º»öºÛÈ½¤ÎÊÛÏÀ¤ò½ª¤¨¡¢ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£¤ÎºÛÈ½½ê¤ÎË¡Äî³°¤ÇÊóÆ»¿Ø¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯¸À¤¹¤ë¥È¥é¥ó¥×Á°ÂçÅýÎÎ¡á£Á£Ð
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï·×»Í¤Ä¤Î·º»ö»ö·ï¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸øÈ½¤ò11·î¤Ë¤¢¤ëÂçÅýÎÎÁª¤è¤ê¸å¤ËÃÙ¤é¤»¤è¤¦¤È¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¡Ö»þ´Ö²Ô¤®¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡££Î£Ù½£ºÛÈ½½ê¤¬25Æü¤Ë³«¤¤¤¿ÊÛÏÀ¤Ç¤â¥È¥é¥ó¥×»áÂ¦¤Ï¡Ö¸¡»¡Â¦¤Î¾Úµò³«¼¨¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë±ä´ü¤¹¤Ù¤¤À¤È¼çÄ¥¤·¤¿¤¬¡¢Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Þ¡¼¥·¥ã¥óÈ½»ö¤ÏÊÛÏÀ¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÊÛ¸î¿Í¤Î¼çÄ¥¤ËÂÐ¤·¡¢²¿ÅÙ¤â¸·¤·¤¤¼ÁÌä¤òÈ¯¤·¤¿¡£¡Ö¤¢¤¿¤«¤â¸¡»¡Â¦¤Ë¤è¤ëÉÔÀµ¤¬¤¢¤ë¤ÈÁÊ¤¨¡¢»ä¤â´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£