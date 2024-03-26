¡Ú²¯¤ê¿Í¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Û»ñ»º¤òÃÛ¤¤¿¤¤¿Í¤¬¡ÖÉô²°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ª¤¯¤ÈÎÉ¤¤¡×¤â¤Î
¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤Ë¶Ð¤á¤Ê¤¬¤é¡¢Ãù¶â0±ß¤«¤é1²¯±ß¤òÃù¤á¤¿ÃË¤ÎÀ¸³è¤È¤Ï!?¡ÖµëÎÁ¤¬Á´ÉôÃù¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÆÈÆÃ¤ÎÀáÌóÀ¸³è¤¬SNS¤ÇÂç¥Ð¥º¤ê¡ª ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¢TBS¤Ê¤É¡¢³Æ¼ï¥á¥Ç¥£¥¢¤ä´Ú¹ñ¤äÂæÏÑ¡¢Ãæ¹ñ¡¢¥¿¥¤¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ê¤É³¤³°¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÀäÂÐ»Å»ö¼¤á¤ë¥Þ¥ó»á¤À¡£Æ±»á¤ÎÃßºâ¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ä¡¢ÀáÌóÀ¸³è¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÌÀ¤«¤·¤¿½é¤ÎÃø½ñ¡Ø£±²¯±ß¤ÎÃù¤áÊý¡¡Ãù¶â£°±ß¤«¤é²¯¤ê¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÄ¶¡×ÀáÌóÀ¸³è¡Ù¤¬´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£ÀáÌóÀ¸³è¤Î¤¤Ã¤«¤±¤«¤é¡¢Ãù¶â¤Î²áÄø¤ä¶ñÂÎÅª¤ÊÀáÌó¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Þ¤Ç¡¢µæ¶Ë¤ÎÀáÌó»×¹Í¤È¤½¤Î¼ÂÁ©Ë¡¤òÃúÇ«¤Ë²òÀâ¤·¤¿1ºý¤À¡£ º£²ó¤Ï¤½¤Î´©¹Ô¤òµÇ°¤·¡¢ÆâÍÆ¤Î°ìÉô¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡ÖÀäÂÐËÜÊª¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤ä¤ë¡ª¡×µ¶»¥Â«ºî¤ê¡ª
¡¡Ä¹¤¤´ÖÃù¶âÀ¸³è¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢µ¤¤¬´Ë¤ß¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£10Ç¯Ã±°Ì¤ÇÆü¡¹¤ÎÀ¸³è¤òÃù¶â¤ËºÇÅ¬²½¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÊÂÂçÄñ¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖÀáÌó¤Ê¤ó¤Æ°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È»×¤¨¤Æµ¤Ê¬¤¬²¼¤¬¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢»ä¤ÏÌÜÉ¸¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎÊýË¡¤ò¹Í¤¨½Ð¤·¡¢¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢¥Ö¥í¥°¤äX¤Ê¤É¤ÇÅÙ¡¹²èÁü¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤Ç1000Ëü±ß¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Îµ¶»¥Â«¤òºî¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤ÎÌÜÉ¸¤Ï5000Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢5¸ÄÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡1000Ëü±ß¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎÂç¤¤µ¤Ï¡¢
76mm¡Ê¥¿¥Æ¡Ë¡ß160mm¡Ê¥è¥³¡Ë¡ß100mm¡Ê¸ü¤µ¡Ë
¤ÎÄ¾ÊýÂÎ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÂç¤¤µ¤ÎÈ¢¤òÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤Ç¼«ºî¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤òÀäÂÐ¤ËËÜÊª¤ËÊÑ¤¨¤ë¤ó¤À¡ª¡×¤È¼«Ê¬¤ò¸ÝÉñ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ê¤Ë»ý¤ÄÈ¢¤ÎÂç¤¤µ¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¸½¼Â¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¥¤¥á¥È¥ì¸ú²Ì¤ÏÈ´·²¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À°ì¤Ä¡¢Ãí°Õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖËÜÊª¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤È¤«¡ÖËÜÊª¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¸È¾²Ä¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤Ï¸úÎÏ¤¬ºÇÂç¸Â¤ËÈ¯´ø¤Ç¤¤º¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ÖËÜÊª¤ËÊÑ¤¨¤ë¡ª ËÜÊª¤ËÊÑ¤ï¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¡¢¤½¤ÎÍ½Äê¤Ï³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤à¤·¤íËÜÊª¤Ç¤¢¤ë¡¢¤â¤Ï¤äËÜÊª¤Ç¤¢¤ë¡¢¤è¤¯¸«¤¿¤éËÜÊª¤À¤Ã¤¿¡¢¤¿¤ÀÃ±¤ËÊªÂÎ¼þ¤ê¤Î»þ´Ö¤¬¥º¥ì¤Æ¤ë¤À¤±¡ª¡×
¤½¤Î¤¯¤é¤¤¤Î¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤¹¤¿¤á¤Î¥°¥Ã¥º¤Ç¤¹¡£
¡¡´ñ¹Ô¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â5000Ëü±ß¤ä1²¯±ß¤Ê¤É¤È¤¤¤¦Âç¶â¤òÃù¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬´ñ¹Ô¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éµ¤¤Ë¤»¤ººî¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤³¤Îµ¶»¥Â«¤òÊÂ¤Ù¤¿¤êÅê¤²¤¿¤êÅ¾¤¬¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤¢¤Á¤³¤Á¤¬¥Ø¥³¤ó¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¿È¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿È¯Ë¢¥¹¥Á¥í¡¼¥ë¤Ê¤É¤Çºî¤ë¤Ù¤¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤éºî¤ëÊý¤Ï»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø£±²¯±ß¤ÎÃù¤áÊý¡¡Ãù¶â£°±ß¤«¤é²¯¤ê¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÄ¶¡×ÀáÌóÀ¸³è¡Ù¤òÈ´¿è¡¢ºÆ¹½À®¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë