Áá¸«¤¢¤«¤ê¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ö¤á¤°¤ëÌ¤Íè¡×ºÇ½ª²ó¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡¼¡¡½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¼ä¤·¤¤¤Ê¤¡¡¼¡×
¸µ¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤Î½÷Í¥Áá¸«¤¢¤«¤ê¡Ê29¡Ë¤¬25Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤¬¼ç±é¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡¢ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤á¤°¤ëÌ¤Íè¡×¡ÊÌÚÍËÌë11»þ59Ê¬¡Á¡Ë¤¬ºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨´¶¼Õ¤È¿´¶¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
Áá¸«¤ÏÂç¤¤Ê²ÖÂ«¤ò»ý¤Ã¤¿¼«¿®¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡Ö#¤á¤°¤ëÌ¤Íè¡¡3¥ö·î´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡¤È¤Ë¤«¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡¼¡¡½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¼ä¤·¤¤¤Ê¤¡¡¼¡×¤È´¶¼Õ¤òµ¤·¡¢ºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿¼ä¤·¤µ¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¶¦±é¤·¤¿Çë¸¶Íøµ×¡Ê25¡Ë¤È¤Î³Ú¤·¤²¤Ê¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÈäÏª¡Ö¤ê¤¯¤¯¤ó¤Ï¤¸¤á¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¥¥ã¥¹¥È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ß¤ó¤Ê¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Æ¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡ª¡ª¡ª¡×¤È»£±Æ¤ÎÆü¡¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
Áá¸«¤Ï¼«¿È¤¬±é¤¸¤¿ë§¤á¤°¤ë¤Ë»×¤¤¤ò´ó¤»¡Ö¤á¤°¤ë¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Ð¤¤¤Ð¤¤¡¡#ºÇ¸å¤ÎÈÖÀë#°áÁõ¥¿¥°¤Ä¤±¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×ºÇ¸å¤ÎÈÖÀë¤È¤·¡¢Åê¹Æ¤ò·ë¤ó¤À¡£