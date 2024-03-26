Âçµ¤ÉÔ°ÂÄê¡¢Âç±«¤ËÃí°Õ¡¡À¾ÆüËÜ¤ÈÅìÆüËÜÂÀÊ¿ÍÎÂ¦
¡¡À¾ÆüËÜ¤ÈÅìÆüËÜÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ï26Æü¡¢Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£µ¤¾ÝÄ£¤Ï¡¢Íë¤òÈ¼¤¦Âç±«¤È¤Ê¤ë¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤ä¿»¿å¡¢²ÏÀî¤ÎÁý¿å¡¢·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜÉÕ¶á¤Ç¤Ï¡¢¶å½£¤Ë¤¢¤ëÁ°Àþ¤òÈ¼¤¦Äãµ¤°µ¤¬µÞÂ®¤ËÈ¯Ã£¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ËÜ½£¤ÎÆî´ß¤òÅì¤Ø¿Ê¤à¡£¤Þ¤¿²¹ÃÈÁ°Àþ¤¬»Í¹ñ¤òÄÌ¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÎÆî¤«¤éÅì¤Ë±ä¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Äãµ¤°µ¤Ï26ÆüÌë¤Ë¤Ï¡¢´ØÅì¤ÎÅì¤ËÅþÃ£¡£Äãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤ËÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Æþ¤ê¡¢Âçµ¤¤¬ÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¿¿¤Ã¹õ¤Ê±À¤¬¶á¤Å¤¤¤¿¤ê¡¢µÞ¤ËÎä¤¿¤¤É÷¤¬¿á¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢ÀÑÍð±À¤¬ÀÜ¶á¤¹¤ëÃû¸õ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢°ÂÁ´¤Ê·úÊªÆâ¤ØÆþ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£