¡ÖÄ®¹©¾ì¡×¤ÎÅÝ»º¤¬Âç´ë¶È¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹¡Ä2025Ç¯¡¢¿À¸Í»Ô¤¬¡Ö150ËüÅÔ»Ô¡×¤«¤éÅ¾Íî¤¹¤ë¡©
¿Í¸ý¸º¾¯ÆüËÜ¤Ç²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£°Õ³°¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¤³¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤ÇÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤É¤¦ÊÑ¤ï¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡¢ÌÀ³Î¤ÊÅú¤¨¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
100ËüÉôÆÍÇË¤Î¡ØÌ¤Íè¤ÎÇ¯É½¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¡ØÌ¤Íè¤ÎÃÏ¿ÞÄ¢¡Ù¤Ï¡¢20Ç¯¸å¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ï¤É¤³¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¿Í¸ý¸º¾¯¤¬10Ç¯¸å¡¢20Ç¯¸å¤ÎÆüËÜ¤Î¤É¤ÎÃÏ°è¤ò¡¢¤¤¤Ä¤´¤í¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç½±¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿½ñ¤À¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡ØÌ¤Íè¤ÎÃÏ¿ÞÄ¢¡Ù¤«¤éÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ½ñ¤Ï2019Ç¯¤Ë¾å°´¤µ¤ì¤¿ËÜ¤Ç¤¢¤ê¡¢¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ËÌ¶å½£»Ô¤Ï5%Ä¶¤Î¸º¾¯
À¯Îá»ØÄêÅÔ»Ô¤Î¤¦¤Á2025Ç¯»þÅÀ¤Ç¿Í¸ý¤¬¸º¤ë¤Î¤Ï¡¢2020Ç¯»þÅÀ¤Ç¸º¾¯¤È¤Ê¤Ã¤¿9ÅÔ»Ô¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¿Í¸ý¤ÎÎ®Æþ¸µ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¶áÎÙ¸©¤Î¿Í¸ý¸º¾¯¤¬¿Ê¤àÀçÂæ»Ô¡Ê1.0%¸º¡Ë¤ä¡¢Æ±¸©Æâ¤Ë¤¢¤ëÊÌ¤ÎÀ¯Îá»ØÄêÅÔ»Ô¤Ê¤É¤Ë¿Í¸ý¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë²£ÉÍ»Ô¡Ê1.0%¸º¡Ë¡¢Ê¡²¬»Ô¤Ê¤É¤ËÎ®½Ð¤¬Â³¤¯·§ËÜ»Ô¡Ê0.3%¸º¡Ë¤Î3ÅÔ»Ô¤â¤ï¤º¤«¤À¤¬¿Í¸ý¸º¾¯¤ËÅ¾¤¸¤ë¡£
À½Â¤¶È¤¬À¹¤ó¤ÊËÌ¶å½£»Ô¡¢ÀÅ²¬»Ô¡¢ºæ»Ô¤â¸º¾¯Éý¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¡£2020Ç¯»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢ÂÐ2015Ç¯Èæ¡Ö2.3%¸º¡×¤À¤Ã¤¿ËÌ¶å½£»Ô¤Ï5.4%¸º¡¢¡Ö2.2%¸º¡×¤À¤Ã¤¿ÀÅ²¬»Ô¤Ï5.0%¸º¡¢¡Ö1.1%¸º¡×¤À¤Ã¤¿ºæ»Ô¤Ï3.2%¸º¤Ø¤È¸º¾¯³ä¹ç¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¡£Âçºå»Ô¤Ø¤ÎÎ®½Ð¤¬ÌÜÎ©¤Ä¿À¸Í»Ô¤Ï2.6%¸º¤À¤¬¡¢¼Â¿ô¤Ë¤¹¤ë¤È149Ëü8059¿Í¤Ç¡¢¡Ö150ËüÅÔ»Ô¡×¤«¤éÅ¾Íî¤¹¤ë¡£
¿Í¸ý¤¬¸º¤ëÀ¯Îá»ØÄêÅÔ»Ô¤Ç¤Ï¶ÐÏ«À¤Âå¤â¸º¤ë¤Î¤Ç¡¢É¬Á³Åª¤Ë¹âÎð²½¤¬¿Ê¤à¡£75ºÐ°Ê¾å¤ÎÀê¤á¤ë³ä¹ç¤ò¸«¤ë¤È¡¢ËÌ¶å½£»Ô¡Ê19.8%¡Ë¡¢ÀÅ²¬»Ô¡Ê19.4%¡Ë¡¢¿À¸Í»Ô¡Ê19.0%¡Ë¤Ç¤Ï2³ä¶á¤¤¿å½à¤È¤Ê¤ë¡£
