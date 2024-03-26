¿å¸¶°ìÊ¿»á¤¬¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¡Ä °ãË¡¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¡È¥¹¥Ý¡¼¥ÄÅÒÇî¡É¤Î¼ÂÂÖ ¡Ö°ãË¡¤Ê½£¤«¤é¤Ï¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦À©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡Ìó6²¯8000Ëü±ß¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¤ë¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤ÎÄÌÌõ¡¦¿å¸¶°ìÊ¿»á¤Î¼Ú¶â¡£¤½¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¥¹¥Ý¡¼¥ÄÅÒÇî¤Î¼ÂÂÖ¤ËÇ÷¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥¹¥Ý¡¼¥ÄÅÒÇî¤Î¥µ¥¤¥È²èÌÌ
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ÖESPN¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿å¸¶»á¤Ï2021Ç¯º¢¤Ë°ãË¡ÅÒÇî¤ÎÆ¹¸µ¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢2023Ç¯10·î¤ËFBI¡ÊÊÆÏ¢Ë®ÁÜºº¶É¡Ë¤¬Æ¹¸µ¤ò²ÈÂðÁÜº÷¡£ÁÜººÅö¶É¤Ï2024Ç¯1·î¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤Î¸ýºÂ¤«¤é¤ÎÁ÷¶â¤òÇÄ°®¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÅÒÇî¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥Ù¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¤½¤Î¤â¤Î¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¤À¤È¤¤¤¦¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹ºß½»¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÀéºÐ¹áÆà»Ò»á¤Ï¡¢¡Ö¤«¤Ê¤ê¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¥®¥ã¥ó¥×¥ë¡×¤À¤È²òÀâ¤¹¤ë¡£¡È4Âç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëMLB¡ÊÌîµå¡Ë¡¢NBA¡Ê¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡Ë¡¢NFL¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡Ë¡¢NHL¡Ê¥Û¥Ã¥±¡¼¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¸Â¤é¤ºÀ¤³¦Ãæ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤ä¡¢Âç³Ø¥Ð¥¹¥±¤Ê¤É¤Î¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¤âÅÒ¤±¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥ÄÅÒÇî¤Ç¤Ï¡¢ÂÐÀï¥«¡¼¥É¤ä¥×¥ì¡¼ÆâÍÆ¤Þ¤ÇÅÒ¤±¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡£Ìîµå¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡Ö¼¡¤ÎÂÇ¼Ô¤òÍÞ¤¨¤ë¤«¡¢ÂÇ¤¿¤ì¤ë¤«¡×¤Ç¤¹¤éÅÒ¤±¤é¤ì¤ë¡£ÅÒ¤±¥µ¥¤¥È¤ÎÍ½ÁÛ²°¤Ï¡ÖÅÒ¤±¤Ï¡È¿ô»úÁª¤Ó¡É¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢¶¥µ»¤ò´Ñ¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¤¤·¡¢´Ø¿´¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡£¤È¤¯¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤ÎÅÒ¤±¤´¤È¤â¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¥Ö¡¼¥à¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥ÄÅÒÇî¤Ï2018Ç¯»þÅÀ¤Ç¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î½£¤Ç°ãË¡¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°ãË¡ÅÒÇî¤¬¤Þ¤ó±ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ä¡¢·ÐºÑ¸ú²Ì¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¹çË¡²½¤¬¿Ê¤ß¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤Ï38¤Î½£¤Ç²ò¶Ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÀéºÐ»á¤Ï¡ÖÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹ñÌ±¤Î5¿Í¤Ë1¿Í¤¬¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÅÒÇî¤ò¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ËÜµòÃÏ¤òÃÖ¤¯¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Ç¤Ï2Ç¯Á°¡¢¹çË¡²½¤òÌä¤¦½»Ì±ÅêÉ¼¤Ç7³ä¤¬È¿ÂÐ¤·¡¢¤¤¤Þ¤â°ãË¡¤Î¤Þ¤Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÅÒÇî¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë½£¤Ø¹Ô¤¡¢¤½¤³¤ÇÅÒ¤±¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢²¿¤ÎÌäÂê¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¿¤À¡ÊÂ¾¤Î½£¤Ë¡Ë¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤«¤éÅÒ¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£GPSµ¡Ç½¤Ç°ãË¡¤Ê½£¤«¤é¤Ï¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦À©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦ÀéºÐ¹áÆà»Ò»á¡Ë
¡¡¿å¸¶»á¤ÏÌîµå¤Ë¤ÏÅÒ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÃÇ¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤ÆESPN¤Îµ»ö¤Ë¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¾Ú¸À¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£°ìºòÇ¯Ëö¤Î»þÅÀ¤Ç100Ëü¥É¥ë¤Î¼Ú¶â¤¬¤¢¤ê¡¢Åö»þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖæÆÊ¿¤È¤Ï¤³¤Î»ö¤ò¶¦Í¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²È·×¤Î¤ä¤ê¤¯¤ê¤¬ÂçÊÑ¤Ç¥®¥ê¥®¥ê¤ÎÀ¸³è¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ê¡ØABEMAÅª¥Ë¥å¡¼¥¹¥·¥ç¡¼¡Ù¤è¤ê¡Ë