¡Ú¥É¥Ð¥¤£×£Ã¥Ç¡¼½ô¶¥Áö¡Û¥É¥¦¥Ç¥å¡¼¥¹¡¡¾¾Åç¥ª¡¼¥Ê¡¼¡Ö³Ú¤·¤ß¡£¤¢¤È¤ÏÌµ»ö¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡×¡¡¥É¥Ð¥¤À©ÇÆ¤ÏÌ´¤Î¼Â¸½¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ
¡¡¡Ö¥É¥Ð¥¤£×£Ã¥Ç¡¼½ô¶¥Áö¡×¡Ê£³£°Æü¡¢¥á¥¤¥À¥ó¡Ë
¡¡£´Æü¸å¤ËÇ÷¤Ã¤¿¥É¥Ð¥¤¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥Ç¡¼¡£ÆüËÜ¤«¤é¤â¼ÂÎÏÇÏ£²£³Æ¬¤¬»²Àï¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤Ï£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥É¥Ð¥¤¥¿¡¼¥Õ¡Ê£³£°Æü¡¦¥á¥¤¥À¥ó¡¢¼Ç£±£¸£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¥É¥¦¥Ç¥å¡¼¥¹¡Ê²´£µºÐ¡¢·ªÅì¡¦Í§Æ»¡Ë¤ÈÉðËµ³¼ê¡Ê£µ£µ¡Ë¡á·ªÅì¡¦¥Õ¥ê¡¼¡á¤À¡£ºòÇ¯¤Ï¥ì¡¼¥¹Ä¾Á°¤Ëº¸Á°»è¥Ï¹Ô¤¬È¯³Ð¡£¥²¡¼¥È¥¤¥ó¤¹¤é¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ËÇ³¤¨¤ëº£Ç¯¤Î¥ì¡¼¥¹¡£ºòÇ¯Ëö¤ÎÍÇÏµÇ°¤òÀ©¤·¤¿ºÇ¶¯¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÈºÆ¤ÓÀ¤³¦¤ËÄ©¤à¡£
¡¡½Ð¹ñ£±½µÁ°¤ÎÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¡Ê£±£³Æü¡Ë¤Ë¤Ï¾¾ÅçÀµ¾¼¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£ÉðË¤òÇØ¤ËÇ÷ÎÏËþÅÀ¤ÎÆ°¤¤òÈäÏª¤·¤¿¥É¥¦¥Ç¥å¡¼¥¹¤òÌÜ¤ÇÄÉ¤¤¡¢¡Ö¸µµ¤¤¬²¿¤è¤ê¡£¥×¥í¤Î¿Í¤¬¡È¤¹¤´¤¤Æ°¤¡É¤È¸À¤¦¤ó¤ä¤«¤é¡¢¤¤¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¡£¤¢¤È¤ÏÌµ»ö¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡×¤È¾Ð´é¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î¥É¥Ð¥¤¥¿¡¼¥Õ¤Ïº¸Á°»è¥Ï¹Ô¤Ç¼è¤ê¾Ã¤·¤¿¤¬¡¢ÍÇÏµÇ°¤Ç¸«»ö¤ËÉü³è£Ö¡£´¶Æ°¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¥ì¡¼¥¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÖÉð¥¯¥ó¤Î¤¹¤´¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤è¡£ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Í¡×¤È¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¤¦¤Ê¤º¤¯¡£
¡¡³¤³°½é¾¡Íø¤¬¡È³®ÀûÌç¾ÞºÆÀï¡É¤Î¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¡Ö¤½¤ì¤Ï¥É¥Ð¥¤¤Î¤¢¤È¡¢ÊõÄÍµÇ°¤ò¾¡¤Ã¤Æ¡È¹Ô¤³¤¦¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤Í¡£¤½¤³¤«¤é¤Ç¤¹¤è¡£¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤Ï¤½¤ì¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£°ì¸Ä¤º¤Ä¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡×¡£¥É¥Ð¥¤À©ÇÆ¤ÏÌ´¤Î¼Â¸½¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¡Ý¡£ÉðË¤È°¦ÇÏ¤Î¶¦±é¤Ë¥ª¡¼¥Ê¡¼¤â¿´Ìö¤é¤»¤ë¡£