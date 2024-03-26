Á°Æü¤Ë¡ÖÇã¤ï¤ì¤¿³ô¡ª¡×Áí¥¶¥é¥¤¡¡―ËÜÆü¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë´üÂÔ³ô¤Ï¡©―
¢£¥¨¥ê¥¢¥¯¥¨¥¹ <8912> ¡¡164±ß¡¡(+50±ß¡¢+43.9¡ó) ¥¹¥È¥Ã¥×¹â
¡¡¥¨¥ê¥¢¥¯¥¨¥¹¥È <8912> [Åì¾Ú£Ó]¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¹â¡£25Æü¸áÁ°11»þ30Ê¬¤´¤í¡¢24Ç¯6·îËö»þÅÀ¤Î³ô¼ç¤«¤é³ô¼çÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¡£ËèÇ¯6·îËö»þÅÀ¤Ç10Ã±¸µ¡Ê1000³ô¡Ë°Ê¾å¤òÊÝÍ¤¹¤ë³ô¼ç¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢3000±ßÁêÅö¤Î¥¯¥ª¥«ー¥É¤ÎÂ£Äè¤«´óÉÕ¤òÁªÂò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£
¢£¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥êー <3137> ¡¡384±ß¡¡(+80±ß¡¢+26.3¡ó) ¥¹¥È¥Ã¥×¹â
¡¡¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥êー <3137> [Åì¾Ú£Ç]¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¹â¡£Á°½µËö22Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢£Î£Ô£Ô¥°¥ëー¥×¤Î£Î£Ô£Ô¥¢¥°¥ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¶¨¶È¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡££Î£Ô£Ô¥¢¥°¥ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤¬Ç¼ÉÊ¤·¤¿µ¬³Ê³°¤ÎÌîºÚ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥êー¤Îºë¶Ì¹©¾ì¤Ç¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤òÀ½Â¤¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥êー¤¬±¿±Ä¤¹¤ëEC¥µ¥¤¥È¤ä£Î£Ô£ÔÅìÆüËÜËÜ¼Ò¥Ó¥ëÆâ¤Î¥¹¥Þー¥È¥¹¥È¥¢¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£Âè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢µ¬³Ê³°¤Î¥È¥Þ¥È¤ò»È¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¢£¥ì¥ó¥È¥é¥¯¥¹ <6045> ¡¡534±ß¡¡(+80±ß¡¢+17.6¡ó) ¥¹¥È¥Ã¥×¹â
¡¡¥ì¥ó¥È¥é¥Ã¥¯¥¹ <6045> [Åì¾Ú£Ç]¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¹â¡£Á°½µËö22Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢24Ç¯3·î´ü¤Î´üËö°ì³çÇÛÅöÍ½ÁÛ¤ò12±ß¤«¤é22±ß¤ØÁý³Û½¤Àµ¤·¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¡£24Ç¯3·î´ü¤ËÁÏ¶È°ÊÍè¤ÎºÇ¹â³Û¤Î¼è°·¹â¤ò·×¾å¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢µÇ°ÇÛÅö10±ß¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Á°´ü¼ÂÀÓ¤Ï21±ß¤À¤Ã¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¡¢2·îÅÙ¤ÎÏ¢·ëÇä¾å¹â¤¬Á°Ç¯Æ±·îÈæ3.7¡óÁý¤È¤Ê¤ê¡¢4¥õ·î¤Ö¤ê¤ËÁ°Ç¯¼ÂÀÓ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¡Ö¥ì¥ó¥È¥é¥Ã¥¯¥¹¡ÊRentracks¡Ë¡×¤ËÅÐÏ¿¤·¤¿¹¹ð·ÇºÜÇÞÂÎ¤Î±¿±Ä¼Ô¿ô¤Ç¤¢¤ë¥Ñー¥È¥Êー¥µ¥¤¥È±¿±Ä¼Ô¿ô¤ÏÁ°·îÈæ486¿ÍÁý¤Î5Ëü5238¿Í¤È½çÄ´¤ËÀÑ¤ß¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¢£´ÝÈ¬¾Ú·ô <8700> ¡¡1,794±ß¡¡(+247±ß¡¢+16.0¡ó) °ì»þ¥¹¥È¥Ã¥×¹â