65ºÐ°Ê¾å¤ÎÀê¤á¤ë³ä¹ç¤Ç¸«¤Æ¤â¡¢ËÌ¶å½£»Ô¡Ê32.8%¡Ë¡¢ÀÅ²¬»Ô¡Ê31.8%¡Ë¡¢¿·³ã»Ô¡Ê31.3%¡Ë¡¢¿À¸Í»Ô¡Ê31.1%¡Ë¡¢ÉÍ¾¾»Ô¡Ê30.6%¡Ë¡¢»¥ËÚ»Ô¡Ê30.3%¡Ë¤Î6ÅÔ»Ô¤Ç¤Ï30%¤òÄ¶¤¹¡£
À¯Îá»ØÄêÅÔ»Ô¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¸ý½¸ÀÑÃÏ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Åìµþ·÷¤ÈÆ±¤¸¤¯¹âÎð¼Ô»ÜÀß¤ÎÀ°È÷¤¬½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£±Ø¤äÃÏ²¼³¹¤Ê¤É¤Ë¤Ï³¬ÃÊ¤òÍøÍÑ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾ì½ê¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¯¡¢¤È¤Æ¤âº£¸å5Ç¯¤Û¤É¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤ò²ò¾Ã¤Ç¤¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡£2025Ç¯¤ÏÀ¯Îá»ØÄêÅÔ»Ô¤Ç¤â¡È²ð¸îÆñÌ±¡É¤ä¡È¹âÎð¼Ô¤Î°ÜÆ°¡É¤ò¤á¤°¤ëÌäÂê¤¬¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤µ¤é¤ËÀ¯Îá»ØÄêÅÔ»Ô¤ò¶è¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¿Í¸ýÆ°ÂÖ¤Îº¹¤¬Âç¤¤¯³«¤»Ï¤á¤ë¡£2015Ç¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æ1³ä°Ê¾å¤Î²¼Íî¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢2020Ç¯»þÅÀ¤Ç¤â¿Í¸ý¸º¾¯Î¨¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿Âçºå»ÔÀ¾À®¶è¡Ê19.9%¸º¡Ë¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢ËÌ¶å½£»ÔÌç»Ê(¤â¡¡¤¸)¶è¡Ê12.0%¸º¡Ë¡¢Âçºå»ÔÂçÀµ¶è¡Ê11.1%¸º¡Ë¡¢ËÌ¶å½£»ÔÈ¬È¨Åì¶è¡Ê10.2%¸º¡Ë¡¢Âçºå»Ô¹Á¶è¡Ê10.1%¸º¡Ë¤Î5¶è¤Ë¾å¤ë¡£
5%°Ê¾å¤Î²¼Íî¤È¤Ê¤ë¶è¤âÂçºå»ÔÅì½»µÈ¶è¡Ê8.7%¸º¡Ë¡¢ËÌ¶å½£»Ô¸ÍÈª¶è¡Ê8.5%¸º¡Ë¡¢¿À¸Í»ÔÄ¹ÅÄ¶è¡Ê8.4%¸º¡Ë¤Ê¤É¤À¡£ËÌ¶å½£»Ô¤È´ØÀ¾·÷¤ÎÀ¯Îá»ØÄêÅÔ»Ô¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Î¶è¤Ç¤Ï¶õ¤²È¤¬ÌÜÎ©¤Á»Ï¤á¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡ÖÄ®¹©¾ì¡×¤ÎÅÝ»º¤¬Âç´ë¶È¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹
¹âÎð²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤ê¥Ð¥é¥Ä¥¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£»¥ËÚ»ÔÆî¶è¤Ç¤Ï65ºÐ°Ê¾å¤¬40.4%¤È4³ä¤òÄ¶¤¨¤ë¡£Â³¤¤¤ÆËÌ¶å½£»ÔÌç»Ê¶è¡Ê39.3%¡Ë¡¢Âçºå»ÔÀ¾À®¶è¡Ê37.9%¡Ë¡¢¹Åç»Ô°Âº´ËÌ¶è¡Ê37.2%¡Ë¤Î½ç¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤ò´Þ¤á9¤Ä¤Î¶è¤Ç35%°Ê¾å¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö3¿Í¤Ë1¿Í¤¬¹âÎð¼Ô¡×¤È¤¤¤¦¼Ò²ñ¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¡£
