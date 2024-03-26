ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Ç·ã¤·¤¯Æ°ÍÉ¡¢¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤ÏÎÞ¡Ä¿å¸¶°ìÊ¿¤Î¡ÈÎ¢ÀÚ¤ê¡É¤Ë¸«¤»¤¿¡ÖÉ×ÉØ¤ÎØÞØ¬¡×
3·î22Æü¡¢´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¤Î³«Ëë¥·¥ê¡¼¥º¤ò½ª¤¨¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡Ê29¡Ë¤Ï¥í¥¹¤ËÌá¤ë¤¿¤á¡¢¿ÎÀî¹ñºÝ¶õ¹Á¤Î¥í¥Ó¡¼¤òÄÌ¤ê²á¤®¤¿¡£2¡Á3Êâ¸å¤í¤Ë¤Ï½ÀÏÂ¤ÊÉ½¾ð¤ÎºÊ¡¦¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¡Ê27¡Ë¤Î»Ñ¤¬¡£¤À¤¬¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤«¤é¤ÎÌÁÍ§¡¦¿å¸¶°ìÊ¿»á¡Ê39¡Ë¤Ï¤½¤³¤Ë¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¿å¸¶»á¤Î»ö·ïÈ¯³Ð¸å¡¢°ìÀÚ¥Î¡¼¥³¥á¥ó¥È¤ò´Ó¤¡¢¥í¥¹ÅþÃå¸å¤â¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÁ°¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¶õ¹Á¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
21Æü¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ÖESPN¡×¤ä¡Ø¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¿¥¤¥à¥º¡Ù¤Ê¤É¤ÎÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡Öµð³Û¤ÎÀàÅð¤Îµ¿¤¤¡×¤Ç¿å¸¶»á¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤«¤é²ò¸Û¤µ¤ì¤¿¤È°ìÀÆ¤ËÊó¤¸¤¿¡£
¡ÖÊóÆ»¤Î³µÍ×¤Ï¡¢¿å¸¶»á¤¬°ãË¡ÅÒÇî¤ÇÏ¢Ë®À¯ÉÜ¤ÎÁÜºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥Ã¥¯¥á¡¼¥«¡¼¡ÊÅÒÇî¶È¼Ô¡Ë¤ÎM¡¦¥Ü¥¦¥ä¡¼»á¤Ë¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Î¼Ú¶â¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤Þ¤¿¡¢ÂçÃ«Áª¼êÌ¾µÁ¤Î¶ä¹Ô¸ýºÂ¤«¤é¡¢¤½¤Î¶È¼Ô¤Ë450Ëü¥É¥ë¡ÊÌó6²¯8ÀéËü±ß¡Ë¤¬ÅÅ»ÒÁ÷¶â¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¿å¸¶»á¤ÏµåÃÄ¤Ë²ò¸Û¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
Åö½é¤Ï¤³¤ÎÁ÷¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤Î¹Êó¤Ï¡È¿å¸¶»á¤Î¼Ú¶â¤ò¸ªÂå¤ï¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÂçÃ«¤¬Ê§¤Ã¤¿¡É¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿å¸¶»á¤â¡ØESPN¡Ù¤ÎÅÅÏÃ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢µð³Û¤Î¼Ú¶â¤ÎÊÖºÑ¤òÂçÃ«Áª¼ê¤ËÍê¤ß¡¢²÷¤¯»×¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬Êä?¤ò¾µÂú¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¿å¸¶»á¤Ï20Æü¤Î»î¹ç¸å¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÁ°¤Ç¼Õºá¤·¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¼«Ê¬¤¬°¤¤¡£»ä¤Ï¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë°ÍÂ¸¾É¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤½¤Î¸å¡¢ÂçÃ«Áª¼êÂ¦¤¬¡È¸ªÂå¤ï¤ê¡É¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤È¡¢¿å¸¶»á¤â¡ØÂçÃ«Áª¼ê¤ÏÅÒÇî¤Ë¤è¤ë¼Ú¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤ÈÈ¯¸À¤òÅ±²ó¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤ËÂçÃ«Áª¼ê¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤Ï¿·¤¿¤Ë¡ÔæÆÊ¿¤¬µð³Û¤ÊÀàÅð¤ÎÈï³²¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¡¢ÁÜººÅö¶É¤ËÌäÂê¤ò°ú¤ÅÏ¤·¤Þ¤¹¡Õ¤ÈÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¢£¡Ö¥Ù¥Ã¥È¤¹¤ë¡©¡¡¾¡¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤¢¡×
