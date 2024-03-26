¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï»ä¤è¤ê¥Ð¥«¤Ã¤Æ¤³¤È¡©¡×¥â¥é¥Ï¥éÉ×¤ËÈ¿·â¤·¤¿¶¯¤¤ºÊ¤ÎÏÃ
·ëº§¸å¡¢É×¤Î¥â¥é¥Ï¥é¤ËÂÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë½÷À¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤¬ÌÛ¤Ã¤ÆÂÑ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Áê¼ê¤ÏÍ¾·×¤Ä¤±¾å¤¬¤ë¤Ð¤«¤ê¡©¡¡¥Ï¥Ã¥¥ê¸À¤¤ÊÖ¤¹¤³¤È¤â¡¢¤È¤¤Ë¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¤½¤ó¤Ê¥â¥é¥Ï¥éÉ×¤Ë¥¬¥Ä¥ó¤È¸À¤¤ÊÖ¤·¡¢ÌÛ¤é¤»¤¿ÏÃ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¹â³ØÎò¤Ê¤Î¤Ë¤¿¤¤¤·¤Æ²Ô¤¤¤Ç¤Ê¤¤¤è¤Í!?¡×
¡Ö¥â¥é¥Ï¥éÉ×¤Ï¼«Ê¬¤¬¹â³ØÎò¤Ê¤Î¤¬¼«Ëý¡£¤½¤·¤Æ¤³¤È¤¢¤ë¤´¤È¤Ë¡ØÃæÂ´¤Î¤¯¤»¤Ë¡ª¡Ù¤È»ä¤ò¥Ð¥«¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¼Â¤Ï»ä¤ÏÉ×¤è¤ê¤º¤Ã¤È²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£
¤Ç¡¢É×¤Ë¡Ø¤ªÁ°¤Ï³ØÎò¤¬Äã¤¯¤Æ¥Ð¥«¤À¤«¤é¡¢²È·×¤ò¤¦¤Þ¤¯¤ä¤ê¤¯¤ê¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¥à¥«¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤¢¤é¤¢¤Ê¤¿¤ÏÍÌ¾ÂçÂ´¤Ç¹â³ØÎò¤À¤±¤É¤¿¤¤¤·¤Æ²Ô¤¤¤Ç¤Ê¤¤¤è¤Í¡©¡¡»ä¤ÎÊý¤¬Ç¯¼ýÂ¿¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï»ä¤è¤ê¥Ð¥«¤Ã¤Æ¤³¤È¤«¤Ê¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£É×¤Ï»ä¤ÎÊý¤¬²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¤ß¤¿¤¤¡£º£¤ÏÎ¥º§¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë
¢¦ ¥×¥é¥¤¥É¤¬¹â¤¤É×¤Ï¡ÖºÊ¤ÎÊý¤¬²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤ò¼õ¤±»ß¤á¤¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£Î¥º§¤·¤ÆÀµ²ò¤«¤â¡£