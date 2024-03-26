AI¤¬Ã¥¤¦»Å»ö¤Î1°Ì¤¬¤Ê¤¼¡Ö¿åÂ²´Û»ô°é°÷¡×¡©¡¡¿åÂ²´Û´ÛÄ¹¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÂ¹ÀµµÁ²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢AI¤Ïº£¸å10Ç¯¤Ç¿ÍÃÎ¤òÂç¤¤¯Ä¶¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¡£¤Ç¡¢¿´ÇÛ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¿¦¶È¤¬AI¤ËÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡¢¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÒÃÎ¼±¤Î¿Ê²½ÏÀ¡§À¸À®AI¤È2030Ç¯¤ÎÀ¸»ºÀ¡Ó¤È¤¤¤¦¥ì¥Ý¡¼¥È¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌîÂ¼Áí¹ç¸¦µæ½ê¡Ê°Ê²¼ÌîÂ¼Áí¸¦¡ËÈ¯¹Ô¤Î¡ÖÃÎÅª»ñ»ºÁÏÂ¤¡×1·î¹æ¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿¦¶È¤òÂÐ¾Ý¤ËAI¤¬¤É¤ó¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤Î¤«¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤ß¤¿¤È¤¢¤ë¡£
¡¡·ë²Ì¤Ï¡¢À¸À®AI¤Î¿Ê²½¤¬¡ÖÃæÄøÅÙ¡×¤È¡Ö¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¾ì¹ç¡×¤Î2¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃæÄøÅÙ¤Ç¤Ï¡¢474¿¦¼ï¤Î¤¦¤ÁºÇ¤â±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤¬¡Ö¿åÂ²´Û»ô°é°÷¡×¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£AI¤Ë»Å»ö¤ò¼è¤Ã¤ÆÂå¤ï¤é¤ì¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤Á¤Ê¤ß¤Ë2ÈÖÌÜ¤ÏËÇ°×»öÌ³¡¢¤½¤Î¼¡¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥É¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡¢¹ñºÝ¸øÌ³°÷¤ÈÂ³¤¯¡£
³°¹ñ¸ì¤òÍÑ¤¤¤ë»Å»ö¤Ï´í¤¦¤¤¡©
¡¡ÌîÂ¼Áí¸¦¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÏ«Æ¯À¯ºö¸¦µæ¡¦¸¦½¤µ¡¹½¤¬¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¿¦¶È¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤é¤ÏÆÉ²òÎÏ¤ä¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤Ê¤É39¤Î¥¹¥¥ë¤«¤éÀ®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤½¤Î·ë²Ì¡¢¿åÂ²´Û¿¦°÷¤Î¥¹¥¥ë¤Ï¡¢Â¾¤Î¿¦¶È¤ÈÈæ³Ó¤·¤¿¾ì¹ç¡Ø³°¹ñ¸ì¤òÆÉ¤à¡Ù¡Ø³°¹ñ¸ì¤òÊ¹¤¯¡Ù¡Ø³°¹ñ¸ì¤òÏÃ¤¹¡Ù¤Ê¤É¤Î¥¹¥¥ë¤¬Á´ÂÎ¤ÎÊ¿¶Ñ¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤Ë¹â¤¤¤«¡¢¤«¤Ê¤ê¹â¤¤¤È¤¤¤¦·¹¸þ¤¬¤ï¤«¤ê¡¢·ëÏÀ¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¹Êó²Ý¡Ë
¡¡¤¦¡¼¤ó¡¢Ê¬¤«¤ë¤è¤¦¤ÊÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡Ä¡Ä¡£³°¹ñ¸ì¤òÍÑ¤¤¤ë»Å»ö¤Ï´í¤¦¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤³¤Ç¸½¾ì¤Î¿åÂ²´Û¿¦°÷¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡ÖÍÜ¿£¶È¤Ïµ¡³£²½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Í¼ê¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¡Ö»ô°é°÷¤Ë³°¹ñ¸ì¤¬É¬Í×¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢»ä¤ÏÊÌ¤Î°ÕÌ£¤ÇAI¤Ë»Å»ö¤¬¼è¤Ã¤ÆÂå¤ï¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤È¸À¤¦¤Î¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©¡¦ÃÝÅç¿åÂ²´Û¤Î¾®ÎÓÎ¶Æó´ÛÄ¹¤À¡£
¡Ö»ô°é°÷¤ÎÂç»ö¤Ê»Å»ö¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ëµû¤Ø¤Î±Â¤ä¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ëµû¤ò°é¤Æ¤ëÍÜ¿£¶È¤Ç¤Ï¡¢¤È¤Ã¤¯¤Ëµ¡³£²½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¿Í¼ê¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ëµû¤ÎÀ¸ÂÖ¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¸«¤»¤ë¤Î¤Ï¿Í¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤Ï¤³¤Î¡È¸«¤»¤ëÎÏ¡É¤òËá¤¯¤è¤¦Æüº¢¤«¤é¿¦°÷¤¿¤Á¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ºÇ¸å¤Ë¥Á¥ã¥Ã¥ÈGPT¤Ë¤âÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£¿åÂ²´Û»ô°é°÷¤Î»Å»ö¤ÏAI¤ËÃ¥¤ï¤ì¤ë¤Î¡©
¡ÒAI¤Ï¿åÂ²´Û»ô°é°÷¤Î»Å»ö¤òÊÑ³×¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿Í´Ö¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤È´¶À¤Ï°ÍÁ³½ÅÍ×¤Ç¤¹¡Ó
¡¡º£¤Î¤È¤³¤í¼º¶È¤µ¤»¤ëµ¤¤Ï¤Ê¤¤¤é¤·¤¤¡£
¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2024Ç¯3·î21Æü¹æ ·ÇºÜ