¡¡´ÝÈ¬¾Ú·ô <8700> [Åì¾Ú£Ó]¤¬3ÆüÂ³µÞÆ¡£Á°½µËö22Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢Ì¤Äê¤È¤·¤Æ¤¤¤¿Ç¯´ÖÇÛÅöÍ½ÁÛ¤Ë´Ø¤·¡¢ÉáÄÌÇÛÅö60±ß¤ËÀßÎ©80¼þÇ¯¤ÎµÇ°ÇÛÅö20±ß¤ò²Ã¤¨¤Æ80±ß¤È¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£¤³¤ì¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö»ë¤·¤¿Çã¤¤¤¬Æþ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£Á°´ü¤ÎÇ¯´ÖÇÛÅö¤ËÈæ¤Ù¤Æ50±ß¤ÎÁýÇÛ¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤ë¡£
¢££Ã£É£Ê <4826> ¡¡1,103±ß¡¡(+150±ß¡¢+15.7¡ó) ¥¹¥È¥Ã¥×¹â
¡¡Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤Î¾å¾ºÎ¨3°Ì¡££Ã£É£Ê <4826> [Åì¾Ú£Ð]¤¬¶¯Îõ¿Íµ¤¡¢Ï¢Æü¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¹â¤ËÇã¤ï¤ì¤¿¡£Á°½µËö»þÅÀ¤Ç¾å¾ìÍè¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»þ²Á¤ÏÀÄ¶õ·÷¤òÆÍ¤¿Ê¤à¾õÂÖ¡£¥·¥¹¥Æ¥à¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥¿ー¤È¤·¤Æ¤½¤Îµ»½ÑÎÏ¤Î¹â¤µ¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¡¢ÆüÎ©À½ºî½ê <6501> [Åì¾Ú£Ð]¤ä£Î£Ô£Ô¥Çー¥¿¥°¥ëー¥× <9613> [Åì¾Ú£Ð]¤«¤é¤Î³«È¯¼õÂ÷¤ò¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¼ý±×³ÈÂçÏ©Àþ¤òÁö¤ë¡£ÆüÎ©¤¬ÊÆ²èÁü½èÍýÈ¾Æ³ÂÎÂç¼ê¤Î¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢ ¤È¥µー¥Ðー¤ä¥á¥¿¥Ðー¥¹ÎÎ°è¤Ê¤ÉAI¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯¤Ç¶¨¶È¤òÈ¯É½¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¿Íºà¤Î°éÀ®¤Ê¤ÉAIÊ¬Ìî¤Ë·¹Ãí¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë£Ã£É£Ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¾¦µ¡¤¬½ä¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±¼Ò¤Ïº£·îËö¤Î³ô¼ç¤òÂÐ¾Ý¤Ë1³ô¤ò1.5³ô¤Ë¤¹¤ë³ô¼°Ê¬³ä¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¶î¤±¹þ¤ß¸¢Íø¼è¤ê¤ÎÇã¤¤¤âÊª¿§¿Íµ¤¤ò½õÄ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤è¤¦¤À¡£
¢££Å£Ä£Ð <7794> ¡¡1,438±ß¡¡(+160±ß¡¢+12.5¡ó)
¡¡¥¤ー¥Ç¥£ー¥Ôー <7794> [Åì¾Ú£Ç]¤Ï5ÆüÂ³µÞÆ¡£Æ±¼Ò¤Ï22Æü¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢¿·À½ÉÊ¡ÖÎÌ»Ò¥Ç¥Ð¥¤¥¹³«È¯ÍÑ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡Ê111¡ËÃ±·ë¾½´ðÈÄ¡×¤ò4·î1Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£¤³¤Î¿·À½ÉÊ¤Ï¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉÎÌ»Ò¥Ç¥Ð¥¤¥¹³«È¯¤ËÅ¬¤·¤¿ÄãÃâÁÇ´ÞÍÎÌ¤Ç¡Ê111¡ËÌÌ¤òÍ¤¹¤ëÃ±·ë¾½´ðÈÄ¡£¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉÎÌ»Ò¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç´ðÁÃ¸¦µæ³«È¯ÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ë¤¬¡¢Ç¯¡¹¤½¤Î³èÆ°¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é24Ç¯ÅÙ¤ÎÈÎÇä¤Ï500¸ÄÄøÅÙ¤ÈÁÛÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ô¾ì¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤â¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥Ê¥¤¥ë <5618> ¡¡1,180±ß¡¡(+107±ß¡¢+10.0¡ó)
