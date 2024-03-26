ÀÐ¸¶¤µ¤È¤ß¡ßµµÍüÏÂÌé¡ØDestiny¡Ù¡È¥Æ¥ìÄ«»Ë¾åºÇÂ®¡ÉÀ¤³¦ÇÛ¿®·èÄê¡¡Netflix¤Ç¤ÏÊüÁ÷ÍâÆü¤«¤éÇÛ¿®¤Ø
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀÐ¸¶¤µ¤È¤ß¤¬¼ç±é¤·¡¢µµÍüÏÂÌé¤¬¶¦±é¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï4·î´üÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡ØDestiny¡Ù¡ÊËè½µ²ÐÍË¡¡¸å9¡§00¡Ë¤Î½é²ó³ÈÂç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤¬4·î9Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤Î¤ËÀè¤¬¤±¡¢Æ±ºî¤¬190°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÇÀ¤³¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡Û¤Þ¤µ¤«¤Î»°³Ñ´Ø·¸¡ÄÂç³ØÀ¸Ìò¤ò±é¤¸¤ëÀÐ¸¶¤µ¤È¤ß¡¢µµÍüÏÂÌé¡¢ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤é
¡¡ÀÐ¸¶¤¬3Ç¯¤Ö¤ê¤ËÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤ËÉüµ¢¤·¤¿Æ±ºî¤Ç¤Ï¡¢ÀÐ¸¶±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤Î¸¡»ö¡¦À¾Â¼ÁÕ¤¬¡¢µµÍü±é¤¸¤ëÂç³Ø»þÂå¤ÎÎø¿Í¡¦ÌîÌÚ¿¿¼ù¤È12Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¡£¤½¤ì¤òµ¡¤Ë¡¢Éõ°õ¤·¤Æ¤¤¿ÀÄ½Õ»þÂå¤Î¤¢¤ë»ö·ï¤ÎÈâ¤¬³«¤¡¢2¿Í¤Ï¡È20Ç¯¤ËµÚ¤Ö±¿Ì¿¡É¤ÎÇÈ¤ËËÝÏ®¡Ê¤Û¤ó¤í¤¦¡Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Æ°²èÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖTELASA¡Ê¥Æ¥é¥µ¡Ë¡×¡¢TVer¤Ç¤ÏÊüÁ÷Ä¾¸å¤«¤éÇÛ¿®³«»Ï¡£Netflix¤Ç¤Ï¡¢ÊüÁ÷ÍâÆü¤«¤éÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¡¢ÂæÏÑ¡¢¹á¹Á¡¢¥Þ¥«¥ª¡¢¥¿¥¤¡¢¤½¤·¤Æ±Ñ¸ì·÷¤Ê¤É¤ÇÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç¤â½ç¼¡ÇÛ¿®¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¤ÎÍâÆü¤ËÀ¤³¦ÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¥É¥é¥Þ»Ë¾åºÇÂ®¤Î²÷µó¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡Û¤Þ¤µ¤«¤Î»°³Ñ´Ø·¸¡ÄÂç³ØÀ¸Ìò¤ò±é¤¸¤ëÀÐ¸¶¤µ¤È¤ß¡¢µµÍüÏÂÌé¡¢ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤é
¡¡ÀÐ¸¶¤¬3Ç¯¤Ö¤ê¤ËÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤ËÉüµ¢¤·¤¿Æ±ºî¤Ç¤Ï¡¢ÀÐ¸¶±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤Î¸¡»ö¡¦À¾Â¼ÁÕ¤¬¡¢µµÍü±é¤¸¤ëÂç³Ø»þÂå¤ÎÎø¿Í¡¦ÌîÌÚ¿¿¼ù¤È12Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¡£¤½¤ì¤òµ¡¤Ë¡¢Éõ°õ¤·¤Æ¤¤¿ÀÄ½Õ»þÂå¤Î¤¢¤ë»ö·ï¤ÎÈâ¤¬³«¤¡¢2¿Í¤Ï¡È20Ç¯¤ËµÚ¤Ö±¿Ì¿¡É¤ÎÇÈ¤ËËÝÏ®¡Ê¤Û¤ó¤í¤¦¡Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Æ°²èÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖTELASA¡Ê¥Æ¥é¥µ¡Ë¡×¡¢TVer¤Ç¤ÏÊüÁ÷Ä¾¸å¤«¤éÇÛ¿®³«»Ï¡£Netflix¤Ç¤Ï¡¢ÊüÁ÷ÍâÆü¤«¤éÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¡¢ÂæÏÑ¡¢¹á¹Á¡¢¥Þ¥«¥ª¡¢¥¿¥¤¡¢¤½¤·¤Æ±Ñ¸ì·÷¤Ê¤É¤ÇÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç¤â½ç¼¡ÇÛ¿®¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¤ÎÍâÆü¤ËÀ¤³¦ÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¥É¥é¥Þ»Ë¾åºÇÂ®¤Î²÷µó¤È¤Ê¤ë¡£