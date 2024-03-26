¹Åç¡¦Æ²ÎÓ¡¡¥Þ¥ë¥Á¤Ë¹×¸¥Àë¸À!¡Ö¤É¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤â¤¤¤±¤ë¤è¤¦¡×¡¡OPÀïÀèÈ¯¤Ç6¤Ä¤ÎÂÇ½ç¤ò·Ð¸³
¡¡¹Åç¡¦Æ²ÎÓæÆÂÀÆâÌî¼ê¡Ê32¡Ë¤¬25Æü¡¢¥Þ¥ë¥Á¤Ê¹×¸¥¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¤¯³Ð¸ç¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ï14»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÀèÈ¯¤Ç¤Ï6¤Ä¤ÎÂÇ½ç¤Ç½Ð¾ì¡£¼éÈ÷¤Ç¤â°ìÎÝ¤È³°Ìî¤ÎÎ¾Êý¤Ë½¢¤¤¤ÆËüÇ½¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¡£¿·Áª¼ê²ñÄ¹¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤â´Þ¤á¤Æ¾¡Íø¤Ø¤Î¿ÔÎÏ¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£¡¡
¡¡¤É¤ó¤Êµ¯ÍÑ¤Ë¤â±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Æ²ÎÓ¤Ï¥Þ¥ë¥Á¤Ê³èÌö¤ò»×¤¤ÉÁ¤¡¢·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö½àÈ÷¤À¤±¤ÏÂÕ¤é¤º¤Ë¡¢¤É¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤â¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤ä¤ë¤À¤±¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤¬¤ä¤ë¤³¤È¤Ï¡Ê¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤â¡ËÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡ºòµ¨¤Ï100»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇ½ç¤â14»î¹ç¤Ç4ÈÖ¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É1¡Á8ÈÖ¤Þ¤Ç¤ò·Ð¸³¡£º£µ¨¤âÆ±ÍÍ¤Îµ¯ÍÑ¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£º£½Õ¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ï14»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢°ìÎÝ¤È³°Ìî¤ÎÎ¾Êý¤ò¼é¤ê¡¢ÂÇ½ç¤â¡Ö3ÈÖ¡×¡Ö5ÈÖ¡×¡Ö6ÈÖ¡×¡Ö7ÈÖ¡×¡Ö8ÈÖ¡×¡Ö9ÈÖ¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¤Æ½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£¿·°æ´ÆÆÄ¤ÏÆ²ÎÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö4ÈÖ¸õÊä¤Ç¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¡Êµ¯ÍÑ¤Î¡Ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¹½ÁÛ¤ò»ý¤Á¡¢¥Á¡¼¥à¾õ¶·¼¡Âè¤Çµ¯ÍÑË¡¤âÎ®Æ°Åª¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡³«Ëë¤òÄ¾Á°¤Ë¹µ¤¨¡¢½©»³¤¬º¸ç¤¹ü¡Ê¤Ò¤³¤Ä¡Ë¶Úç§±ê¤Ç¥ª¡¼¥×¥óÀïºÇ¸å¤Î2»î¹ç¤ò·ç¾ì¡£Ìî´Ö¤âÂÎ¤ÎÄ¥¤ê¤Î¤¿¤á³«ËëÀï¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«ÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¾õ¶·¤À¡£²Ã¤¨¤Æ¿·³°¹ñ¿Í¤Î¥·¥ã¥¤¥Ê¡¼¡¢¥ì¥¤¥Î¥ë¥º¤Ï¤½¤í¤Ã¤Æ¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¤ÏÂÇÎ¨1³äÂæ¤ÎÄãÄ´¤Ç¡¢³«Ëë¤·¤Æ¤«¤é¤â¾õÂÖ¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£Í¾·×¤ËÆ²ÎÓ¤Ë¤ÏÎ×µ¡±þÊÑ¤ÊÂÐ±þ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£°¤¤Î®¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢²¿¤«¤ò¤¹¤ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¡ÊÁª¼ê²ñÄ¹¤È¤·¤Æ¡Ë½ÐÈÖ¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¡ÊÉÔÂ¬¤Î¤³¤È¤¬¡Ëµ¯¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢Î×µ¡±þÊÑ¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¡£¤Þ¤º¤Ï¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤ò¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¥×¥í15Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëº£µ¨¤Ï¿·¤¿¤ËÁª¼ê²ñÄ¹¤Ë¤â½¢Ç¤¡£¥¥ã¥ó¥×¤«¤é¥°¥é¥¦¥ó¥É³°¤Ç¤âµ¤¤òÇÛ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ò°ì¤Ä¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤Þ¤È¤áÌò¤òÃ´¤¤¡¢ÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯³Ð¸ç¤À¡£¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤¤¤¤½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤ë¡£½ù¡¹¤Ë¡ÊÂÇ·â¤Î¡Ë´¶³Ð¤âÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ó¥¸¥¿¡¼³«Ëë¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿¶¤ëÎÌ¤òÁý¤ä¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢º£¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢¸þ¤«¤¤¤¿¤¤¡×¡£ÌÜÁ°¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¿³«Ëë¤Ø¤Î½àÈ÷¤ËÍ¾Ç°¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÊÄ¹Ã«Àî¡¡ËÞµ¡Ë