¡¡¥Ê¥¤¥ë <5618> [Åì¾Ú£Ç]¤¬Â³µÞ¿¡£22Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢¡ÖChatGPT¡×¤Ê¤É¤Î À¸À®AI³èÍÑ¤Ç¶ÈÌ³²þÁ±¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡ÖÀ¸À®AI¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢º£Ç¯2·î¤Î³È½¼¸å¡¢1¥õ·î¤Ç8¼Ò¤¬¥µー¥Ó¥¹Æ³Æþ¤ò·èÄê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¥ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤¿¡£Æ±¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢À¸À®AI¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ò·è¤·ÆÀ¤ë¶ÈÌ³¤ÎÀö¤¤½Ð¤·¤ä¥³¥¹¥Èºï¸º¤Î²Ä»ë²½¡¢¶ÈÌ³¤Ø¤ÎÉ³ÉÕ¤±¤Ê¤É¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÆ³Æþ¥×¥í¥»¥¹¤ÎÄó°Æ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¥Þ¥¤¥¯¥í¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î³«È¯¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤¿¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤¦¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£Æ±¼Ò¤Ç¤Ï¹¹¤Ê¤ë´ë¶È¤ÎÍø±×¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢À¸À®AIÆ³Æþ»Ù±ç¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÆüË®»º¶È <9913> ¡¡1,701±ß¡¡(+136±ß¡¢+8.7¡ó)
¡¡ÆüË®»º¶È <9913> [Åì¾Ú£Ó]¤¬8ÆüÂ³µÞ¿Ê¤·¡¢1996Ç¯6·î°ÊÍè¤Î¹âÃÍ¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£25Æü¤Î´ó¤êÁ°¡¢24Ç¯3·î´ü¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Çä¾å¹â¤ò389²¯±ß¤«¤é410²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ5.4¡óÁý¡Ë¤Ø¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤ò18²¯3000Ëü±ß¤«¤é19²¯1000Ëü±ß¡ÊÆ±0.1¡ó¸º¡Ë¤Ø¡¢½ãÍø±×¤ò13²¯4000Ëü±ß¤«¤é14²¯4000Ëü±ß¡ÊÆ±13.5¡óÁý¡Ë¤Ø¾åÊý½¤Àµ¤·¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ´üËö°ì³çÇÛÅöÍ½ÁÛ¤ò42±ß¤«¤é74±ß¡ÊÁ°´ü33±ß¡Ë¤Ø°ú¤¾å¤²¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¡£2·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿Âè3»ÍÈ¾´ü·è»»¤Ç¤Ï¡¢Âè3»ÍÈ¾´ü°Ê¹ß¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âASEAN¸ÜµÒ¤Î°ìÉô¤ÇÀ¸»ºÄ´À°¤¬·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤È±ß°Â¤¬·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÇä¾å¹â¤È±Ä¶ÈÍø±×¤ÎÍ½ÁÛ¿ôÃÍ¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëÇÛÀþÈÄºàÎÁ¤Î¼õÃí¤¬ÄÌ¿®´ðÃÏ¶É¤äÀ¸À®AI¸þ¤±ÍÑÅÓ¤Î¼ûÍ×³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤Í½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Í×°ø¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¤Ë¤ª¤±¤ë³ô¼ç´Ô¸µ¤ÎÌÜÉ¸ÃÍ·×²è¤ò¡ÖÇÛÅöÀ¸þ35¡ó¤Î¼Â¸½¡×¤«¤é¡ÖÇÛÅöÀ¸þ50¡ó¤ò¥á¥É¡×¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£25Ç¯3·î´ü¤ËÇ¯76±ß¡¢26Ç¯3·î´ü¤ËÇ¯78±ß¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤¿¡£
