½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î¥Õ¥é¥Ã¥È35Ž¤¶âÍøŽ¢ÆÈÊâ¹âŽ£¤ÎÇ¦ÂÑ´ü
¥Õ¥é¥Ã¥È35¤ÈÊÑÆ°¶âÍø·¿½»Âð¥í¡¼¥ó¤È¤Î¶âÍøº¹¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Êµ¼Ô»£±Æ¡Ë
½»Âð¶âÍ»»Ù±çµ¡¹½¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡¢Ä¹´ü¸ÇÄê¶âÍø¤Î½»Âð¥í¡¼¥ó¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥È35¡×¤ÎÍøÍÑ¤¬ÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2023Ç¯ÅÙ¤ÎÍøÍÑ¸Í¿ô¤Ï¡¢2008Ç¯ÅÙ°ÊÍè15Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÄã¿å½à¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£¸«¤«¤Í¤¿µ¡¹½¤Ï¡Ö¿ÈÁ¬¡×¤òÀÚ¤Ã¤Æ¶âÍø¤ò°ú¤²¼¤²¡¢º¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëÊÑÆ°¶âÍø·¿¤È¤Î¶¥Áè¤Ë»²Àï¤·»Ï¤á¤¿¡£
¡Öºòº£¤Î¶âÍ»¾ðÀª¤¬Â³¤¯¸Â¤ê¡¢Íî¤Á¹þ¤ß¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡£µ¡¹½¤Î´´Éô¤Ï¸ª¤òÍî¤È¤¹¡£
Â¸µ¤ÏÊÑÆ°¶âÍø·¿¤¬Í¥Àª
¥Õ¥é¥Ã¥È35¤ÎÍøÍÑ¸Í¿ô¤Ï¡¢2023Ç¯4¡Á12·î¤ÎÎß·×¤ÇÌó2.5Ëü¸Í¤À¤Ã¤¿¡£2024Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤ÆÉüÄ´¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÄÌ´ü¤Ç¤â4Ëü¸Í¤ò¤ä¤äÄ¶¤¨¤ëÄøÅÙ¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£5Ëü¸Í³ä¤ì¤Ï2008Ç¯ÅÙ°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡£
Â¸µ¤Î½»Âð¥í¡¼¥ó»Ô¾ì¤Ï¡¢Äã¶âÍø¤¬Çä¤ê¤ÎÊÑÆ°¶âÍø·¿¤¬Í¥Àª¤À¡£µ¡¹½¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2023Ç¯4¡Á9·î¤Ë½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÍøÍÑ¤·¤¿¿Í¤Î74.5¡ó¤Ï¡¢ÊÑÆ°¶âÍø·¿¤òÁª¤ó¤À¡£Á°Ç¯Æ±´ü¤Î69.9%¤«¤é¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤«¤Ä¤Æ¥Õ¥é¥Ã¥È35¤Ï¡¢¶âÍø¤ÎÀè¹â´Ñ¤ò·üÇ°¤¹¤ë¸ÜµÒ¤«¤é¤ÎÄì·ø¤¤¼ûÍ×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢2022Ç¯¤«¤é¥Õ¥é¥Ã¥È35¤Î¶âÍø¤¬ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ¾å¾º¤·»Ï¤á¡¢º£Ç¯3·î»þÅÀ¤Ç¤ÎºÇÉÑÃÍ¤Ï1.84¡ó¡ÊÊÖºÑ´ü´Ö21Ç¯¡Á35Ç¯¡Ë¡£0.5¡óÁ°¸å¤Ç²£¤Ð¤¤¤òÊÝ¤ÄÊÑÆ°¶âÍø¤È¤Îº¹¤¬Á¯ÌÀ¤È¤Ê¤ê¡¢¸ÜµÒ¤Ë·É±ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥é¥Ã¥È35¤ÎÆÈÊâ¹â¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬Ä¹Ã»¶âÍøº¹¤À¡£¸ÇÄê¶âÍø·¿¤Î½»Âð¥í¡¼¥ó¤ÏÄ¹´ü¶âÍø¤ò¡¢¤½¤·¤ÆÊÑÆ°¶âÍø·¿¤ÏÃ»´ü¶âÍø¤ò»²¾È¤¹¤ë¡£
