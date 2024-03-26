ÎÓ²ÈÌÚµ×Àð¡Ö¾ÐÅÀ¡×3/31¤ÎÊüÁ÷¤ò¤â¤Ã¤ÆÂ´¶È ²ñ¾ì¤â°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ÐÅÀ»Ë¾å½é¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤â
Ëè½µÆüÍË ¸á¸å5»þ30Ê¬¡Á¸á¸å6»þ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤Î¡Ø¾ÐÅÀ¡Ù¡£
È¾À¤µª¤òÄ¶¤¨¤ëÎòÂåºÇÄ¹½Ð±é¤ÎÎÓ²ÈÌÚµ×Àð»Õ¾¢¤¬¡¢2024Ç¯3·î31Æü¤ÎÊüÁ÷¤ò¤â¤Ã¤Æ¡Ø¾ÐÅÀ¡Ù¤òÂ´¶È¤¹¤ë¡£ºÇ¸å¤ÎÊüÁ÷ÆâÍÆ¤Ï¡¢30Ê¬¤Þ¤ë¤´¤ÈÂç´îÍø¡£¾ºÂÀ»Õ¾¢¤«¤é¤Î¡ÖÍî¸ì¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤ª¥Ð¥«¥¥ã¥é¤ÎÍ¿ÂÀÏº¤µ¤ó¡£¾ÐÅÀ¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¤ª¥Ð¥«¤ÊÌÚµ×Àð¤µ¤ó¡×¤ÈÌÚµ×Àð»Õ¾¢¤ÎÂ´¶È¤Ë³Ý¤±¤¿°¦¤¢¤ë¤ªÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¾ÐÅÀ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Ì¾²óÅú¡¦ÄÁ²óÅú¤òÏ¢È¯¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÌÚµ×Àð»Õ¾¢¤ªÆÀ°Õ¤Î²Î¤âÈô¤Ó½Ð¤·¡¢²ñ¾ì¤ÏÂçÇú¾Ð¤Î±²¤Ë¡£ÎÓ²È¤¿¤¤Ê¿»Õ¾¢¤Î¿è¤Ê·×¤é¤¤¤ÇºÂÉÛÃÄ10Ëç³ÍÆÀ¤Ê¤ë¤«¡©
ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢55Ç¯¤â¤ÎÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ê¤ªÃã¤Î´Ö¤ò¾Ð¤¤¤ÇÊ¨¤«¤»¤Æ¤¤¿ÌÚµ×Àð»Õ¾¢¤Ø²ñ¾ì¤â°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ÐÅÀ»Ë¾å½é¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤â¡ª¡Ø¾ÐÅÀ¡Ù¤ªÌóÂ«¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤â¤¢¤ê¡¢¾Ð¤¤¤â¤¢¤ê¡¢ÎÞ¤¢¤ê¤ÎÆâÍÆ¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¡Ø¾ÐÅÀ¡Ù¤È¤Ï¤Ò¤ÈÌ£°ã¤¦ÊüÁ÷¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£