¢£¥¢¥¤¥¶¥ï¾Ú£Ç <8708> ¡¡1,270±ß¡¡(+96±ß¡¢+8.2¡ó)
¡¡Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤Î¾å¾ºÎ¨4°Ì¡£¥¢¥¤¥¶¥ï¾Ú·ô¥°¥ëー¥× <8708> [Åì¾Ú£Ð]¤¬µÞÈ¿È¯¡£Á°½µËö22Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÈó³«¼¨¤È¤·¤Æ¤¤¤¿24Ç¯3·î´ü¤Î´üËöÇÛÅöÍ½ÁÛ¤ò26±ß¤Ë¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Ãæ´ÖÇÛÅö13±ß¤È¤¢¤ï¤»¡¢Ç¯39±ß¡ÊÁ°´ü26±ß¡Ë¤ÈÁýÇÛ¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ë¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¡£
¢££Æ£Ð£Ç <7148> ¡¡2,171±ß¡¡(+151±ß¡¢+7.5¡ó)
¡¡Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤Î¾å¾ºÎ¨5°Ì¡££Æ£Ð£Ç <7148> [Åì¾Ú£Ð]¤¬7ÆüÂ³µÞ¿Ê¡£Æ±¼Ò¤ÏÆÈÎ©·Ï¤Î¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹´ë¶È¤Ç¡¢Åê»ñ²È¤«¤é»ñ¶â¤ò½¸¤á¤Æ¥êー¥¹°Æ·ï¤òÁÈÀ®¤¹¤ë»ö¶È¡Ê¥ª¥Ú¥ìー¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥êー¥¹¡Ë¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£¶ÈÀÓ¤ÏÂ¤â¤È²ñ¼ÒÂ¦¤ÎÁÛÄê¤ò¾å²ó¤ë¹¥Ä´¤Ç¡¢¥êー¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É»ö¶È¤¬·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¹ñÆâÉÔÆ°»º¥Õ¥¡¥ó¥É»ö¶È¤¬¹¥Ä´¤Ç¼ý±×¤ò¸£°ú¡¢Á°½µËö22Æü¼è°ú½ªÎ»¸å¤Ë24Ç¯9·î´üÄÌ´ü¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Î¾åÊý½¤Àµ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£±Ä¶ÈÍø±×¤Ï½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î190²¯±ß¤«¤é208²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ14¡óÁý¡Ë¤ËÁý³Û¤·¡¢2¥±¥¿¤ÎÍø±×À®Ä¹¤ò¸«¹þ¤à¡£¹¥¶ÈÀÓ¤òÇØ·Ê¤Ë³ô¼ç´Ô¸µ¤â¶¯²½¤·¡¢º£´üÇ¯´ÖÇÛÅö¤ò½¾Íè·×²è¤Î77±ß50Á¬¤«¤é88±ß¡ÊÁ°´ü¤Ï73±ß¡Ë¤ËÂçÉýÁý³Û¡¢¤³¤ì¤â¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥µ¥×¥é¥¤¥º¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÇÛÅöÍø²ó¤ê¤ÏÁ°½µËö½ªÃÍ´¹»»¤Ç4.3¡óÂæ¤È¹â¿å½à¤À¡£
¢£ËÌ³¤ÅÅ <9509> ¡¡833±ß¡¡(+56.3±ß¡¢+7.3¡ó)
¡¡Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤Î¾å¾ºÎ¨6°Ì¡£ËÌ³¤Æ»ÅÅÎÏ <9509> [Åì¾Ú£Ð]¤ÏºòÇ¯Íè¹âÃÍ¹¹¿·¡£Á°½µËö22Æü¼è°ú½ªÎ»¸å¤Ë24Ç¯3·î´üÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Î½¤Àµ¤òÈ¯É½¤·¡¢½ãÍø±×¤ò550²¯±ß¤«¤é660²¯±ß¡ÊÁ°´ü221²¯9300Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¡Ë¤Ø¾åÊý½¤Àµ¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤ÆÇÛÅöÍ½ÁÛ¤ò10±ß¤«¤é20±ß¡ÊÁ°´üÌµÇÛ¡Ë¤ËÁý³Û¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ò¹¥´¶¤·¤¿Çã¤¤¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