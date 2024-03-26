¡Ö¥¥ó¥°¥Ì¡¼¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¾¾ËÜ½á¤Î¡È·ãÊÑ¶á±Æ¡É¤ËSNS¾×·â¡ÄÁýÎÌ¡õÉ¦»Ñ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¡ÖÁ´Á³¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
YouTuber¤ÎSNS¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡¢¾¾ËÜ½á¡Ê40¡Ë¤Î¶á±Æ¤Ë¾×·â¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëÅê¹Æ¤Ï¡¢YouTuber¡ÖPOC¡×¤Î¥Ê¥Ä¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡£¡ÖPOC¡×¤Ï¼ª¤¬Ê¹¤³¤¨¤ëÄ¹ÃË¡¦¥µ¥¨¥¡¢¤½¤·¤Æ¶¦¤Ë¼ª¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤¼¡ÃË¡¦¥Ê¥Ä¤È»°ÃË¡¦¥Þ¥³¤Î»°·»Äï¤«¤é¤Ê¤ëYouTuber¥æ¥Ë¥Ã¥È¤À¡£
¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ë¥Ê¥Ä¤Ï3·î15Æü¡¢¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÎºÇ¹âµé¥Û¥Æ¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤ÎÅìµþ2¹æÅ¹¤È¤Ê¤ë¡ÖÅìµþ¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¶äºÂ¡×¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿ÍÍ»Ò¤òInstagram¤ËÅê¹Æ¡£¾¾ËÜ¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È2Ëç¤È´Ú¹ñ¿ÍÇÐÍ¥¤Î¥Á¥ç¥ó¡¦¥¤¥ë¡Ê36¡Ë¤ò¸ò¤¨¤¿¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¡¢·×3Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Î¾¾ËÜ¤ÏÉ¡¤Î²¼¤È³Ü¤Ë¥Ò¥²¤ò¤¿¤¯¤ï¤¨¡¢¹õ¤¤±ï¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë°ÊÁ°¤è¤ê¤âËË¤Ë´Ý¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢¼Â¤Ë´ÓÏ½¤¢¤Õ¤ì¤ë»Ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤Þ¤ë¤ÇÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤Ê¾¾ËÜ¤Î»Ñ¤Ï¡¢X¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¡£¶Ã¤¯À¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ô¤¨¤§¡©¤³¤ì¾¾½á¤À¤Ã¤¿¤Î¡¦¡¦¡¦¡©¡©¡Õ
¡Ô±³¡©¡ªÁ´Á³¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Õ
¡Ô¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢º¸¤¬¾¾½á¤Î²ÄÇ½À¤ò¹Í¤¨¤¿¡Õ
¡Ô¥¥ó¥°¥Ì¡¼¤«¤È»×¤Ã¤¿¡Õ
É¦¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹¡¢¤È¤¤¤¦½Ð¤ÇÎ©¤Á¤«¤é¡ÖKing Gnu¡×¤Î°æ¸ýÍý¤òÏ¢ÁÛ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£ÁýÎÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¾¾ËÜËÜ¿Í¤â¤½¤Î·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖºòÇ¯¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡Ù¤Ç¼ç±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¾¾ËÜ¤µ¤ó¤ÏÌòºî¤ê¤ËÊ³Æ®¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£3·î10Æü¤Î¡Ø¤Ê¤ê¤æ¤³¹Æ»Î¹¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë»£±Æ¤Î¸åÈ¾¤Ç¤ÏÂÎ½Å¤ò10kgÁý¤ä¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¹ðÇò¡£ÌëÃæ¤Ë¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¥«¥í¥ê¡¼¤ÎÂ¿¤¤¤â¤Î¤ò¤¢¤¨¤Æ¿©¤Ù¤¿¤ê¤ÈÅØÎÏ¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢40ºÐ¤È¤¤¤¦Ç¯ÎðÊÁ¡¢»£±Æ¸å¤Î¸ºÎÌ¤¬Æñ¤·¤¤¤½¤¦¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡Ø¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡Ù°ÊÍè¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢³Î¤«¤Ë¡Ø¤Õ¤Ã¤¯¤é¤·¤¿¡Ù¤È»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤¬SNS¤ÇÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¤¤¤Ã¤Ý¤¦SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ô¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤âÁ´Á³ÁÇÅ¨¡Õ¡Ô¼ã¤µ¤ËÂÁß¤¯¤è¤ê¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¿Í´Ö¤é¤·¤¯¤Æ¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Õ¡Ô¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤ä¤ó ¤¤¤¤ºÐ¤Î¤È¤êÊý¤·¤Æ¤ë¡Õ¤È¤¤¤¦È¿±þ¤â¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¥¤¥±¥ª¥¸Ï©Àþ¤Ç¤â¤¢¤ê¤«¤â!?