ÁÏ¶È´ü¤«¤é±èÀþ³«È¯¤ËÇ®¿´¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹°Õ¼±¤ËÉÙ¤ó¤À¡Ö¾®ÅÄµÞÅÅÅ´¡×¡£±èÀþ´Ä¶¤ÎË¤«¤µ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢È¢º¬´Ñ¸÷¤Î³Ú¤·¤µ¤â³èÆ°¤Î½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ë
¡Ø±èÀþ³Êº¹¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¾®ÎÓÂóÌð¤µ¤ó¤¤¤ï¤¯¡¢¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤Î±èÀþ¤Ë½»¤à¿Í¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î°ã¤¤¤Ï¡¢»äÅ´³Æ¼Ò¤Î·Ð±ÄÀïÎ¬¤È¤â¿¼¤¯¤«¤«¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Î¤À¤È¤«¡£º£²ó¤Ï¤½¤Î¾®ÎÓ¤µ¤ó¤Ë¡Ö¾®ÅÄµÞÅÅÅ´±èÀþ¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¼Â¾ð¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¾®ÅÄµÞÅÅÅ´¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¿å½à¤È¤·¤Æ¤Ï¹©»ö¤¬¼êÁá¤¯¹Ô¤Ê¤ï¤ì¡¢¤·¤«¤âÀþ·Á¤Î¤¤¤¤Ï©Àþ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡½¡½¡£
¡Ú½ñ±Æ¡Û´ØÅì£¸Âç»äÅ´¤Î¡Ö±èÀþÎÏ¡×¤òÅ°ÄìÈæ³Ó¡ª¾®ÎÓÂóÌð¡Ø´ØÅì¤Î»äÅ´±èÀþ³Êº¹: ÅìµÞ ÅìÉð ¾®ÅÄµÞ µþ²¦ À¾Éð µþµÞ µþÀ® ÁêÅ´¡Ù
* * * * * * *
¾®ÅÄµÞÅÅÅ´±èÀþ¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¼Â¾ð¤Ï¡©
¾®ÅÄµÞÅÅÅ´¤Ï¡¢Íø¸÷Äá¾¾¡Ê¤È¤·¤ß¤Ä¤Ä¤ë¤Þ¤Ä¡Ë¤¬µ´ÅÜÀî¡Ê¤¤Ì¤¬¤ï¡Ë¿åÎÏÅÅµ¤¤Î»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤·¤¿¤Î¤¬»Ï¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¾®ÅÄµÞ¤ÎÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¡¢Ãæ¿´¤È¤Ê¤ë¾®ÅÄ¸¶Àþ¤ò£±£¹£²£·¡Ê¾¼ÏÂ£²¡ËÇ¯£´·î¤Ë³«¶È¡¢Æ±Ç¯¤Î10·î¤Ë¤ÏÁ´Àþ¤òÊ£Àþ²½¤·¤¿¡£
¼çÍ×¤Ê»ÙÀþ¤Ç¤¢¤ë¹¾¥ÎÅçÀþ¤Ï£±£¹£²£¹¡Ê¾¼ÏÂ£´¡ËÇ¯£´·î¤Ë³«¶È¤·¡¢¤³¤Á¤é¤ÏÅö½é¤«¤éÁ´ÀþÊ£Àþ¤À¤Ã¤¿¡£
¾®ÅÄµÞÅÅÅ´¤ÏÅö»þ¤Î¿å½à¤È¤·¤Æ¤Ï¹©»ö¤¬¼êÁá¤¯¹Ô¤Ê¤ï¤ì¡¢¤·¤«¤âÀþ·Á¤Î¤¤¤¤Ï©Àþ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¿·½É¤È¾®ÅÄ¸¶¤ò¹âÂ®¤Ç·ë¤Ö¤È¤¤¤¦»ÈÌ¿¤ò»ý¤Á¡¢³«¶È¤·¤Æ£±Ç¯¤â·Ð¤¿¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËµÞ¹ÔÎó¼Ö¤ò±¿¹Ô¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÀÑ¶ËÅª¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£
À®¾ë³Ø±à¤äÎÓ´ÖÅÔ»Ô¤Î³«È¯¤Ë¤âÃå¼ê¤·¡¢»Ò²ñ¼Ò¤ÎÄëÅÔÅÅÅ´¡Ê¸½ºß¤Îµþ²¦°æ¤ÎÆ¬Àþ¡Ë¤â³«¶È¤¹¤ë¡£
¾®ÅÄµÞ¤Ï¡¢Å´Æ»¤ÎÂ®Ã£À¤ò½Å»ë¤·¡¢±èÀþ³«È¯¤Ë¤âÁÏ¶È´ü¤«¤éÇ®¿´¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¤ï¤á¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ø¤Î°Õ¼±¤ËÉÙ¤ó¤ÀÅ´Æ»²ñ¼Ò¤È¤¤¤¨¤ë¡£
ËÌÂ¦¤òÁö¤ëµþ²¦ÅÅÅ´¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¡¢¤½¤Îº¹¤ÏÂç¤¤¤¡£µþ²¦¤¬»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ±èÀþ³«È¯¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¾®ÅÄµÞ¤ÏÁÏ¶ÈÅö»þ¤«¤é±èÀþ³«È¯¤ËÇ®¿´¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¡¢Íø¸÷Äá¾¾¤¬ÅÅÎÏ²ñ¼Ò·Ð±Ä¼Ô¤Ç¡¢µ¯¶È²ÈÀº¿À¤¬²¢À¹¡Ê¤ª¤¦¤»¤¤¡Ë¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÇØ·Ê¤¬¤¢¤ë¡£
Å´Æ»¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Ê£¹ç¥Ó¥¸¥Í¥¹
ÀïÁ°¤ÎÅÅÎÏ»ö¶È¤Ï¡¢ÅÅÎÏ¼«Í³²½Á°¤Îµ¬À©»ö¶È¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¼«Í³¤Ë»ö¶È¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
