¡Ø¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡¦º£½µ¤Î¿·¾¦ÉÊ¾ðÊó¡Ù¥Õ¥é¥Ã¥Ú¥·¡¼¥º¥ó³«Ëë¡ªÅí²Ì½ÁÎÌÎòÂåNo.1¡Ø¥Ô¡¼¥Á¥Õ¥é¥Ã¥Ú¡Ù¤ä¥Á¥ç¥³¡ß¥Á¥ç¥³¤ÎìÔÂô¡Ø¾Æ¤¥Á¥ç¥³¥¯¥Ã¥¡¼¥Ñ¥ó¡Ù¤Û¤«
¡Ø¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡¦º£½µ¤Î¿·¾¦ÉÊ¾ðÊó¡Ù2024Ç¯3·î25ÆüÉÕ¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤«¤é¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¡ª
¥Õ¥é¥Ã¥Ú¡Ø¥Ô¡¼¥Á¥Õ¥é¥Ã¥Ú¡Ù 298±ß
Åí¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤È¤¤¤¦¥Ô¥å¡¼¥ì¤È¡¢¥¼¥ê¡¼¤òÆþ¤ì¤¿¥Ô¡¼¥ÁÌ£¤Î¥Õ¥é¥Ã¥Ú¡£´Å¤ß¤òÍÞ¤¨¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¸åÌ£¤Ë»Å¾å¤²¤È¤Î¤³¤È¡£Åí¤Î²Ì½ÁÎÌ¤Ï32¡ó¤È¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥Õ¥é¥Ã¥ÚÎòÂåNo.1¡£
¢£ÈÎÇäÃÏ°è
ËÌ³¤Æ»¡¢ÅìËÌ¡¢´ØÅì¡¢Åì³¤¡¢ËÌÎ¦¡¢´ØÀ¾¡¢Ãæ¹ñ¡¦»Í¹ñ¡¢¶å½£¡¢²Æì
¥Ñ¥ó¡Ø¾Æ¤¥Á¥ç¥³¥¯¥Ã¥¡¼¥Ñ¥ó¡Ù 158±ß
¥À¥¤¥¹¥Á¥ç¥³Æþ¤ê¥Á¥ç¥³¥¯¥Ã¥¡¼¤È¡¢¥Á¥ç¥³¥¯¥ê¡¼¥à¤òÊñ¤ó¤À¥Á¥ç¥³É÷Ì£¤Î¥Ñ¥ó¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¾Æ¤¾å¤²¡¢Ê´Åü¤ò¤«¤±¤¿¥¯¥Ã¥¡¼¥Ñ¥ó¡£
¢£ÈÎÇäÃÏ°è
ËÌ³¤Æ»¡¢ÅìËÌ¡¢´ØÅì¡¢Åì³¤¡¢ËÌÎ¦¡¢´ØÀ¾¡¢Ãæ¹ñ¡¦»Í¹ñ¡¢¶å½£
¥Ñ¥ó¡Ø¤Õ¤ó¤ï¤ê¤â¤Ã¤Á¥Ñ¥ó¡Ê¥Á¥ç¥³¡Ë¡Ù 138±ß
¥Á¥ç¥³¥¯¥ê¡¼¥à¤òÀÞ¤ê¹þ¤ß¤ó¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤¿¥Ñ¥ó¡£
¢£ÈÎÇäÃÏ°è
ËÌ³¤Æ»¡¢ÅìËÌ¡¢´ØÅì¡¢Åì³¤¡¢ËÌÎ¦¡¢´ØÀ¾¡¢Ãæ¹ñ¡¦»Í¹ñ¡¢¶å½£
¤ª¤Ë¤®¤ê¡Ø¥µ¥ó¥É¤ª¤à¤¹¤Ó¡¡ÆÚ¥¥à¥Á¡Ê¥Á¥§¥À¡¼¥Á¡¼¥ºÆþ¤ê¡Ë¡Ù 298±ß
¥¹¥é¥¤¥¹¤Î¥Á¥§¥À¡¼¥Á¡¼¥º¤È¡¢¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡¢ÆÚ¥Ð¥é¤È¥¥à¥Á¤òÃæ¶ñ¤Ë¤·¤¿¥µ¥ó¥É¤ª¤à¤¹¤Ó¡£
¢£ÈÎÇäÃÏ°è
ËÌ³¤Æ»¡¢ÅìËÌ¡¢´ØÅì¡¢Åì³¤¡¢ËÌÎ¦¡¢´ØÀ¾¡¢Ãæ¹ñ¡¦»Í¹ñ¡¢¶å½£
¤ªÊÛÅö¡Ø¹áÌ£ÌîºÚ¤¬·è¤á¼ê¤ÎÌýÎÔ·ÜÊÛÅö¡Ù 598±ß
¾úÂ¤¿Ý¡¦¤ê¤ó¤´¿Ý¡¦¹õ¿Ý¤Î3¼ï¤Î¿Ý¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÌýÎÔ·ÜÊÛÅö¡£
¢£ÈÎÇäÃÏ°è
ËÌ³¤Æ»¡¢ÅìËÌ¡¢´ØÅì¡¢Åì³¤¡¢ËÌÎ¦¡¢´ØÀ¾¡¢Ãæ¹ñ¡¦»Í¹ñ¡¢¶å½£
¥Ñ¥¹¥¿¡ØÀ¸¥Ñ¥¹¥¿¡¡¥µ¡¼¥â¥ó¤È¤Û¤¦¤ì¤óÁð¡Ù 538±ß
