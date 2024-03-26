´ã²ÊÀìÌç°å¡¡²ÖÊ´¾É¤ä¥¢¥È¥Ô¡¼ÀÈéÉæ±ê¤Î¿Í¤ÏÆÃ¤ËÃí°Õ¡£Ãî¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡ãÈô²ã¾É¡ä¤ÏÌÖËìÇíÎ¥¤ÎÁ°Ãû¤«¤â
´Ä¶¾Ê¤¬¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö²ÖÊ´¾É´Ä¶ÊÝ·ò¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë2022¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ìó3¿Í¤Ë1¿Í¤¬¥¹¥®²ÖÊ´¾É¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ë¤½¤¦¡£¤½¤ó¤Ê²ÖÊ´¾É¤Î¾É¾õ¤Î°ì¤Ä¤ËÌÜ¤ÎáÚ¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖÌÜ¤òÁß¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÌÖËìÇíÎ¥¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢´ã²ÊÀìÌç°å¡¦°å³ØÇî»Î¤ÎÊ¿¾¾ÎàÀèÀ¸¡£º£²ó¤ÏÊ¿¾¾ÀèÀ¸¤Ë¡ÖÌÜ¤Î¥È¥ê¥»¥Ä¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÀ¸¤¤¤ï¤¯¡Ö¹âÎð¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Èô²ã¾É¤òÁÊ¤¨¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¡×¤½¤¦¤Ç¡½¡½¡£
¡Ú½ñ±Æ¡Û¿Íµ¤´ã²ÊÀìÌç°å¤¬¶µ¤¨¤ë¡¢ÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎºÇ¿·ÃÎ¼±¡ªÊ¿¾¾Îà¡ØÌ¾°å¤¬¶µ¤¨¤ë¡¡¿·¤·¤¤ÌÜ¤Î¥È¥ê¥»¥Ä¡Ù
* * * * * * *
Ãî¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤Ï¡©
²ÃÎð¤Ë¤è¤ë¸«¤¨Êý¤ÎÊÑ²½¤Î£±¤Ä¤Ë¡¢¹õ¤¤ÅÀ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¸«¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»ëÀþ¤òÆ°¤«¤¹¤È²ã¤Î¤è¤¦¤Ê¾®¤µ¤ÊÃî¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤³¤È¤«¤é¡ÖÈô²ã¡Ê¤Ò¤Ö¤ó¡Ë¾É¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹âÎð¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Èô²ã¾É¤òÁÊ¤¨¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢¾Ë»ÒÂÎ¤Î±ø¤ì¤Ç¤¹¡£¾Ë»ÒÂÎ¤È¤Ï¡¢¿å¾½ÂÎ¤Î±ü¤Ë¤¢¤ë¥¼¥ê¡¼¾õ¤ÎÉôÊ¬¤Î¤³¤È¤ò¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÉôÊ¬¤Ë±ø¤ì¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£ÌÜ¤ÎÏ·²½¸½¾Ý¤Î£±¤Ä¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Ç¤Ï¤½¤Î±ø¤ì¤Î¸¶°ø¤Ï²¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢²ÃÎð¤Ë¤è¤ë¥·¥ß¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¤È¤¯¤ËÌäÂê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£µ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¤ï¤º¤é¤ï¤·¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¹õ¤¤ÅÀ¤¬µÞ¤ËÁý¤¨¤¿¤È¤¤ÏÃí°Õ
¤¿¤ÀÌÖËìÇíÎ¥¤ÎÁ°Ãû¤È¤·¤ÆÈô²ã¾É¤¬µ¯¤³¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤ÐÌÖËì¤Ë¾®¤µ¤Ê·ê¤¬³«¤¯¤È¡¢¤½¤ÎÉôÊ¬¤ÎÌÖËì¤Î¿§ÁÇ¤¬Èô¤ó¤Ç¡¢¹õ¤¯¸«¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ë¤¤¤ÏÌÖËìÇíÎ¥¤Ë¤è¤Ã¤Æ´ãÄì½Ð·ì¤¬µ¯¤³¤ê¡¢¤½¤Î½Ð·ì¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬¹õ¤¯¸«¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¤¯¤Ë¹õ¤¤ÅÀ¤¬µÞ¤ËÁý¤¨¤¿¤È¤¤Ï¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Á°½Ò¤Î¾Ë»ÒÂÎ¤Î±ø¤ì¤¬¸¶°ø¤ÎÈô²ã¾É¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢µÞ¤ËÁý¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
µÕ¤ËµÞ¤ËÁý¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÌÖËì¤Ë·ê¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡¢½Ð·ì¤¬¤¢¤ë¤È¤«¡¢±ê¾É¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ï¤¹¤°´ã²Ê¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÌÜ¤Ï¼ê¤Ç¤¤¤¸¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤
ÌÖËìÇíÎ¥¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÌÜ¤ò¤¤¤¸¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬°ìÈÖÂç»ö¤Ç¤¹¡£
¤È¤¯¤Ë¶á»ë¤Î¿Í¤Ï¡¢ÌÖËìÇíÎ¥¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¤¤¸¤ë½¬´·¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ï¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Ï´éÌÌ¤ò²¥¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢´ãµå¤¬¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§Photo AC¡Ë
¥Ü¥¯¥µ¡¼¤ÏÌÖËìÇíÎ¥¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¤Ê¤¼¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Ï´éÌÌ¤ò²¥¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢´ãµå¤¬¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥ó¥Á¤¬Ä¾ÀÜ´ãµå¤ËÅö¤¿¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¹ü¤«¤é¤Î´ÖÀÜÅª¤Ê¾×·â¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢´é¤ò²¥¤é¤ì¤¿¤é´ãµå¤âÁêÅö¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥È¥Ô¡¼ÀÈéÉæ±ê¤Î¿Í¤âÃí°Õ
¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢¥¢¥È¥Ô¡¼ÀÈéÉæ±ê¤Î¿Í¤âÌÖËìÇíÎ¥¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÌÜ¤òÁß¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£
ÌÜ¤òÁß¤¯¤Î¤Ï¡¢¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¼å¤¤»É·ã¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä¾ÀÜ´ãµå¤¬¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌÖËìÇíÎ¥¤òÈ¯¾É¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¢¥È¥Ô¡¼ÀÈéÉæ±ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²ÖÊ´¾É¤Ç¤âÌÜ¤¬¤«¤æ¤¯¤Ê¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤ÇÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£
¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ç¡¢ÌÜ¤Î¤Þ¤ï¤ê¤¬¤«¤æ¤¯¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤´Ö¤ËÌÜ¤òÁß¤¤¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÌÜ¤Ë¤ÏÊªÍýÅª¤Ê»É·ã¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡ØÌ¾°å¤¬¶µ¤¨¤ë¡¡¿·¤·¤¤ÌÜ¤Î¥È¥ê¥»¥Ä¡Ù¡Ê¥¨¥¯¥¹¥Ê¥ì¥Ã¥¸¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£