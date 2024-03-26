¡ÚÂçºåÇÕ¡Û¥½¡¼¥ë¥ª¥ê¥¨¥ó¥¹ÇÏ¶ñ¸ú²Ì´üÂÔ¡¡µÆ²Ö¾Þ°ÊÍè¤Î·ëÀ®¥³¥ó¥Ó¡¦²£»³Éð¤â¾¡Íø¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡Ö¹©É×¤·¤Æµ³¾è¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¡ÖÂçºåÇÕ¡¦£Ç£±¡×¡Ê£³£±Æü¡¢ºå¿À¡Ë
¡¡ºòÇ¯¤Î»©·î¾ÞÇÏ¥½¡¼¥ë¥ª¥ê¥¨¥ó¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢·ë²Ì¤òµá¤á¤é¤ì¤ë°ìÀï¤È¤Ê¤ë¡£Ìµ½ý£³Ï¢¾¡¤Ç£Ç£±¤òÀ©¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ï¥À¡¼¥Ó¡¼£²Ãå¡¢µÆ²Ö¾Þ¤Ç¤Ï£³Ãå¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¸ÅÇÏ½éÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿ÍÇÏµÇ°¤Ï£¸Ãå¤È¸«¤»¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ì¤º¡¢º£µ¨»ÏÆ°Àï¤ÎÃæ»³µÇ°¤â£´Ãå¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¾å¤òÌÜ»Ø¤»¤ë¹¥ÁÇºà¡£ºÆ¤Ó£Ç£±¤ÎÉñÂæ¤ÇÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ä¤¿¤á¤Ë¡¢¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÁ´¤Æ¤ä¤ë¡£
¡¡Á°Áö¤ÏÆ»Ãæ¤«¤é¹Ô¤¤Ã¤×¤ê¤¬°¤«¤Ã¤¿¡£¼êÄÍ»Õ¤Ï¡Ö¤·¤Þ¤¤¤ÎµÓ¤ò»È¤¦¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤ÇÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£ÉÔ´ïÍÑ¤µ¤Ïº£¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞÌµºö¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤³¤ÎÃæ´Ö¤ÎÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤«¤é¥Ö¥ê¥ó¥«¡¼¤òÃåÍÑ¡£¡ÖËÜÈÖ¤ÇÃå¤±¤ë¤«¤Ï¤³¤ì¤«¤é·è¤á¤ë¤±¤É¡¢¹Ô¤¤Ã¤×¤ê¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ÇÏ¶ñ¸ú²Ì¤Ç¿·¤¿¤ÊÌÌ¤ò°ú¤½Ð¤¹¹½¤¨¤À¡£
¡¡°È¾å¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿²£»³Éð¤â¡¢º£²ó¤ÏµÆ²Ö¾Þ°ÊÍè¤Î¥³¥ó¥Ó·ëÀ®¤È¤¢¤Ã¤ÆÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö£Ç£±¤ò¾¡¤¿¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿ÇÏ¡£¤Þ¤¿¤³¤¦¤·¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄº¤±¤¿¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÀèÀ¸¤Ï¥Ö¥ê¥ó¥«¡¼ÃåÍÑ¤È¤¤¤¦ºö¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤â¹©É×¤·¤Æµ³¾è¤·¤¿¤¤¡×¤È¾¡Íø¤Ë¤³¤À¤ï¤ë»ÑÀª¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡ºö¤ò¹Ö¤¸¡¢Á´ÎÏÅêµå¤ÇÎ×¤àº£Ç¯ºÇ½é¤ÎÂç°ìÈÖ¡£ºòÇ¯¤Î»©·î¾ÞÇÏ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÀµÇ°¾ì¤ÎÀï¤¤¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡Ò£±½µÁ°¿ÇÃÇ¡Ó²£»³Éð¤òÇØ¤ËÈþ±º£×¤Ç£¶£Æ£¸£´ÉÃ£µ¡Ý£±£±ÉÃ£³¡ÊÇÏ¤Ê¤ê¡Ë¡£Á°¤ËÇÏ¤òÃÖ¤¤¤Æ¥ê¥º¥àÎÉ¤¯ÄÉÁö¡£Ä¾Àþ¤ÏÆâ¤ËÀø¤Ã¤¿¤¬¡¢»ý¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÌð¤Î¤è¤¦¤Ê¿¤ÓµÓ¡£¿ô»ú°Ê¾å¤ÎÀÚ¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢ÂÎÄ´¤ÏÁ°Áö°Ê¾å¤À¡£