Í¥¾¡¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÈÀ¾Éð¤Ç³ä¤ì¤ë¡ÄÉ¾ÏÀ²È¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°½ç°ÌÍ½ÁÛ
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎÉ¾ÏÀ²È¤¬¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°½ç°Ì¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡
¡¡¢§°ÂÆ£ÅýÃË»á
¡¡À¾Éð¤Ï¥É¥é£±º¸ÏÓ¡¦ÉðÆâ¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¥í¡¼¥Æ¤¬¼ÁÎÌ¤È¤â¤Ë½¼¼Â¡£»³Àî°ÜÀÒ¤âºòµ¨½øÈ×¤«¤éÉÔºß¤Ç±Æ¶Á¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤È¤ß¤ë¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï¹¶·â¿Ø¤¬½¼¼Â¤â»³ËÜ¡¢»³ºêÊ¡¤ÎÈ´¤±¤¿·ê¤ÏÂç¤¤¤¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤âÂÇÀþ¤Ï¥ê¡¼¥°¿ï°ì¤À¤¬¡¢²ÝÂê¤ÏÀèÈ¯¿Ø¡£Í¸¶¡¢ÏÂÅÄ¤¬½ÐÃÙ¤ì¤ë¤È¡¢¸·¤·¤¤¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï´üÂÔ¤Ç¤¤ë¿·½õ¤Ã¿Í¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢£Á¥¯¥é¥¹¤â½½Ê¬¤ËÁÀ¤¨¤ë¡£³ÚÅ·¡¢¥í¥Ã¥Æ¤ÏÁª¼êÁØ¤ËÆñ¤¢¤ê¤Ç¶ì¤·¤¤Àï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¢§ËÙÆâ¹±É×»á
¡¡Í³¿¤¬È´¤±¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï£²¥Á¡¼¥à¤Ä¤¯¤ì¤ë¤¯¤é¤¤Åê¼ê¤âÌî¼ê¤âÁØ¤¬¸ü¤¤¡£°éÀ®¤ÎºÍÌÚ¤Î£±£µ£´¥¥í¤È¥Õ¥©¡¼¥¯¤ËÅÙ´Î¤òÈ´¤«¤ì¤¿¡£ÂÐ¹³ÇÏ¤¬¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¶¯¤¤¡£»³Àî¤¬²ÃÆþ¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬£²°Ì¡£¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤â£Ä£È¤Ê¤é·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¡£ºÙ¤«¤¤Ìîµå¤¬¤Ç¤¤ëÀ¾Éð¤¬£³°Ì¡£¥í¥Ã¥Æ¤ÏÏ¯´õ¤Î´èÄ¥¤ê¼¡Âè¡££²¥±¥¿¾¡¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤À¤È£²°Ì¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¡£³ÚÅ·¤ÏÅÄÃæ¾¡¢Â§ËÜ¤é¤ÎÇ¯Îð¤¬µ¤¤¬¤«¤ê¡£
¡¡¢§Ê¡ËÜË»á
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î£²¶¯¤¬È´¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢£³°Ì°Ê²¼¤Ïº®Àï¤È¸«¤ë¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥¨¡¼¥¹¤Î»³ËÜ¡¢»³ºêÊ¡¤¬È´¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Åê¼ê¿Ø¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤º½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡££Æ£Á¤ÇÀ¾Àî¤¬²ÃÆþ¤·¡¢ÂÇÀþ¤â¶¯²½¤µ¤ì¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏÅê¼êÎÏ¤³¤½Îô¤ë¤¬¡¢»³Àî¡¢¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤¬²ÃÆþ¤·¤¿ÂÇÀþ¤ÎÇË²õÎÏ¤Ï£±£²µåÃÄ¤Ç¶þ»Ø¡£¿·¾±´ÆÆÄ¤Î£³Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëÆüËÜ¥Ï¥à¤ÏÅêÂÇ¤ËÀïÎÏ¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ÂæÉ÷¤ÎÌÜ¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¢§¹âÌÚË»á
