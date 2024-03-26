¿å¸¶°ìÊ¿»á¤Ï¡ÖÊÌ³Ê¡× ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤òØ³Á³¤È¤µ¤»¤¿¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë ²þ¤á¤ÆºÝÎ©¤Ä¶È³¦¤Ç¤ÎÂ¸ºß´¶¡Ö¤¿¤À¤ÎÄÌÌõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
ÂçÃ«¤È¤Ï¡ÖÌÁÍ§¡×¤È¸À¤¨¤ë´Ø·¸¤À¤Ã¤¿¿å¸¶»á¡£¤½¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤È¹×¸¥ÅÙ¤ÏÄÌÌõ¶È³¦¤Ç¤â¶þ»Ø¤À¤Ã¤¿¡£(C)Getty Images
¡¡ÄÌÌõ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÎÏ¤Ï³Î¤«¤À¤Ã¤¿¡£¸½ÃÏ»þ´Ö3·î20Æü¤Ë°ãË¡ÅÒÇî¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤«¤é²ò¸Û¤µ¤ì¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÀìÂ°ÄÌÌõ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¿å¸¶°ìÊ¿»á¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢¿å¸¶»á¤¬ÊÆÏ¢Ë®À¯ÉÜ¤ÎÄ´ºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÆî¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤Î¥Ö¥Ã¥¯¥á¡¼¥«¡¼¡ÊÅÒ¤±»ö¤Î¼è°·¶È¼Ô¡Ë¤Ë¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤ÇÉéºÄ¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢ÂçÃ«¤Î¶ä¹Ô¸ýºÂ¤«¤é¾¯¤Ê¤¯¤È¤â450Ëü¥É¥ë¡ÊÌó6²¯8000Ëü±ß¡Ë¤òÁ÷¶â¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬È¯Ã¼¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¤Ø¤Î¡ÉNG¼ÁÌä¡É¤Ë¿å¸¶°ìÊ¿ÄÌÌõ¤¬¸«»ö¤ÊÂÐ±þ¡ª¡Ö²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÎéµ·Àµ¤·¤¤¡×¤ÈÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¾Î»¿¤·¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎÍÍ»Ò
¡¡¤Õ¤¿¤ê¤Ï¡¢µå³¦¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÌª·î¤Î´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¿å¸¶»á¤ÏÆüËÜ¥Ï¥àµåÃÄ¤ÎÄÌÌõ»þÂå¤«¤é±ï¤ò·ë¤Ó¡¢ÂçÃ«¤¬¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿ºÝ¤Ë¤È¤â¤ËÅÏÊÆ¡£ÆóÅáÎ®¤Î¿Ê²½¤ò´Ö¶á¤Ç»Ù¤¨¡¢°ì²ð¤ÎÄÌÌõ¤ÈÁª¼ê¤Î´Ø·¸¤ò¤³¤¨¤¿¡ÈÌÁÍ§¡É¤È¤¤¤¨¤ë´Ø·¸¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆµå³¦Æâ¤Ç¤âÇ§ÃÎÅÙ¤Ï¹â¤«¤Ã¤¿¡£¹ñÆâ¤Ç¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¾ðÊó¤òÌÖÍå¤¹¤ëÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØThe Athletic¡Ù¤Î¾åµéµ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥ê¥¿¥Ë¡¼¡¦¥¸¥í¡¼¥ê»á¤Ï¡Ö²æ¡¹¤¬MLBÄÌÌõ¤¿¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£µëÍ¿¡¢»Å»ö¾å¤Ç¤ÎÎÉ¤¤ÅÀ¤È°¤¤ÅÀ¡¢¤½¤·¤Æ¥¤¥Ã¥Ú¥¤¡¦¥ß¥º¥Ï¥é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ë¾ðÊó¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤¿µ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¡¢¿å¸¶»á¤Î¡È»Å»ö¿Í¡É¤Ö¤ê¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¿Í¤ÎÄÌÌõ¤¿¤Á¤Ï¤ª¸ß¤¤¤òÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÀ¤¸¤ë¥¸¥í¡¼¥ê»á¤Ï¡¢Æ±¶ÈÌ³¤Ë·È¤ï¤ë¥¢¥¸¥¢¿Í¤ÎÄÌÌõ¼Ô¤Î´Ö¤Ç¿å¸¶»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÈà¡Ê¿å¸¶»á¡Ë¤ÏÊÌ³Ê¤Ç¡¢Èæ³ÓÅª¤Ë¿Í¤ËÃÎ¤é¤ì¤Ê¤¤¿¦¶È¤Î´é¤¬¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¿ÍÊª¤À¡×¤È¶¯Ä´¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¤ÎÄÌÌõ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ëËÙ¹¾¿µ¸ã»á¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡Ö¥¤¥Ã¥Ú¥¤¤Ï¤«¤Ê¤ê¤¢¤Á¤é¡ÊÆüËÜ¡Ë¤Ç¤ÏÍÌ¾¤À¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢Î¢Êý¤Î°è¤ò±Û¤¨¤¿ÃÎÌ¾ÅÙ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥ß¥º¥Ï¥é¤Ë°ìÅÙ²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¥«¥Þ¥À¤Ï¸À¤Ã¤¿¡ØWBCÁ°¤ËÈà¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¸«¤¿¡£¼Ì¿¿¤ò3Ëç¤°¤é¤¤Åê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬3Ëü¿Í¤¢¤¿¤ê¤À¤Ã¤¿¡£WBC¤Î¸å¤Ï¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬30Ëü¿Í¤¢¤¿¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Èà¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÍÌ¾¤À¡Ù¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥ß¥º¥Ï¥é¤Ï¤è¤¯¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¥µ¥¤¥ó¤òÍê¤Þ¤ì¡¢Èà¤ÎºÊ¤ÏeBAY¡ÊÂç¼ê¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¥µ¥¤¥È¡Ë¤ÇÈà¤¬¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬Çä¤ê¤Ë½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÂ¾¤ÎÄÌÌõ¤Ê¤é¤ÐÉáÄÌ¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¿å¸¶»á¤ÎÂ¸ºß´¶¤ÎÂç¤¤µ¤òÏÀ¤¸¤¿¥¸¥í¡¼¥ê»á¤Ï¡¢»þ¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ä¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ÎÁê¼ê¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÆâ³°¤Ç¤ÎÂçÃ«¤ËÂÐ¤¹¤ë¹×¸¥ÅÙ¤Î¹â¤µ¤â»ØÅ¦¡£¡Ö¥ß¥º¥Ï¥é¤Ï¤¿¤À¤ÎÄÌÌõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Áª¼ê¤È¤ÎÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤òÉ½¤¹¾Úµò¤È¤·¤Æ¡¢¤æ¤ë¤®¤Ê¤¤¿®Íê¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÃÛ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤ËÂçÃ«¤¬·°Æ«¤ò¼õ¤±¤¿Ì¾¾¥¸¥ç¡¼¡¦¥Þ¥Ã¥É¥ó¤ò¤·¤Æ¤â¡ÖÄÌÌõ¤È¤·¤Æ¤ÎÈà¤Î¸ùÀÓ¤¬¤¢¤Þ¤êÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¤¥Ã¥Ú¥¤¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸À¤ï¤»¤¿¿å¸¶»á¡£Èà¤ÎÄÌÌõ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¸ùÀÓ¤ÏÂç¤¤¯¡¢¹¤¯Ç§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿¶Á¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯¼ý¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]