¿å¸¶»á¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÅÒÇî¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤ÎÌîµå´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤ÏÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ÏÃ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£ºßÊÆ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¿å¸¶»á¤È¿Æ¤·¤¤¿Í¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2Ç¯Á°¤Û¤ÉÁ°¤«¤é¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤È¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î»î¹ç¤Ç¡Ø¤É¤Ã¤Á¤¬¾¡¤Ä¤«¥Ù¥Ã¥È¤¹¤ë¡ÊÅÒ¤±¤ë¡Ë¡©¡¡¾¡¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤¡¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿²ñÏÃ¤¬²¿ÅÙ¤«¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÅÒÇî¤Ï¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Ç¤Ï°ãË¡¤Ç¤¹¤¬¡¢38½£¤Ç¤Ï¹çË¡¡£¥²¡¼¥à´¶³Ð¤Ê¤Î¤Ç¿å¸¶»á¤â¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤½¤ì¤Û¤Éµð³Û¤ÎÅÒ¤±¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡×
º£¸å¡¢¿å¸¶»á¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê½èÈ³¤¬²¼¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£¤È¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤ÎÊÛ¸î»Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä¹ñºÝÊÛ¸î»Î¤ÎÀ¶¸¶Çî¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖÆüËÜ¤ÎË¡Î§¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎË¡Î§¤ÏÎÌ·º¤¬¾ÜºÙ¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿ºá¾õ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Î·ºË¡¤Ç°ãË¡ÅÒÇîºá¤È¤Ê¤ë¤È¡¢6¥«·î°Ê²¼¤Î¶Øîþ·º¤Þ¤¿¤Ï1Àé¥É¥ë¡ÊÌó15Ëü±ß¡Ë°Ê²¼¤ÎÈ³¶â·º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÂçÃ«Áª¼ê¤ÎÂåÍý¿Í¤ÏÀàÅð¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Î·ºË¡¤Ç¤ÏÀàÅðºá¤Ï3Ç¯°Ê²¼¤Î¶Øîþ·º¤Þ¤¿¤Ï1Àé¥É¥ë°Ê²¼¤ÎÈ³¶â·º¤Ç¤¹¡×
ÁÜºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¿å¸¶»á¤¬µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤ì¤ÐºÛÈ½¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤¿º£²ó¤Î·ï¤Ï¡¢FBI¤Î°ãË¡¥¹¥Ý¡¼¥ÄÅÒÇî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÁÜºº¤Î²áÄø¤ÇÈ¯³Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿å¸¶»á¤ÏÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï³°¹ñ¿Í¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÁÜºº¤Î¾å¤ÇÆ¨Ë´¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤ÈÁÜººÅö¶É¤¬È½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ÏÂáÊá¾õ¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²£ÎÎºá¤È¤Ê¤ì¤ÐÎÌ·º¤Ï½Å¤¯¤Ê¤ê¡¢6Ç¯°Ê²¼¤Î¶Øîþ·º¤Þ¤¿¤Ï50Ëü¥É¥ë¡Ê7Àé500Ëü±ß¡Ë°Ê²¼¤ÎÈ³¶â·º¤Ç¤¹¡£º£¸å¤Ï¿å¸¶»á¤¬°ãË¡À¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤¬ÅÒÇî¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤¬ÁÜºº¤Î¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢Åö½é¤ÎÀâÌÀ¤Î¤è¤¦¤ËÂçÃ«Áª¼ê¼«¿È¤¬°ãË¡À¤òÃÎ¤Ã¤¿¤¦¤¨¤ÇÁ÷¶â¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢°ãË¡ÅÒÇî¤Ë²ÃÃ´¤·¤¿¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¡¢ÀÕÇ¤¤òÌä¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦À¶¸¶ÊÛ¸î»Î¡Ë