Àï»þ²¼¤ÇÅÅÎÏ¤¬¹ñ²È´ÉÍý¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Å´Æ»²ñ¼Ò¤ÈÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤ò°ì½ï¤Ë±Ä¤ó¤Ç¤¤¤ë»ö¶È¼Ô¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
ÅìµÞ¤Î¸ÞÅç·ÄÂÀ¡Ê¤´¤È¤¦¤±¤¤¤¿¡Ë¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ë¤»¤è¡¢Å´Æ»¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Ê£¹ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤¤¤¦¥â¥Ç¥ë¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¾®ÅÄµÞ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð°Þ¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢±èÀþ¤Î½»´Ä¶¤Ï¤¹¤³¤Ö¤ë¤è¤¤¡£
¹Ã½£³¹Æ»±è¤¤¤Îµþ²¦ÅÅÅ´¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¸Å¤¯¤«¤é¤ÎÃÏ°è¤òÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥¤¥Á¤«¤é±èÀþ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
³Ø¹»¤òÍ¶Ã×¤·¡¢½»ÂðÃÏ¤ò³«È¯¤·¡¢Â¿Ëà¥Ë¥å¡¼¥¿¥¦¥ó¤Î³«È¯¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¿·Àþ¤ò·úÀß¤·¤¿¡£
Àï»þ²¼¤Ç¾®ÅÄµÞ¤Ï¡ÖÂçÅìµÞ¡×¤ËÊÔÆþ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£±£¹£´£¸¡Ê¾¼ÏÂ23¡ËÇ¯£¶·î¤ËÆÈÎ©¡£¤½¤ÎÇ¯¤Î¤¦¤Á¤Ë¾®ÅÄ¸¶¤Ø¤ÎÆÃµÞ¤ò±¿¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
£±£¹£µ£°¡Ê¾¼ÏÂ25¡ËÇ¯£¸·î¤Ë¤Ï¡¢È¢º¬ÅÐ»³Å´Æ»¤ÎÈ¢º¬ÅòËÜ¾è¤êÆþ¤ì¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤«¤é¡¢±èÀþ´Ä¶¤ÎË¤«¤µ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢È¢º¬´Ñ¸÷¤Î³Ú¤·¤µ¤â´ë¶È³èÆ°¤Î½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
Â¾¼Ò¤È¤Î¶¥Áè
¾®ÅÄµÞ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò°ìµ¤¤Ë¹â¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢£±£¹£µ£·¡Ê¾¼ÏÂ32¡ËÇ¯£¶·î¤Î¥í¥Þ¥ó¥¹¥«¡¼£Ó£Å·Á¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¤¢¤ë¡£
È¢º¬´Ñ¸÷¤Î¤¿¤á¤Î¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÂ®Ã£·¿¼ÖÎ¾¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ï¢ÀÜ¼Ö¡Ê¤ì¤ó¤»¤Ä¤·¤ã¡Ë¡ÊÊ£¿ô¤Î¼ÖÂÎ¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢°ìÂÎ¤Î¤â¤Î¤È¤·¤Æ±¿ÍÑ¤¹¤ë¼ÖÎ¾¡Ë¤Î£¸Î¾ÊÔÀ®¤È¤¤¤¦¡¢²è´üÅª¤Ê¼ÖÎ¾¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤Î¼ÖÎ¾¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾®ÅÄµÞ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¥í¥Þ¥ó¥¹¥«¡¼¤ÏÍ¥¡Ê¤¹¤°¡Ë¤ì¤¿»äÅ´ÆÃµÞ¤È¤·¤Æ¡¢Ì¾À¼¤òÊÝ¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
Ë¤«¤µ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿±èÀþ¡¢Áö¤ë¤Î¤Ï¥í¥Þ¥ó¥¹¥«¡¼¡£¾®ÅÄµÞ¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Å¤¯¤ê¤ËÂçÀ®¸ù¤·¡¢ÀïÁ°¤«¤é¤Ä¤Á¤«¤Ã¤Æ¤¤¿Å´Æ»¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëÊ£¹ç¥Ó¥¸¥Í¥¹´ë¶È¤È¤·¤Æ¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÀ¸¤«¤·¡¢±èÀþ¤ò¤µ¤é¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¤¿¡£