75ºÐ°Ê¾å¤Ç¤Ï¡¢»¥ËÚ»ÔÆî¶è¤ÈËÌ¶å½£»ÔÌç»Ê¶è¤¬24.8%¤Ç¥È¥Ã¥×¡£Âçºå»ÔÀ¾À®¶è¤È¹Åç»Ô°Âº´ËÌ¶è¤¬Æ±Î¨¤Ç¤³¤ì¤ËÂ³¤¯¡£½»Ì±¤Î4¿Í¤Ë1¿Í¤¬75ºÐ°Ê¾å¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤«¤Ê¤êÊÐ¤Ã¤¿½»Ì±¹½À®¤À¡£¶áÎÙ½»Ì±Æ±»Î¤Î½õ¤±¹ç¤¤¤ä¸«¼é¤êµ¡Ç½¤Î¿ê¤¨¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£¥´¥ß½Ð¤·¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿Æü¾ïÀ¸³è¤ò¤á¤°¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¡¢¤³¤Îº¢¤ÎÀ¯Îá»ØÄêÅÔ»Ô¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
±Æ¶Á¤Ï¹âÎð¼Ô¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¸Â¤é¤Ê¤¤¡£ÂçÅÔ»Ô¤Ç¤ÏÆüËÜ·ÐºÑ¤Î±ï¤Î²¼¤ÎÎÏ»ý¤Á¤È¤â¤¤¤¦¤Ù¤Ãæ¾®ÎíºÙ´ë¶È¤¬¡¢2025Ç¯º¢¤«¤éÂçÉý¤Ë¸º¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Î»ñÎÁ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Ãæ¾®´ë¶È·Ð±Ä¼Ô¤ÎÊ¿¶Ñ°úÂàÇ¯Îð¤Ï70ºÐ¤À¤È¤¤¤¦¡£2025Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë70ºÐ¤È¤Ê¤ë·Ð±Ä¼Ô¤Ï58Ëü7000¿Í¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë70ºÐ¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë·Ð±Ä¼Ô¤ò´Þ¤á¤ì¤ÐÌó93Ëü¿Í¤È¤Ê¤ë¡£¸Ä¿Í»ö¶È¼ÔÌó152Ëü¿Í¤ò²Ã¤¨¤ë¤ÈÌó245Ëü¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÌóÈ¾¿ô¤Ë¤¢¤¿¤ë127Ëü¼Ò¤Ç¤Ï¸å·Ñ¼Ô¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Ä´ºº·ë²Ì¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
·Ð»º¾Ê¤Ï¤³¤¦¤·¤¿´ë¶È¤òµÙÇÑ¶È¡¦²ò»¶¤Î¡ÈÍ½È÷·³¡É¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¤¬¡¢ÂçÅÔ»Ô¤Î¹âÎð²½¤¬¿Ê¤àÃÏ°è¤Ë¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤ÎÃæ¾®´ë¶È¡¦ÎíºÙ´ë¶È·Ð±Ä¼Ô¤â½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
µ¡³£²»¤¬ÃÏ°è¤Î¸ÝÆ°¤Î¤è¤¦¤ËÌÄ¤ê¶Á¤¤¤Æ¤¤¤¿É÷·Ê¤¬°ìÊÑ¤·¡¢ÇÑÔÒ¤È²½¤·¤¿¹©¾ì¤äºî¶È¾ì¤¬¹¤¬¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥¨¥ê¥¢¤¬³Æ½ê¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬2025Ç¯¤ÎÀ¯Îá»ØÄêÅÔ»Ô¤Î»Ñ¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
Âçºå»Ô¤Ê¤É¤Î´ë¶È¤Ë¤ÏËÜ¼Òµ¡Ç½¤òÅìµþ¤Ë°Ü¤¹Æ°¤¤â¤¢¤ë¤¬¡¢ÃÏ¸µ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ëÂç´ë¶È¤â¡¢ÉôÉÊ¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë²¼ÀÁ¤±¤ÎÄ®¹©¾ì¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ËÈ¼¤¦±Æ¶Á¤¬Èò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