ºòÇ¯6·î¡¢ËÜ»ï¤ÏÂçÃ«¤òÄ¹Ç¯»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¿å¸¶»á¤ÎÊ³Æ®¤ò¡È10ÅáÎ®¡É¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¡Ê1¡ËÄÌÌõ¡¢¡Ê2¡Ë¥Ü¥Ç¥£¥¬¡¼¥É¡¢¡Ê3¡Ë¥°¥ë¥á¾ðÊó¼ý½¸¡¢¡Ê4¡Ë¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ÎÁê¼êÌò¡¢¡Ê5¡Ë±¿Å¾¼ê¡¢¡Ê6¡Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¢¡Ê7¡ËÆ°²è»£±Æ¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡¢¡Ê8¡Ë¿³È½¤Î¿´ÍýÊ¬ÀÏ¡¢¡Ê9¡Ë¥á¥ó¥¿¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¡Ê10¡ËÍ§¿Í¡½¡½ÆÍÁ³¡¢¤½¤ÎÁêËÀ¤òÂçÃ«¤Ï¼º¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Ç¿å¸¶»á¤Î¹ðÇò¤òÊ¹¤¤¤¿ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï·ã¤·¤¯Æ°ÍÉ¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÌÁÍ§¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ÇÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ë»öÂÖ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¤È¤Æ¤â½ý¤Ä¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
½ý¿´¤ÎÂçÃ«¤ò»Ù¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê²ÈÂ²¤À¤Ã¤¿¡£¿å¸¶»á¤Î²ò¸Û¤ÇÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿³«ËëÂè2Àï¡¢´ÑµÒÀÊ¤Ë¤ÏÂçÃ«¤ÎÉã¡¦Å°¤µ¤ó¡¢Êì¡¦²ÃÂå»Ò¤µ¤ó¤Î»Ñ¤¬¡£¤½¤·¤Æ¡¢´Ö¤Ë¶´¤Þ¤ì¤ë·Á¤Ç¡¢º¸¼êÌô»Ø¤Î»ØÎØ¤¬µ±¤¯¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤¬À¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö»î¹ç¸å¡¢¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¹ß¤ê¡¢¡Ø¥É¥¸¥ã¡¼¥¹É×¿Í²ñ¡Ù¤ÎµÇ°»£±Æ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±²ñ¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿µÇ°»£±Æ¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢30¿Í¶á¤¤É×¿Í¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤Ï3ÎóÌÜ¤Î±¦Ã¼¤Ë¡£ÎÙ¤ÎÉ×¿Í¤Î¸ª¤ËÏÓ¤ò²ó¤·¤¿¤ê¡¢¾Ð¤¤¹ç¤Ã¤¿¤ê¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¢£Ëµ¤é¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤¬ºÊ¤Ç¤¢¤ë¼«Ê¬¤ÎÌòÌÜ
ÂçÃ«¤¬¿å¸¶»á¤È¿Æ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÆüËÜ¥Ï¥àºßÀÒ»þÂå¤Î¡Ç14Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤òÃÎ¤ë¸µÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÂÇ·â¥³¡¼¥Á¡¢Çð¸¶½ã°ì¤µ¤ó¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö°ìÊ¿¤ÏÅö»þºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¥á¥ó¥É¡¼¥µÁª¼ê¤ÎÄÌÌõ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢2¿Í¤ÎÃç¤¬¤È¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÎØ¤ËæÆÊ¿¤¬Æþ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£æÆÊ¿¤¬ÅÏÊÆ¤ò°Õ¼±¤·»Ï¤á¤Æ¤«¤é¡¢°ìÊ¿¤È¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤Å¤¤¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£±Ñ¸ì¤ä¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÎ®µ·¤Ê¤É¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤À¤«¤éËÍ¤Ï¡¢°ìÊ¿¤ÎºÇÂç¤Î¸ùÀÓ¤Ï¡¢æÆÊ¿¤Î¡ÈÉÔ°Â´¶¡É¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤Æ¤¢¤²¤¿¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¾®ÎÓ¿®Ìé¤µ¤ó¤â¸À¤¦¡£
¡ÖÂçÃ«Áª¼ê¤Î¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤«¤é¤Ï±ü¤µ¤ó¤Ë¡È¤³¤ì¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¡É¤È¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¿å¸¶»á¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢½÷Ë¼Ìò¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤à¤·¤í±ü¤µ¤ó¤¬¤³¤ì¤«¤é¡¢¡È¿å¸¶¥í¥¹¡É¤Î¶õÇò¤òËä¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡×