£Çä¾å¹âÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï9530²¯±ß¤«¤é9480²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ6.7¡óÁý¡Ë¤Ø²¼Êý½¤Àµ¤·¤¿¡£²·ÅÅÎÏ»Ô¾ì²Á³Ê¤ÎÄã²¼¤ËÈ¼¤¤Â¾¼ÒÈÎÇä¼ýÆþ¤¬¸º¾¯¤¹¤ë¤¿¤á¡£°ìÊý¡¢Íø±×ÌÌ¤Ç¤ÏÆ±»Ô¾ì²Á³Ê¤ÎÄã²¼¤ËÈ¼¤¦ÅÅÎÏÄ´Ã£Èñ¤Î¸º¾¯¤ä¹©»öÈñÍÑ»Ù½Ð»þ´ü¤Î¤º¤ì¡¢²Ã¤¨¤Æ¿åÎÏÈ¯ÅÅÁý¤Ë¤è¤ëÇ³ÎÁÈñ¸º¾¯¤¬´óÍ¿¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¡£
¢£¥Ç¥¸¥¿¥ê¥Õ¥È <9244> ¡¡1,054±ß¡¡(+62±ß¡¢+6.3¡ó) °ì»þ¥¹¥È¥Ã¥×¹â
¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ê¥Õ¥È <9244> [Åì¾Ú£Ç]¤¬Â³µÞ¿Ê¡£Æ±¼Ò¤Ï25ÆüÀµ¸á¤´¤í¡¢Amazon Ads¥Ñー¥È¥Êー¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î¡Ö¥Ù¥ê¥Õ¥¡¥¤¥É¥Ñー¥È¥Êー¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ë»ö¶È¤Ø¤Î¹¥±Æ¶Á¤Ê¤É¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£º£²ó¤ÎÇ§Äê¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤ÎËÉÙ¤ÊÀìÌçÃÎ¼±¤ä¹â¤¤±¿ÍÑÎÏ¡¢¹¹ð¼ç¤ÎÀ®Ä¹¤Ø¤Î¹×¸¥¤Ê¤É¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¤¿¤á¡£º£¸å¤â¡¢¹â¿å½à¤Ê¹¹ð±¿ÍÑµ»½Ñ¤Ë²Ã¤¨¡¢Amazon Ads¤È¤Î¹¹¤Ë¶¯¸Ç¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ç¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î²ÝÂê¤ò¿×Â®¤«¤Ä¸úÎ¨Åª¤Ë²ò·è¤·¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤È¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ーÁÐÊý¤ÎÍø±×ºÇÂç²½¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢££Ô£Ð£Ò <6463> ¡¡2,400±ß¡¡(+140±ß¡¢+6.2¡ó)
¡¡Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤Î¾å¾ºÎ¨8°Ì¡££Ô£Ð£Ò <6463> [Åì¾Ú£Ð]¤¬6ÆüÂ³µÞ¿Ê¡£25Æü¸á¸å0»þ5Ê¬¤´¤í¡¢24Ç¯3·î´ü¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Çä¾å¹â¤ò1894²¯±ß¤«¤é1935²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ8.3¡óÁý¡Ë¤Ø¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤ò96²¯±ß¤«¤é123²¯±ß¡ÊÆ±79.4¡óÁý¡Ë¤Ø¡¢½ãÍø±×¤ò68²¯±ß¤«¤é75²¯±ß¡ÊÆ±95.2¡óÁý¡Ë¤Ø¾åÊý½¤Àµ¤·¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ´üËöÇÛÅöÍ½ÁÛ¤ò30±ß¤«¤é40±ß¤Ø°ú¤¾å¤²¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¡£¸¶ºàÎÁ¡¦¥¨¥Í¥ë¥®ーÈñÍÑ¤Î²Á³ÊÈ¿±Ç¤Î¿ÊÅ¸¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¸¶²ÁÄã¸ºÅØÎÏ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¸úÎ¨·Ð±Ä¤Î¿ä¿Ê¡¢¹¹¤Ë°ÙÂØÁê¾ì¤Î±ß°Â¿ä°Ü¤Ê¤É¤¬´óÍ¿¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Ç¯´ÖÇÛÅöÍ½ÁÛ¤Ï70±ß¡ÊÁ°´ü58±ß¡Ë¤È¤Ê¤ë¡£
¢£µþµÞ <9006> ¡¡1,420±ß¡¡(+72±ß¡¢+5.3¡ó)