Ä¹´ü¶âÍø¤Ï2022Ç¯¤«¤é¾å¾º¤¬¸²Ãø¤Ë¤Ê¤ê¡¢2022Ç¯Ëö¤ä2023Ç¯7·î¡¢10·î¤ÈÆüËÜ¶ä¹Ô¤¬Ä¹Ã»¶âÍøÁàºî¡Ê¥¤¡¼¥ë¥É¥«¡¼¥Ö¡¦¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡Ë¤Î±¿ÍÑ¤ò½ÀÆð²½¤·¡¢Ä¹´ü¶âÍø¤Î¾å¾º¤òÍÆÇ§¤·¤¿¤³¤È¤ÇÇï¼Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡£ÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢Ã»´ü¶âÍø¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹·÷¤ËÍÞ¤¨¹þ¤Þ¤ìÂ³¤±¡¢Ä¹Ã»¶âÍøº¹¤Ï³ÈÂç¤Î°ìÅÓ¤ò¤¿¤É¤ë¡£
¸ÇÄê¤ÈÊÑÆ°¤Î¶âÍøº¹¤Ï½Ì¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤
Æü¶ä¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¶âÍøÀ¯ºö¤Î²ò½ü¤ò·èÃÇ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸ÇÄê¤ÈÊÑÆ°¤Î¶âÍøº¹¤ÏÅöÊ¬½Ì¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¡£
½»Âð¥í¡¼¥óÈæ³Ó¥µ¥¤¥È¡Ö¥â¥²¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëMFS¤Î±öß·¿ò¼èÄùÌòCOO¡ÊºÇ¹â¼¹¹ÔÀÕÇ¤¼Ô¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÊÑÆ°¶âÍø¤Ï¶¥Áè¤¬·ã¤·¤¯¡¢³Æ¹Ô¤Ï¶âÍø¤ò¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£°ìÊý¡¢¥Õ¥é¥Ã¥È35¤Î¤è¤¦¤ÊÄ¹´ü¸ÇÄê¶âÍø¤â¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÍø²¼¤²¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¹â»ß¤Þ¤ê¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
3·î21Æü¤Ë¤Ï¡¢SBI¿·À¸¶ä¹Ô¤¬½»Âð¥í¡¼¥ó¤ÎÊÑÆ°¶âÍø¤òÇ¯0.42¡ó¤«¤é0.29¡ó¤Ø¤È°ú¤²¼¤²¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡£
¶âÍø¾å¾º¤¬µ¡¹½¤Ë¤â¤¿¤é¤¹±Æ¶Á¤ÏÂç¤¤¤¡£µ¡¹½¤Ï¶ä¹Ô¤Î¤è¤¦¤ËÍÂ¶â¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¶âÍ»µ¡´Ø¤«¤éÇã¤¤¼è¤Ã¤¿½»Âð¥í¡¼¥óºÄ¸¢¤òÃ´ÊÝ¤ËºÄ·ô¡ÊMBS¡Ë¤òÈ¯¹Ô¤·¡¢»ñ¶â¤òÄ´Ã£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ëþ´ü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤¬Ä¹¤¤MBS¤Ï¡¢Åê»ñ²È¤«¤éµá¤á¤é¤ì¤ëÍø²ó¤ê¤âÄ¹´ü¶âÍø¤ÎÆ°¸þ¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¡£
µ¡¹½¤¬È¯¹Ô¤¹¤ëMBS¤ÎÉ½ÌÌÍøÎ¨¤Ï¡¢2022Ç¯¤Î½©¸ý¤Þ¤Ç¤Ï0.5¡óÁ°¸å¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2022Ç¯Ëö¤Ë¤Ï1¡ó¤òÆÍÇË¡£2024Ç¯3·îÈ¯¹ÔÊ¬¤Ï1.14¡ó¤Ë¤Þ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ñ¶âÄ´Ã£ÈñÍÑ¤¬¾å¾º¤·¤¿Ê¬¤Ï¥Õ¥é¥Ã¥È35¤Î¶âÍø¤ËÅ¾²Ç¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤º¡¢¶¥Áè¤Î·ã¤·¤¤ÊÑÆ°¶âÍø·¿¤È¤Îº¹¤Ï¹¤¬¤ë°ìÊý¤À¡£
¥Õ¥é¥Ã¥È35¤ÎÂàÄ¬¤Ï¡¢¶âÍ»µ¡´ØÂ¦¤Ë¤âÂÐ±þ¤òÇ÷¤ë¡£¼çÍ×¼è°·¶âÍ»µ¡´Ø¤Ç¤¢¤ëSBI¥¢¥ë¥Ò¤Ï¡¢2023Ç¯8·î¤ËÊÑÆ°¶âÍø·¿¤Î¿·¤¿¤Ê½»Âð¥í¡¼¥ó¾¦ÉÊ¤òÅêÆþ¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤ÎÍ»»ñ¼Â¹Ô·ï¿ô¤Ï¶áÇ¯Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ÊÑÆ°¶âÍø·¿¤Î¾¦ÉÊ¤ÇËä¤á¹ç¤ï¤»¤¿¤¤¹Í¤¨¤À¡£
