¡Ú¼ÒÀâ¡Û¶å½£¤ÎÃË½÷³Êº¹¡¡¾®¤µ¤ÊÊÑ²½¤òÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Ë
¡¡¶å½£¤ÏÃË½÷³Êº¹¡Ê¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥®¥ã¥Ã¥×¡Ë¤¬Âç¤¤ÊÃÏ°è¤Ç¤¢¤ë¡£ºÇ¿·¤Î¸¦µæ·ë²Ì¤Ë¤â¤¯¤Ã¤¤ê¤ÈÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç³Ø¶µ¼ø¤é¤Ç¤Ä¤¯¤ë¡ÖÃÏ°è¤«¤é¥¸¥§¥ó¥À¡¼Ê¿Åù¸¦µæ²ñ¡×¤¬ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤Î³Êº¹»Ø¿ô¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£À¯¼£¡¢¹ÔÀ¯¡¢¶µ°é¡¢·ÐºÑ4Ê¬Ìî¤Î¶å½£7¸©¤Î½ç°Ì¤ò¸«¤ë¤È¡¢³Êº¹¤ÎÂç¤¤¤30¡Á40°ÌÂæ¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£
¡¡³Êº¹¤¬¤È¤ê¤ï¤±Ãø¤·¤¤¤Î¤ÏÀ¯¼£Ê¬Ìî¤Ç¡¢·§ËÜ¡¢¼¯»ùÅç¡¢Ä¹ºê¤Ï30°ÌÂæ¡¢º´²ì¤ÈµÜºê¤Ï40°ÌÂæ¤À¤Ã¤¿¡£Ê¡²¬¤ÈÂçÊ¬¤Ï20°ÌÂæ¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«Á´ÂÎ¤ÎÃæ°Ì¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤À¡£
¡¡¹ñ²ñµÄ°÷¡¢ÃÏÊýµÄ°÷¤È¤â¤ËÃËÀ¤¬°µÅÝÅªÂ¿¿ô¤òÀê¤á¡¢½÷À¤¬°ì¿Í¤â¤¤¤Ê¤¤µÄ²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£Ä¹ºê¤Ï»ÔÄ®Â¼µÄ²ñ¤ÎÃË½÷Èæ¤¬Á´¹ñºÇ²¼°Ì¤À¡£
¡¡°ìÊý¡¢¼¯»ùÅç¸©µÄ²ñ¡ÊÄê¿ô51¡Ë¤ÏºòÇ¯¤Î²þÁª¤Ç½÷ÀµÄ°÷¤¬5¿Í¤«¤é11¿Í¤ËÇÜÁý¤·¤¿¡£½÷À¤Î³ä¹ç¤Ï2³ä¤òÄ¶¤¨¡¢Á´¹ñ¾å°Ì¤ØµÞ¾å¾º¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿ÊÑ²½¤Î²ê¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¸¦µæ²ñ¼çºº¤Î»°±º¤Þ¤ê¾åÃÒÂç¶µ¼ø¤Ï¡ÖÊÝ¼éÅª¤ÊÃÏ°è¤Ç¤â2³ä¤ÏÃ£À®²ÄÇ½¤À¤¬¡¢3³ä¤Ï´äÈ×¡×¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Á´¹ñ¤Ç3³ä¤òÄ¶¤¨¤ëÅÔÆ»ÉÜ¸©µÄ²ñ¤ÏÅìµþ¤À¤±¤À¡£
¡¡¸½¾õ¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤Þ¤ºÀ¯ÅÞ¤ÎÅØÎÏ¤òµá¤á¤¿¤¤¡£¸©µÄ²ñ¤äÀ¯Îá»ÔµÄ²ñ¤ÎÁªµó¤ÏÀ¯ÅÞ¤Î¸øÇ§¡¢¿äÁ¦¸õÊä¤¬Â¿¤¤¡£³ÆÅÞ¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë½÷À¸õÊä¤òÎ©¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¡¢´äÈ×¤òÊø¤¹²ÄÇ½À¤Ï¹â¤Þ¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡½÷À¤ÎµÄ°÷¤äÍ»Ö¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯³èÆ°¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£Ê¡²¬¤äº´²ì¡¢·§ËÜ¤Ç¤Ï½÷À¸þ¤±¤ÎÀ¯¼£½Î¤¬³«¤«¤ì¡¢¿·¿ÍµÄ°÷¤ÎÃÂÀ¸¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À¯¼£¤ò»Ö¤¹½÷À¤¬µÄ°÷¤ÎÆü¾ï¤äÁªµó±¿Æ°¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÃÎ¤ëµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤³¤ÇÆÀ¤¿¿ÍÌ®¤ÏÅöÁª¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤ÏÃËÀÃæ¿´¤ÎÃÏ°è±¿±Ä¤ä½»Ì±¤Î°Õ¼±¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤À¡£¡ÖÄ®Æâ²ñÄ¹¤ä¶èÄ¹¤ÏÃËÀ¡×¤È¤¤¤¦¸ÇÄê´ÑÇ°¤Ïº¬¶¯¤¤¡£¿Í¸ý¸º¤È¹âÎð²½¤¬¤â¤¿¤é¤¹ÃÏ°èÃÄÂÎ¤ÎÌò°÷¤Î¤Ê¤ê¼êÉÔÂ¤Ï¡¢¸Å¤Ó¤¿´·Îã¤ò¸«Ä¾¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡Æâ³ÕÉÜ¤¬½÷À¤ÎÎ©¸õÊä¤äµÄ°÷³èÆ°¤Î¾ãÊÉ¤òÄ´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥»¥¯¥Ï¥é¡¢°é»ù¤ä²ð¸î¤È¤ÎÎ¾Î©¤¬µó¤¬¤Ã¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤âÃËÀ¤¬°Õ¼±¤òÊÑ¤¨¤ì¤Ð²þÁ±¤Ç¤¤ë²ÝÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡¤½¤â¤½¤âµÄ²ñ¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤Î½Ì¿Þ¤Î¤è¤¦¤ËÂ¿ÍÍ¤ÊÀÊÌ¡¢Ç¯ÎðÁØ¤Ç¹½À®¤·¤¿Êý¤¬Ì±°Õ¤òÈ¿±Ç¤·¤ä¤¹¤¤¡£
¡¡µÄ²ñ¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¼Ò²ñ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë°Õ»×·èÄê¤Î¾ì¤Ë¤âÆ±¤¸¤³¤È¤¬¸À¤¨¤ë¡£
¡¡¼«¼£ÂÎ¤ÎËÉºÒ²ñµÄ¤Ï¶áÇ¯¡¢½÷À¤ÎÉ¬Í×À¤¬¹¤¯Ç§¼±¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÈïºÒÃÏ¤ÎÈòÆñ½ê¤Ë¼øÆý¥¹¥Ú¡¼¥¹¤äÀ¸ÍýÍÑÉÊ¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢ÃËÀ¤À¤±¤Ç¤Ïµ¤¤Å¤¤Ë¤¯¤¤¡£ÂçÃÏ¿Ì¤ò·Ð¸³¤·¤¿·§ËÜ¸©¤ÏËÉºÒ²ñµÄ¤Î½÷ÀÈæÎ¨¤¬Á´¹ñ¾å°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶å½£¤Ï¼«¼£ÂÎ¤ä³Ø¹»¤Î´ÉÍý¿¦¤ÎÈæÎ¨¡¢¸©¿¦°÷¤Î°é»ùµÙ¶È¼èÆÀÎ¨¡¢¶¦Æ¯¤²ÈÄí¤Î²È»ö¡¦°é»ù¤ËÈñ¤ä¤¹»þ´Ö¤Ê¤É¡¢½Ì¤á¤ë¤Ù¤ÃË½÷³Êº¹¤¬Â¿¤¤¡£
¡¡¿È¶á¤Ê¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥®¥ã¥Ã¥×¤òÃÎ¤ê¡¢ÃË½÷¶ÑÅù¤Ë¶á¤Å¤¯¤¿¤á¤Ë¸¦µæ·ë²Ì¤òÀ¸¤«¤·¤¿¤¤¡£