¡¡µþÉÍµÞ¹ÔÅÅÅ´ <9006> [Åì¾Ú£Ð]¤¬Â³µÞ¿¤·¡¢ºòÇ¯Íè¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£Á°½µËö22Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢¡Ö¡Ê²¾¾Î¡ËÉÊÀî±ØÀ¾¸ýÃÏ¶èAÃÏ¶è¿·ÃÛ·×²è¡×¤Î³«È¯¤ËÈ¼¤¤¡¢ÅÚÃÏ¤ª¤è¤Ó·úÀßÍ½Äê¤Î·úÊª¤Î°ìÉô¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£2025Ç¯ÅÙ¤ËÃå¹©¤·¡¢29Ç¯ÅÙ¤Ë³«¶È¤¹¤ë·×²è¡£¤³¤ì¤Ë´ØÏ¢¤·¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö <7203> [Åì¾Ú£Ð]¤ÏµþµÞ¤È¶¦Æ±¤Ç·úÊª¤ò·úÀß¡¦±¿±Ä¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê·ÀÌó¤òÄù·ë¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢29Ç¯ÅÙ¤Ë¿·¤¿¤Ê·úÊª¤Ë¿·ÅìµþËÜ¼Ò¤ò³«¶È¤¹¤ë¤È¸øÉ½¤·¤¿¡£µþµÞ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢Ãæ´üÅª¤Ê»ö¶È¤Ø¤Î¹¥±Æ¶Á¤ò´üÂÔ¤·¤¿Çã¤¤¤¬Æþ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£µþµÞ¤Î¼èÆÀ³Û¤ÏÌó2200²¯±ß¤òÍ½Äê¡£ÉÊÀî±ØÀ¾¸ýÃÏ¶è¤Î¹âÎØ3ÃúÌÜÃÏ¶è¤Ë¤ª¤±¤ëÅÚÃÏ¤Î»ý¤ÁÊ¬¤Î°ìÉô¤ò¥È¥è¥¿¤ËÇäµÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ËÈ¼¤¦ÅÚÃÏ¾ùÅÏ¶â¤Ë²Ã¤¨¡¢ÉéºÄÄ´Ã£¤Ë¤è¤ë»ñ¶â¤ò½¼Åö¤¹¤ë¡£µþµÞ¤Ï24Ç¯3·î´ü¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸ÇÄê»ñ»ºÇäµÑ±×805²¯±ß¤òÆÃÊÌÍø±×¤È¤·¤Æ·×¾å¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¡£º£´ü¤ÎºÇ½ªÍø±×Í½ÁÛ¤Ï620²¯±ßÁý³Û¤·840²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ5.3ÇÜ¡Ë¤Ë¾åÊý½¤Àµ¤·¤¿¡£À¯ºöÊÝÍ³ô¼°¤ÎÇäµÑ¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤â¿¥¤ê¹þ¤ó¤À¡£±Ä¶È¼ý±×¤È±Ä¶ÈÍø±×¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ï¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥Ä¥«¥À£Ç£È£Ä <2418> ¡¡441±ß¡¡(+22±ß¡¢+5.3¡ó)
¡¡¥Ä¥«¥À¡¦¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥° <2418> [Åì¾Ú£Ó]¤¬5ÆüÂ³µÞ¿¡£²¤ÊÆÅ¡ÂðÉ÷»ÜÀß¤ò»È¤Ã¤¿º§Îé¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤¬¡¢¥Û¥Æ¥ë»ö¶È¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À¤³¦Åª¤ËÍÌ¾¤Ê¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ë¥º¡õ¥ê¥¾ー¥Ä¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¤¤ÀÀÜµÒ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¶î»È¤·¤Æ¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ë3¥õ½ê¡¢Ì¾¸Å²°¤Ë1¥õ½ê¤Î·×4¤Ä¤Î¹âµé¥Û¥Æ¥ë¤ò±¿±Ä¡£¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÆÃ¼û¤Î²¸·Ã¤òµý¼õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£23Ç¯12·î´ü¤Ë±Ä¶ÈÍø±×¤¬Á°¤Î´üÈæ80¡óÁý¤Î53²¯4100Ëü±ß¤ÈµÞ³ÈÂç¡¢24Ç¯12·î´ü¤âÆ±Íø±×¤Ï°ìÃÊ¤ÎÃ±²Á¾å¾º¤òÄÉ¤¤É÷¤Ë60²¯300Ëü±ß¡ÊÁ°´üÈæ12¡óÁý¡ËÍ½ÁÛ¤È2¥±¥¿À®Ä¹¥È¥ì¥ó¥É¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¡£³ô²Á¤Ï400±ßÂæ¤ÈÃÍ¤´¤í´¶¤¬¤¢¤ê¡¢5Æü¡¦25Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ¤Î¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¯¥í¥¹·ÁÀ®¤ò·Ð¤Æ¾åÊü¤ì´üÂÔ¤¬ËÄ¤é¤à¡£
¢£ÉÔÆóÀ½Ìý£Ç <2607> ¡¡2,621.5±ß¡¡(+126±ß¡¢+5.1¡ó)