¡¡À¾Éð¤ÎÅê¼ê¿Ø¤Ï£±£²µåÃÄ°ì¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£¹â¶¶¡¢º£°æ¡¢Ê¿ÎÉ¤È½¼¼Â¤ÎÀèÈ¯¿Ø¤Ë¡¢£²¥±¥¿¾¡Íø¤â¸«¹þ¤á¤ë¥ë¡¼¥¡¼¡¦ÉðÆâ¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¹ÃÈåÌî¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¸å¤í¤òÇ¤¤»¤é¤ì¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬Èó¾ï¤Ë¿´¶¯¤¤¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÏÃæ·Ñ¤®¤Î¶ÐÂ³ÈèÏ«¤¬¤ä¤äÉÔ°ÂºàÎÁ¤À¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÏÅê¼êÎÏ¤ÎÄì¾å¤²¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ì¥¤¥¨¥¹¡¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¥½¥ó¤ÎÎ¾½õ¤Ã¿Í¤¬¤¤¤¤¡£³ÛÌÌÄÌ¤ê¤ÎÆ¯¤¤Ê¤é¡¢ÂæÉ÷¤ÎÌÜ¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ëÂ¸ºß¤À¡£
¡¡¢§³ÝÉÛ²íÇ·»á
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î£²¶¯¤ÎÁè¤¤¤À¤¬¡¢ÀèÈ¯Åê¼ê¤ÎËç¿ô¤ËÂç¤¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ïº¸¤Î¥ê¥ê¡¼¥Õ¥¨¡¼¥¹¤Î¥â¥¤¥Í¥í¤òÀèÈ¯¤Ë²ó¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢µß±ç¿Ø¤â¿´ÇÛ¡£¤¿¤À¡¢ÌøÅÄ¡¢»³Àî¡¢¶áÆ£¤Î£³¡Á£µÈÖ¤Ïµå»Ë¤Ë»Ä¤ë¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡££³ÈÖ¥¿¥¤¥×¤Î¶áÆ£¤ò¤¢¤¨¤Æ£µÈÖ¤Ë¿ø¤¨¡¢»³Àî¡¢ÌøÅÄ¤òÀ¸¤«¤¹ÁÀ¤¤¤À¤í¤¦¡£ÂÇ¤Á¾¡¤ÄÌîµå¤¬¤Ï¤Þ¤ì¤Ð¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤òµÕÅ¾¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¢§¶âÂ¼µÁÌÀ»á
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï»³ËÜ¤¬È´¤±¤Æ¤âµÜ¾ë¡¢»³²¼¤éÅê¼êÎÏ¤¬½¼¼Â¡£ÃæÅè´ÆÆÄ¤ÎºÓÇÛ¤â°ìÆü¤ÎÄ¹¤¬¤¢¤ë¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏËÜÎÝÂÇ²¦´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Î»³Àî²ÃÆþ¤Ç¶áÆ£¡¢ÌøÅÄ¤Ë¤âÁê¾è¸ú²Ì¤¬½Ð¤ë¡£ÀèÈ¯¤ÎÆ¬¿ô¤¬²ÝÂê¡£¥í¥Ã¥Æ¤Ï¥½¥È¡¢¥Ý¥é¥ó¥³¤Î½õ¤Ã¿Í¥³¥ó¥Ó¤¬¶¯ÎÏ¡£º´¡¹ÌÚ¤â¥í¡¼¥Æ¤ò¼é¤Ã¤ÆÊÆÄ©Àï¤ÎÂ¤¬¤«¤ê¤òÃÛ¤¤¿¤¤¤Ï¤º¡£Ì¤ÃÎ¿ô¤ÏÂ¿¤¤¤¬¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÏÂæÉ÷¤ÎÌÜ¤Ë¤Ê¤ëÍ½´¶¡£À¾Éð¡¢³ÚÅ·¤Ï¿·¤¿¤ÊÀïÎÏ¤ÎÂæÆ¬¤¬É¬Í×¤À¡£
¡¡¢§À¶¿åÎ´¹Ô»á
¡¡À¾Éð¤ÎÅê¼ê¿Ø¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬Æ¬°ì¤ÄÈ´¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÀÅÀÎÏ¤Ï¹â¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¿·½õ¤Ã¿Í¡¦¥¢¥®¥é¡¼¤ÏÂÐ±þÎÏ¤¬¹â¤¤¡£¼ê·ø¤¯Ã¥¤Ã¤¿ÆÀÅÀ¤ò¼é¤ê¡¢À±¤ò¿¤Ð¤»¤½¤¦¤À¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÏÁí¹çÎÏ¤Ï¹â¤¤¤¬¡¢»³ËÜ¡¢»³ºêÊ¡¤Î·ê¤ò¼ã¼ê¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤ë¤«¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏÂÇÀþ¤¬½¼¼Â¡¢µß±ç¤â¥ª¥¹¥Ê¡¢Æ£°æ¡¢¾¾ËÜ¤È¤½¤í¤¦¤À¤±¤Ë¡¢ÀèÈ¯¿Ø¤¬¥«¥®¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤â¥Á¡¼¥à¤Î¼ç¼´¤¬¼ã¤¯¡¢Àª¤¤¤Ë¾è¤ë¤ÈÁö¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£