¤³¤¦¤·¤¿¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥ÈÎ¥¤ì¡×¤ò¡¢µ¡¹½¤â»Ø¤ò¤¯¤ï¤¨¤Æ¸«¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£2022Ç¯½©¤Ë¤Ï¡¢µ¡¹½¤ÎÈ¯¹Ô¤¹¤ëMBS¤ÎÍøÎ¨¤¬¾å¾º¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥Õ¥é¥Ã¥È35¤Î¶âÍø¤ò¤à¤·¤í°ú¤²¼¤²¤¿¡£¼«¤é¤ÎÍø¥¶¥ä¤òºï¤Ã¤Æ¡¢¶âÍø¾å¾º¤Î±Æ¶Á¤òÍÞ¤¨¤ëÆ°¤¤À¡£
¿·¾¦ÉÊÅêÆþ¤À¤¬¡Ö»þ´Ö²Ô¤®¡×¤È¤ÎÂ¦ÌÌ¤â
¤½¤·¤Æ2024Ç¯2·î¡¢µ¡¹½¤¬Ëþ¤ò»ý¤·¤ÆÅêÆþ¤·¤¿¤Î¤¬¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥È35»Ò°é¤Æ¥×¥é¥¹¡×¤À¡£»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¶âÍø¤òÍ¥¶ø¤¹¤ë¿·¾¦ÉÊ¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Î¿Í¿ô¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¾Ê¥¨¥Í½»Âð¤Î¼èÆÀ¤äÃÏÊý°Ü½»¤Ê¤É¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¼Ú¤êÆþ¤ì»þ¤«¤é5Ç¯´Ö¡¢¶âÍø¤¬ºÇÂç¤Ç1¡ó²¼¤¬¤ë¡£
ÊÑÆ°¶âÍø·¿¤Ë¤âÂÐ¹³¤Ç¤¤ëÍ¥¶øÉý¤¬ÁÕ¸ù¤·¤Æ¤«¡¢µ¡¹½¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢»Ò°é¤Æ¥×¥é¥¹¤ÎÅêÆþ¸å¡¢¥Õ¥é¥Ã¥È35¤ÎÍøÍÑ·ï¿ô¤Ï²óÉü´ðÄ´¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÂçÃÀ¤Ê¶âÍøÍ¥¶ø¤ÏÎ¾¿Ï¤Î·õ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£»Ò°é¤Æ¥×¥é¥¹¤Ë¤è¤ë¶âÍøÍ¥¶ø¤Î¸¶»ñ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢2023Ç¯11·î¤ËÀ®Î©¤·¤¿ÊäÀµÍ½»»¤Ç¹ñ¤«¤éÌó15²¯±ß¤¬µò½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¤¿¤À¤·Á´³Û¤¬ÏÅ¤ï¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ìÉô¤Ïµ¡¹½¤Î»ý¤Á½Ð¤·¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö¡Ê»Ò°é¤Æ¥×¥é¥¹¤Ï¡Ë¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÂ³¤±¤é¤ì¤ë»Üºö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Êµ¡¹½´´Éô¡Ë¤È¤·¡¢Í½»»¤¬¿Ô¤¤¿»þÅÀ¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¿·¾¦ÉÊ¤Ï»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤Î½»Âð¼èÆÀ»Ù±ç¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¹ç¤¤¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Ä¹Ã»¶âÍøº¹¤¬½Ì¤à¤Þ¤Ç¤Î¡Ö»þ´Ö²Ô¤®¡×¤È¤ÎÂ¦ÌÌ¤â¤Ë¤¸¤à¡£2024Ç¯¤â¡¢µ¡¹½¤Ë¤È¤Ã¤Æ²æËý¤ÎÇ¯¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡Ê°ì°æ ½ã ¡§ ÅìÍÎ·ÐºÑ µ¼Ô¡Ë