ËÁÆ¬¤Î¿ÎÀî¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ç¤Ï¡¢¹Å¤¤É½¾ð¤ÎÂçÃ«¤ËÂÐ¤·¡¢¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤Î¾Ð´é¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Á°½Ð¤ÎºßÊÆ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¿å¸¶»á¤Î·ï¤ÏËÜÅö¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¡¢´¶¾ðË¤«¤Ê¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤Ï»×¤ï¤ºÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤¹¤°¤Ë¡ÈÃ¯¤è¤ê¤âÈá¤·¤¤¤Î¤ÏæÆÊ¿¤µ¤ó¤À¡É¤È»×¤¤Ä¾¤·¡¢Èà¤Î¤Ä¤é¤µ¤äº£¸å¤ÎÉÔ°Â¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¼è¤ê½ü¤±¤ë¤«¹Í¤¨¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Î·ë²Ì¡¢º£µ¨¤ÏÁ´»î¹ç¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤ËÆ±¹Ô¤·¤Æ´ÑÀï¤·¡¢Èà¤ÎËµ¤é¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤¬ºÊ¤Ç¤¢¤ë¼«Ê¬¤ÎÌòÌÜ¤À¤È¿´¤Ë·è¤á¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ø¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¡¦´°Á´¥Ç¡¼¥¿Áª¼êÌ¾´Õ¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤Ç¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÍ§À®ÆáÃÒ¤µ¤ó¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¿å¸¶»á¤ÎÉÔºß¤ÇÅöÌÌ¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤ÏÆü¾ïÀ¸³è¤ÎÉÔÊØ¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë±óÀ¬Àè¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¿å¸¶»á¤¬Çã¤¤½Ð¤·¤Ê¤É¤Î¼êÇÛ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤«¤é¡Ä¡Ä¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤ÏÀìÍÑµ¡¤Ç°ÜÆ°¤·¤Þ¤¹¤«¤é¡¢²ÈÂ²¤òÏ¢¤ì¤ÆÆ°¤¯Áª¼ê¤ÏÂ¿¿ô¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë²ÆµÙ¤ßÃæ¤Ï¡¢Ìó3¥«·î´Ö¤¢¤ë¤Î¤Ç»Ò¶¡Ï¢¤ì¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£1¥«·î¤°¤é¤¤¤ÏÆ±¹Ô¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤Ï¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤â´Þ¤á¤Æ±óÀ¬Àè¤ÏÁ´Éô¥¹¥¤¡¼¥È¥ë¡¼¥à¤ËÇñ¤Þ¤ë·ÀÌó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤Ï¡È³Ð¸ç¡É¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËÁ´»î¹ç¡¢¸½ÃÏ´ÑÀï¤¹¤ëÉ×¿Í¤ÏÄÁ¤·¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡Ö±ü¤µ¤ó¤È¿·¤·¤¤ÄÌÌõ¤ÎÊý¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤â¤Á¤í¤ó°¦¸¤¡¦¥Ç¥³¥Ô¥ó¤â¸½ÃÏ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦Í§À®¤µ¤ó¡Ë
¿å¸¶»á¤È¤ÎÆÍÁ³¤ÎÊÌ¤ì¤Ï¡¢ÂçÃ«É×ºÊ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÁ°½Ð¤Î¾®ÎÓ¤µ¤ó¤â¸À¤¦¡£
¡ÖÄÌÌõ¤ä±¿Å¾¼ê¶È¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢¼Â¤Ï¿å¸¶»á¤¬µå¾ìÆâ¤ÇÂçÃ«Áª¼ê¤È¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¸½ÃÏ¤Ç¤Ï¡È¤ä¤ê¤¹¤®¡É¤À¤ÈÈãÈ½¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡È¥×¥í¤Ë¾®³ØÀ¸¥ì¥Ù¥ë¤¬Áê¼ê¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡Ä¡É¤È°ìÉô¤Ç»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤¹¤«¤éº£¸å¤Ï¡¢µåÃÄ¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥³¡¼¥Á¤¬Æ²¡¹¤ÈÈà¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£µÕ¤ËÂçÃ«Áª¼ê¤ÎÊÐ¤Ã¤¿ÌÌ¤¬²þÁ±¤µ¤ì¤ëµ¡²ñ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£±ü¤µ¤ó¤ÎÉ¬Í×À¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤ë¤³¤È¤âÁý¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¹¥¤¤Ê¿Í¤ÎÀ¼±ç¤òËèÆü´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤Ï½ý¿´¤ÎÂçÃ«Áª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¼«Ê¬¤ÎºÆÈ¯¸«¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÂçÃ«Áª¼ê¤Ê¤éÎ©¤ÁÄ¾¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£°¦¤¹¤ë¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤¬¤º¤Ã¤È¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡½¡½¡£