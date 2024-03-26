Ä´Íý¸å¤¹¤°¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤â»È¤¨¤ë¥¥Ã¥Á¥ó¥Ö¥é¥·¡ÖÌý±ø¤ì¤â¤·¤Ã¤«¤êÍî¤È¤»¤ë¥¥Ã¥Á¥ó¥Ö¥é¥·¡×
Ä´Íý¸å¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤¿¾Ç¤²¤äÌý±ø¤ì¤ÎÊÒÉÕ¤±¤ËÉÔÊØ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡© ¥¥Ã¥Á¥ó¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤Õ¤¼è¤Ã¤Æ¤«¤é¥¹¥Ý¥ó¥¸¤ÇÀö¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Ì¤ë¤ÞÅò¤ËÉÕ¤±ÃÖ¤¤¤¿¤ê¡Ä¡£¤¤¤¯¤Ä¤«ÊýË¡¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ê´Ö¤ä»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤¤ì¤Ð¤¹¤°¤ËÀö¤Ã¤Æ¡¢¥Ñ¥Ã¤ÈÊÒÉÕ¤±¤¿¤¤¡ª º£²ó¤Ï¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¥Ã¥Á¥ó¥Ö¥é¥·¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡Ê¾¦ÉÊ¤Î²èÁü¤ò¸«¤ë¡Ë¡Û
¡ü¸åÊÒÉÕ¤±¤¬³ÊÃÊ¤ËÁá¤¯¤Ê¤ë¡ÖÌý±ø¤ì¤â¤·¤Ã¤«¤êÍî¤È¤»¤ë¥¥Ã¥Á¥ó¥Ö¥é¥·¡×¡Ê¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó¡Ë
ÁÝ½ü¤Î¤¿¤á¤ÎÊØÍø¤ÊÍÑÉÊ¤¬ËÉÙ¤ËÂ·¤¦ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡¦¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤¬¡¢¡ÖÌý±ø¤ì¤â¤·¤Ã¤«¤êÍî¤È¤»¤ë¥¥Ã¥Á¥ó¥Ö¥é¥·¡×¡Ê704±ß¡¿ÀÇ¹þ¡Ë¡£¿©´ïÍÑ¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ç¾Ç¤²¤äÌý±ø¤ì¤òÀö¤¦É¬Í×¤¬¤Ê¤¯¡¢¸åÊÒÉÕ¤±¤¬³ÊÃÊ¤Ë¤Ï¤«¤É¤ë¥¥Ã¥Á¥ó¥Ö¥é¥·¤ò¤µ¤Ã¤½¤¯¾Ü¤·¤¯¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Âç¤¤µ¤Ï¡¢¥Ö¥é¥·¤ÎÀè¤«¤éÊÁ¤ÎÃ¼¤Þ¤Ç¤¬Ìó20cm¡¢Éý¤ÏÌó2cm¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥é¡¼¤ÏÊÁ¤ÎÉôÊ¬¤¬¥Ù¡¼¥¸¥å¡¢¥Ö¥é¥·ÉôÊ¬¤¬¥Ù¡¼¥¸¥å¤ÈÃã¿§¤Ç¤¹¡£¥¥Ã¥Á¥ó¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤âÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤Î¤¬GOOD¡£
ÌÓ¤ÎÄ¹¤µ¤ÏÌó2cm¤Ç¤·¤¿¡£¥Ö¥é¥·¤ÏÀèÃ¼¤ÎÃã¿§ÉôÊ¬¤¬¹Å¤¤ÌÓ¡¢¥Ù¡¼¥¸¥åÉôÊ¬¤¬½À¤é¤«¤¤ÌÓ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿©´ï¤ä±ø¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤Ç¤¤ë¤Î¤¬µ¡Ç½Åª¤Ç¤¹¤Í¡£
½À¤é¤«¤¤ÌÓ¤ÎÉôÊ¬¤ÏÊÁ¤ò¾å¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê°®¤Ã¤Æ¥´¥·¥´¥·¤È¡¢ÀèÃ¼¤Î¹Å¤¤ÌÓ¤ò»È¤¦»þ¤ÏÊÁ¤òÎ©¤Æ¤Æ°®¤ê¡¢ºÙ¤«¤¯Æ°¤«¤·¤Æ±ø¤ì¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¥Ö¥é¥·¤ÎÂÑÇ®²¹ÅÙ¤¬Ìó100ÅÙ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ò»È¤Ã¤¿¸å¤Ë¤¹¤°¤ËÀö¤¨¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡£
¤µ¤Ã¤½¤¯»È¤¤½ª¤ï¤Ã¤¿¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤òÀö¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£»ý¤Á¼ê¤¬Ã»¤¯¼ê¤Ë¤¹¤Ã¤Ý¤êÊñ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢°®¤ê¤ä¤¹¤¯¤Æ³Ú¤Ë¤³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Ö¥é¥·¤â¹Å¤¹¤®¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤¬½ý¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤â¤Ê¤¯åºÎï¤Ë±ø¤ì¤òÍî¤È¤»¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤¬Îä¤á¤ë¤Î¤òÂÔ¤¿¤º¤Ë»È¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢Ìý±ø¤ì¤¬¸Ç¤Þ¤ëÁ°¤ËÍî¤È¤»¤ë¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Ö¥é¥·ÉôÊ¬¤Ï¼è¤ê³°¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢±ø¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¼è¤êÂØ¤¨²ÄÇ½¤Ê¤Î¤â±ÒÀ¸Åª¡£»È¤¤½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤ÏÄà¤ë¤·¤Æ¤ª¤±¤ë¥Õ¥Ã¥¯¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡£¥Ö¥é¥·¤ÎÌÓ¤¬¹Å¤¤ÀèÃ¼ÉôÊ¬¤Ï¡¢ºÙ¤«¤ÊÉôÊ¬¤Î±ø¤ì¤ò¼è¤ë¤Î¤Ë¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢ÇÓ¿å¸ý¼þ¤ê¤ä»°³Ñ¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ê¤É¤ÎÁÝ½ü¤Ë¤â½ÅÊõ¤·¤½¤¦¡£
¹ØÆþ¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤µ¤¯¤µ¤¯¾Ç¤²¤¬Íî¤Á¤ë¤Î¤Ë¡¢¥³¥·¤Î¤¢¤ë½À¤é¤«¤¤ÌÓ¤Ç¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤äÆé¤¬½ý¤Þ¤Ê¤¤¤Î¤¬ÎÉ¤¤¡ª¡×¡Ö¼ê·Ú¤ËÀö¤¨¤Æ¡¢¥Ö¥é¥·ËÜÂÎ¤Î¼êÆþ¤ì¤âÀöºÞ¤ÇÀö¤¦¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Àö¤¦¤Î¤Ë°ìÈÖ¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ëÌý±ø¤ì¤ä¾Ç¤²¤ò¥µ¥Ã¤ÈÍî¤È¤»¤ë¡Ö¥¥Ã¥Á¥ó¥Ö¥é¥·¡×¡£Ä´Íý¸å¤Î¸åÊÒÉÕ¤±¤ò¼êÁá¤¯½ª¤ï¤é¤·¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢Æ±¾¦ÉÊ¤Î»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤òÀ§Èó»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ïºß¸ËÀÚ¤ì¤Î¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºß¸ËÀÚ¤ì¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¤Ç¸«¤«¤±¤¿¤È¤¤ÏÆ¨¤µ¤º¤Ë¤¼¤Ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£