»°ÁØ¹½Â¤¤ÎÊ¿ÂÇ¤Á¤ÎÀ¸¥Ñ¥¹¥¿¡£µíÆý¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¥Þ¡¼¥¬¥ê¥ó¡¦¥³¥ó¥½¥á¤ò²Ã¤¨¤¿¥·¥Á¥å¡¼É÷Ì£¤Î¥½¡¼¥¹»ÅÎ©¤Æ¤Ë¡¢¥µ¡¼¥â¥ó¡¦¤Û¤¦¤ì¤óÁð¡¦¥Ñ¥ë¥á¥¶¥ó¥Á¡¼¥º¡¦¥Ñ¥»¥ê¡¦¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£
¢£ÈÎÇäÃÏ°è
´ØÅì¡¢Åì³¤¡¢´ØÀ¾¡¢Ãæ¹ñ¡¦»Í¹ñ¡¢¶å½£
ÁÚºÚ¡Ø´°½Ï¥È¥Þ¥È¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¤ÈÇ»¸ü¥½¡¼¥¹¤Î»Ý¤ßÅ´ÈÄ¾Æ¤¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¥×¥ì¡¼¥È¡Ù 450±ß
´°½Ï¥È¥Þ¥È¤ÈÇ»¸ü¥½¡¼¥¹¤ò¤¢¤ï¤»¤¿¥½¡¼¥¹¤Ç¿©¤Ù¤ëÅ´ÈÄ¾Æ¤¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡£ÉÕ¤±¹ç¤ï¤»¤Ï¤Ë¤ó¤¸¤ó¡¢¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¡¢¥ä¥ó¥°¥³¡¼¥ó¡£
¢£ÈÎÇäÃÏ°è
ËÌ³¤Æ»¡¢ÅìËÌ¡¢´ØÅì¡¢Åì³¤¡¢ËÌÎ¦¡¢´ØÀ¾¡¢Ãæ¹ñ¡¦»Í¹ñ¡¢¶å½£
ÁÚºÚ¡ØÌîºÚ¤Î»ÝÌ£¥Ç¥ß¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¥É¥ê¥¢¡Ù 598±ß
¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¥é¥¤¥¹¤ËÀÖ¥ï¥¤¥ó¤äÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥½¡¼¥¹¤È¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥É¥ê¥¢¡£
¢£ÈÎÇäÃÏ°è
ËÌ³¤Æ»¡¢ÅìËÌ¡¢´ØÅì¡¢Åì³¤¡¢ËÌÎ¦¡¢´ØÀ¾¡¢Ãæ¹ñ¡¦»Í¹ñ¡¢¶å½£
¤ª²Û»Ò¡Ø¥«¥«¥ª¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤·¤Ã¤È¤ê¥¯¥Ã¥¡¼¡Ù 168±ß
¥Ó¥¿¡¼¥Á¥ç¥³¤ÎÌ£¤ï¤¤¤È¤·¤Ã¤È¤ê¤Û¤í¤Û¤í¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥Á¥ç¥³¥¯¥Ã¥¡¼¤È¤Î¤³¤È¡£
¢£ÈÎÇäÃÏ°è
ËÌ³¤Æ»¡¢ÅìËÌ¡¢´ØÅì¡¢Åì³¤¡¢ËÌÎ¦¡¢´ØÀ¾¡¢Ãæ¹ñ¡¦»Í¹ñ¡¢¶å½£¡¢²Æì
¤ª²Û»Ò¡Ø¥«¥ë¥Ó¡¼¡¡¤Þ¤ë¤Ç¥«¥ê¥«¥êÆÚ¥Ð¥é¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¥µ¥à¥®¥ç¥×¥µ¥ëÉ÷Ì£¡Ù 169±ß
¤Þ¤ë¤Ç¥«¥ê¥«¥ê¤Ë¾Æ¤¤¤¿ÆÚ¥Ð¥é¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÊÌ£¤ï¤¤¤òºÆ¸½¤·¤¿¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¡£ÆÚ¥Ð¥é¤Î»é´¶¤È¹á¤Ð¤·¤µ¤Ë¥³¥Á¥å¥¸¥ã¥ó¤ÎÉ÷Ì£¤ò²Ã¤¨¤¿¡¢¥µ¥à¥®¥ç¥×¥µ¥ëÉ÷Ì£»ÅÎ©¤Æ¤È¤Î¤³¤È¡£
¡Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¸ÂÄê¡¦¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Ï
¢£ÈÎÇäÃÏ°è
ËÌ³¤Æ»¡¢ÅìËÌ¡¢´ØÅì¡¢Åì³¤¡¢ËÌÎ¦¡¢´ØÀ¾¡¢Ãæ¹ñ¡¦»Í¹ñ¡¢¶å½£¡¢²Æì
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ²Á³Ê¤Ç¤¹