°ìÊý¡¢À¯Îá»ØÄêÅÔ»Ô¤Î¶èÉô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÂÐ2015Ç¯Èæ¤Ç¿Í¸ý¤¬1³ä°Ê¾åÁý¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢Âçºå»ÔÃæ±û¶è¤Î16.7%Áý¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢Âçºå»ÔÀ¾¶è¡Ê15.2%Áý¡Ë¡¢Âçºå»ÔËÌ¶è¡Ê13.9%Áý¡Ë¡¢Âçºå»ÔÊ¡Åç¶è¡Ê11.2%Áý¡Ë¡¢Âçºå»ÔÅ·²¦»û¶è¡Ê11.1%Áý¡Ë¡¢Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶è¡Ê10.6%Áý¡Ë¤Î6¤Ä¤Î¶è¤À¡£¤¤¤º¤ì¤âÃæ¿´¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¶è¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö¿¦½»¶áÀÜ¡×»Ö¸þ¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¤È¸«¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹³¹¤¬¹¤¬¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ø¤Î¼ã¤¤À¤Âå¤Î½¸Ãæ¤Ï¡¢ÊÝ°é½ê¤ä¾®³Ø¹»¤ÎÉÔÂ¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¡£
ÍøÊØÀ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¹âÎð½»Ì±¤ÎÃæ¿´»Ô³¹ÃÏ¤Ø¤Î²óµ¢¤âÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¿Í¸ý¤¬Áý¤¨¤ì¤ÐÃÏ²Á¤ä¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¤¬¹âÆ¤¹¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤ÎÏÃ¤À¡£ÈË²Ú³¹¤Î±Ø¼þÊÕ¤Ê¤É¤Î¹¥Î©ÃÏ¤Ê¤é¤Ð¤Ê¤ª¤µ¤é¤Ç¤¢¤ë¡£¤¹¤Ç¤ËÍµÊ¡¤Ê¹âÎð¼ÔÁØ¤òÅö¤Æ¹þ¤ó¤Ç¡¢Ç¯¡¹¡¢¹â³Û¤ÊÊª·ï¤¬·úÀß¤µ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤â¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤¬Â³¤¯¤Ê¤é¤Ð¡¢2025Ç¯º¢¤Ë¤ÏÅÔ¿´Éô¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹âÎæ¤Î²Ö¤È¤Ê¤ê¡¢Âà¿¦¶â¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥ê¥¿¥¤¥¢ÁÈ¤¬ÍøÊØÀ¤òµá¤á¤Æ¤µ¤é¤Ë½¸¤Þ¤ê½»¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¿Í¸ý·ãÁý¶è¤Î¾å°Ì5°Ì¤òÀê¤á¤ëÂçºå»Ô¤Ê¤É¤Ï¡¢¤³¤Îº¢¤«¤é¤½¤¦¤·¤¿·¹¸þ¤ÎÍ½Ãû¤¬¸½¤ì»Ï¤á¤ë¤À¤í¤¦¡£Âçºå»Ô¤Î¾ì¹ç¡¢»ÔÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤Î¿Í¸ý¤Ï¸º¤ë¤â¤Î¤Î¡¢24¤¢¤ë¶è¤òÈæ³Ó¤¹¤ì¤Ð¤«¤Ê¤ê¾õ¶·¤Ë³«¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£Æ±¤¸Âçºå»ÔÆâ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢19.9%¸º¤È¤Ê¤ëÀ¾À®¶è¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÂçÀµ¶è¡Ê11.1%¸º¡Ë¡¢¹Á¶è¡Ê10.1%¸º¡Ë¤ò´Þ¤á13¤Î¶è¤Ç¿Í¸ý¤¬¸º¤ë¡£Âçºå»Ô¤ÎÆó¶Ë²½¤ÎÍÍÁê¤òÄè¤·»Ï¤á¤ë¤Î¤â2025Ç¯¤ÎÆÃÄ§¤À¤È¤¤¤¨¤è¤¦¡£¤³¤Îº¢¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢»ÔÆâ°ìÎ§¤Ç¤ÎÅÔ»Ô³«È¯¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£