¡Ö´ØÅì¤Ë¤ª¤±¤ë±èÀþ³«È¯¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ï¡¢ÅìµÞ¥°¥ë¡¼¥×¤¬¿ï°ì¡Ê¤º¤¤¤¤¤Á¡Ë¤À¡×¤È¤Ï°ìÈÌÅª¤Ë¤è¤¯¤¤¤ï¤ì¤ëÏÃ¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¾®ÅÄµÞ¤ÏÈ¢º¬¤ä¹¾¥ÎÅç¤È¤¤¤Ã¤¿´Ñ¸÷ÃÏ¤¬ÌÜÅªÃÏ¤È¤·¤ÆÂ¸ºß¤¹¤ë¡£
È¢º¬´Ñ¸÷¤Î¤¿¤á¤Î¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÂ®Ã£·¿¼ÖÎ¾¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§Photo AC¡Ë
Ë¤«¤µ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ëÃÏ°è¤È¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë´Ñ¸÷ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÆÃÀ¤«¤é¡¢ÅÔ¿´¤Ø¸þ¤«¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¼ûÍ×¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÆÃÀ¤òÀ¸¤«¤·¤¿´ë¶È³èÆ°¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Â¾¼Ò¤È¤Î¶¥Áè¤òÀ©¤·¡¢ÅÔ»ÔÅ´Æ»¤È´Ñ¸÷Í¢Á÷¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÆÃµ¤¹¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£
È¢º¬¤Ç¤Ï¾®ÅÄµÞ¤ÈÅìµÞ¤¬¼ê¤òÁÈ¤ß¡¢¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿À¾Éð¥°¥ë¡¼¥×¤È´Ñ¸÷³«È¯¤Ê¤É¤Î¶¥Áè¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎßõÎõ¡Ê¤·¤ì¤Ä¡Ë¤µ¤Ï¡¢ºî²È¤Î»â»ÒÊ¸Ï»¡Ê¤·¤·¤Ö¤ó¤í¤¯¡Ë¤¬¡ØÈ¢º¬»³¡Ù¤È¤¤¤¦¾®Àâ¤Ë¤·¤¿¤Û¤É¤Ç¤¢¤ë¡£
¿·¤·¤¤³¹¤¬Â¿¤¤
¾®ÅÄµÞÀþ±èÀþ¤Î´ðËÜÅª¤ÊÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢±èÀþ¤Ë¤Ï¹â³ØÎò¡¦¹â½êÆÀÁØ¤¬Â¿¤¯¡¢¤·¤«¤â¶áÇ¯´°À®¤·¤¿Ê£¡¹Àþ²½¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Å´Æ»¤ÎÍøÊØÀ¤Þ¤Ç¸þ¾å¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢·Ã¤Þ¤ì¤¿¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£
°ìÊý¡¢¤â¤È¤â¤È¤ÏÇÀÂ¼Éô¤Ç¡¢¤½¤³¤ò³«È¯¤·¤Æ½»ÂðÃÏ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦·Ð°Þ¤«¤é¤«¡¢Èæ³ÓÅª¿·¤·¤¤³¹¤¬Â¿¤¤¡£
³«¶È¤Ï¾¼ÏÂ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎÅ´Æ»¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é±èÀþ¤¬¤Ä¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
´ØÅìÂç¿ÌºÒ¸å¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¹Ù³°¤Ë°Ü¤ê½»¤à¤Ê¤«¤Ç¡¢Áá¤¯°Ü¤ê½»¤ó¤À¿Í¤ÏÅìµÞ±èÀþ¤Ë°Ü½»¤·¡¢ÃÙ¤¯°Ü¤ê½»¤ó¤À¿Í¤Ï¾®ÅÄµÞ±èÀþ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£
¸½ºß¤Ï¡¢·ÐºÑÅª¤Ë¤¢¤ëÄøÅÙÍµÊ¡¤Ê¿Í¤¿¤Á¡¢¼Ò²ñÅªÃÏ°Ì¤¬¹â¤¤¿Í¤¿¤Á¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿±èÀþ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¾õ¶·¤¬¸½ºß¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¶µ°éÌÌ¤Ç³ØÎÏ¶¥Áè¤è¤ê¤â¸ÄÀ¤ÎÂº½Å¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«Í³¤Ê¹»É÷¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¶ÌÀî³Ø±à¤äÏÂ¸÷³Ø±à¤¬±èÀþ¤Ë¤¢¤ë¤«¤é¤À¤í¤¦¡£
Ë¤«¤Ê¿Í¤¿¤Á¤¬¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤ÈÊë¤é¤·¡¢È¢º¬´Ñ¸÷¤Ê¤É¤ò¤È¤¤É¤³Ú¤·¤à¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¾®ÅÄµÞ±èÀþ¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø´ØÅì¤Î»äÅ´±èÀþ³Êº¹: ÅìµÞ ÅìÉð ¾®ÅÄµÞ µþ²¦ À¾Éð µþµÞ µþÀ® ÁêÅ´¡Ù¡Ê²Ï½Ð½ñË¼¿·¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£