¡¡ÉÔÆóÀ½Ìý¥°¥ëー¥×ËÜ¼Ò <2607> [Åì¾Ú£Ð]¤¬Â³µÞ¿¤·ºòÇ¯Íè¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¡£Æ±¼Ò¤Ï22Æü¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢¼ý±×À¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò²ñ¼Ò¤ÎÊÆ¥Ö¥é¥Þー¡¦¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Î¹½Â¤²þ³×¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£¹½Â¤²þ³×¤Î¹ü»Ò¤Ï¡¢¡Ö¥·¥«¥´¹©¾ì¤ÎÊÄº¿¡×¡Ö¥«¥«¥ª²Ã¹©»ö¶È¤ÎÅ¬Àµ²½¡×¡Öº¹ÊÌ²½ÀïÎ¬¤Î¿ä¿Ê¡×¤Ê¤É¡£²þ³×¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤Ç¥°¥ëー¥×¥·¥Ê¥¸ー¤ÎÁÏ½Ð¤ò¤è¤ê°ìÁØ¿Ê¤á¡¢¥Ö¥é¥Þー¤ò¥°¥ëー¥×¤Î²ÁÃÍÁÏÂ¤¤ÎÃæ³Ë¤òÃ´¤¦´ë¶È¤ËÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£À¾Éð£È£Ä <9024> ¡¡2,396±ß¡¡(+111.5±ß¡¢+4.9¡ó)
¡¡À¾Éð¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <9024> [Åì¾Ú£Ð]¤¬Â³µÞ¿¤·¡¢ºòÇ¯Íè¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£Á°½µËö22Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢¥í¥¤¥¿ーÄÌ¿®¤Ï¡ÖÀ¾Éð¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤¬¡¢ÀÖºä¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ëÀ×ÃÏ¤Ë·úÀß¤·¤¿´ú´Ï¥Ó¥ë¡ØÅìµþ¥¬ー¥Ç¥ó¥Æ¥é¥¹µªÈø°æÄ®¡Ù¡ÊÅìµþ¡¦ÀéÂåÅÄ¡Ë¤ÎÇäµÑ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£ÇäµÑ³Û¤Ï3000²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢ÉÊÀî¤Ê¤É¤Ç¿Ê¤á¤ëºÆ³«È¯¤Ë»ñ¶â¤ò½¼¤Æ¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢À¾Éð£È£Ä¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤ò³«¼¨¡£¡Ö2024Ç¯5·î¤ÎÇäµÑ¡¦Î®Æ°²½ÂÐ¾ÝÊª·ï¤ÎÁªÄê´°Î»¤ª¤è¤ÓÈ¯É½¤Ë¸þ¤±¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ÊóÆ»ÆâÍÆ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç·èÄê¤·¤¿»ö¼Â¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤ÏÊóÆ»¤ò¼õ¤±¡¢¥Ó¥ëÇäµÑ¤ò¸¶»ñ¤È¤·¤¿À¾Éð£È£Ä¤ÎÉÔÆ°»º´ØÏ¢»ö¶È¤ÎÀ®Ä¹¥·¥Ê¥ê¥ª¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤ë·Á¤È¤Ê¤ê¡¢Çã¤¤¤òÍ¶¤¦Í×°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¢£¥Ù¥ë¥È¥é <7048> ¡¡516±ß¡¡(+23±ß¡¢+4.7¡ó)
¡¡¥Ù¥ë¥È¥é <7048> [Åì¾Ú£Ç]¤¬4Æü¤Ö¤êÂçÉýÈ¿È¯¡£25Æü¸á¸å2»þ¤´¤í¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È¤ò¹Ô¤¦»Ò²ñ¼Ò¥ê¥ó¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤¬¡¢ÅìµþÃÏ²¼Å´¡ÊÅìµþ¥á¥È¥í¡¢ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡Ë¤ò³äÅöÀè¤È¤¹¤ëÂè»°¼Ô³äÅöÁý»ñ¤ò¹Ô¤¤»ñËÜ¡¦¶ÈÌ³Äó·È¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¥ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤¿¡£È¯¹Ô³ô¿ô¤Ï7Ëü8067³ô¤ÇÊ§¹þ¶â³Û¤ÎÁí³Û¤Ï13²¯7265Ëü±ß¤Ë¾å¤ë¡£Ê§¹þ´üÆü¤Ï4·î10Æü¡£Âè»°¼Ô³äÅöÁý»ñ¸å¤Î»ý¤Á³ôÈæÎ¨¤Ï¡¢¥Ù¥ë¥È¥é75.5¡ó¡¢Åìµþ¥á¥È¥í20.2¡ó¡¢À¾ÆüËÜÅÅ¿®ÅÅÏÃ4.3¡ó¤È¤Ê¤ë¡£º£²ó¤Î»ñËÜ¡¦¶ÈÌ³Äó·È¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤ÆÅìµþ¥á¥È¥í¤È´Ö¤Ç¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¿¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÎ¹µÒ¸þ¤±¤Î´ë²è¾è¼Ö·ô¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä¤Ç¤ÎÏ¢·È¤ò¹¹¤Ë¶¯¸Ç¤Ê¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤Î¤¬ÁÀ¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±·ï¤Ë¤è¤ë24Ç¯12·î´ü¶ÈÀÓ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï·ÚÈù¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÅÅµ¤¶½ <6706> ¡¡2,170±ß¡¡(+80±ß¡¢+3.8¡ó)
¡¡ÅÅµ¤¶½¶È <6706> [Åì¾Ú£Ð]¤¬ÂçÉýÈ¿È¯¡£Á°½µËö22Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢¼èÆÀ¾å¸Â48Ëü³ô¡Ê¼«¸Ê³ô¼°¤ò½ü¤¯È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¿ô¤Î4.93¡ó¡Ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï10²¯±ß¤È¤¹¤ë¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤Î¼Â»Ü¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£´ü´Ö¤Ï4·î1Æü¤«¤éÍèÇ¯1·î31Æü¤Þ¤Ç¡£Æ±Æü¸øÉ½¤·¤¿Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¤Î¥íー¥ê¥ó¥°¥×¥é¥ó¤Ë±è¤¤¡¢ºâÌ³µ¬Î§¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¾å¤Ç³ô¼ç´Ô¸µ¤Î¶¯²½¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÅª¡£¤¢¤ï¤»¤Æ³«¼¨¤·¤¿Ãæ·×¤Î¥íー¥ê¥ó¥°¥×¥é¥ó¤Ç¤Ï¥¨¥Í¥ë¥®ー¹âÆ¤Ê¤É³°Éô´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¶ÈÀÓ²þÁ±¤ò¿Þ¤ëÊý¿Ë¤ò·Ç¤²¤¿¡£Ãæ·×¤ÎºÇ½ªÇ¯ÅÙ¤ò2Ç¯±ä´ü¤·¡¢27Ç¯3·î´ü¤ËÇä¾å¹â400²¯±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×18²¯±ß¤ÎÃ£À®¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢»ñËÜ¥³¥¹¥È¤ä³ô²Á¤ò°Õ¼±¤·¤¿·Ð±Ä¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿ÂÐ±þÊý¿Ë¤ä¡¢¸ÇÄê»ñ»º¤Î¾ùÅÏ¤ËÈ¼¤¦ÆÃÊÌÍø±×¤Î·×¾å¸«ÄÌ¤·¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¢£¥»¥ë¥·¥¹ <3663> ¡¡893±ß¡¡(+32±ß¡¢+3.7¡ó)
¡¡¥»¥ë¥·¥¹ <3663> [Åì¾Ú£Ó]¤¬3ÆüÂçÉýÂ³¿¤·ºòÇ¯Íè¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¡£Á°½µËö22Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤Ë¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¡£¾å¸Â¤ò160Ëü³ô¡ÊÈ¯¹ÔºÑ¤ß³ô¿ô¤Î4.93¡ó¡Ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï10²¯±ß¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èÆÀ´ü´Ö¤Ï3·î25Æü¤«¤é6·î30Æü¤Þ¤Ç¡£»ñËÜ¸úÎ¨¤Î°ìÁØ¤Î¸þ¾å¤È·Ð±Ä´Ä¶¤Ë±þ¤¸¤¿µ¡Æ°Åª¤Ê»ñËÜÀ¯ºö¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤È¤¤¤¦¡£
¢¨25Æü¤Î¾å¾ºÎ¨¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿ÌÃÊÁ¤ò³ô²ÁÊÑÆ°Í×°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿ºàÎÁ¤È¤È¤â¤ËÈ´¿è¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