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GitLab confirms it¡Çs removed Suyu, a fork of Nintendo Switch emulator Yuzu - The Verge
https://www.theverge.com/2024/3/21/24108191/gitlab-suyu-nintendo-switch-emulator-takedown
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suyu/suyu - Suyu Git
https://git.suyu.dev/suyu/suyu