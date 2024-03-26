¡Úºå¿À¡¦º´Æ£µ±¡¡Ã±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ê1¡Ë¡Û¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Þ¤Ç¤¬ÂÇ·â¤ÎÁ´¤Æ¡¢Åú¤¨¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡¡ºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¡Ê25¡Ë¤¬25Æü¡¢ËÜ»æ¤ÎÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢ºòÇ¯Ëö¤«¤é¼è¤êÁÈ¤à¡ÖMLBÂÇË¡¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æºòµ¨¤È¤Î°ã¤¤¤ò¼«¤é²òÀâ¤·¡¢´°Á´½¬ÆÀ¤Ø¤Î¼«¿®¤ò¼¨¤·¤¿¡£ÂÇÎ¨¡¦356¡¢9ËÜÎÝÂÇ¡¢29ÂÇÅÀ¤À¤Ã¤¿ºòÇ¯9¡¢10·î¤ÈÆ±¤¸¹¥Ä´¤Ç¤ÎÈ¯¿Ê¤òÍ½´¶¡£¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ÏºÇ¸å6»î¹ç¤òÂÇÎ¨¡¦500¡Ê24ÂÇ¿ô12°ÂÂÇ¡Ë¡¢2ËÜÎÝÂÇ¤Ç½ª¤¨¡¢¡ÈÌµÁÐ¡É¤ÎÀª¤¤¤Ç¡Ö3¡¦29¡×¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£¡¡¡Ê¼èºà¡¦¹½À®¡áÁÒÀ¤¸Å¡¡ÍÎÊ¿¡¢È¬ÌÚ¡¡Í¦Ëá¡Ë
¡¡¡½¡½4Ç¯ÌÜ¤Î³«Ëë¤ØÎ¨Ä¾¤Ê¿´¶¤Ï¡£
¡¡¡ÖËèÇ¯¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³Ú¤·¤ß¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤É¤ì¤À¤±¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡¢¤È³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½¡½²áµî3Ç¯¤È°ã¤¦ÉôÊ¬¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Ê¤é¡£
¡¡¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ï¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¡¢ÂÇ·â¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡È¤³¤ì¡ª¡É¤È100¡ó³Î¿®¤·¤Æ¡¢¡È¤³¤ì¤Ç¤¤¤¯¤¾¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤À100¡ó¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡È¤³¤ì¤Ç¤¤¤³¤¦¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¡½¡½ºòÇ¯¤Î³«Ëë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤âÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Öº£¤Þ¤Ç¤Î3Ç¯´Ö¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ç¤âÂÇ·â¥Õ¥©¡¼¥à¤¬¥³¥í¥³¥íÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡È¤³¤ì¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¤Î9¡¢10·î¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂÇ¤Ã¤¿»þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢º£Ç¯¤ÏºÇ½é¤«¤é¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¤¤±¤½¤¦¤«¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½²¿¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤«¡£
¡¡¡Ö¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤¤¤¯¤Þ¤Ç¤Î¤¤¤Êý¤ò¡ÊÊÑ¤¨¤¿¡Ë¡£¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Þ¤Ç¤¬¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÁ´¤Æ¡¢Åú¤¨¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×
¡¡¡½¡½¼ê¤ÇÂÇ¤Á¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤«¤¬Âç»ö¡£
¡¡¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¸å¡Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤«¤é¥Õ¥©¥í¡¼¥¹¥ë¡¼¡á¡ã9¡ä¡Á¡ã11¡ä¡Ë¤Ï¤â¤¦Á´Éô·ë²Ì¤Ç¤¹¡£¤³¤Î·Á¡Ê¹½¤¨¡¢¥È¥Ã¥×¤«¤é¤Î»ÏÆ°¡á¡ã1¡ä¡Á¡ã7¡ä¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·ë²Ì¤¬¡¢¤³¤ì¡Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡á¡ã8¡ä¡Ë¤Ê¤Î¤Ç¡£¥È¥Ã¥×¤«¤é¤ÎÆ°¤½Ð¤·¤â¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ø»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ËµÕ»»¤·¤Æ¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½¡½¥É¥é¥¤¥Ö¥é¥¤¥ó¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¤Ç³Ø¤ó¤À¤³¤È¡©
¡¡¡Ö¥É¥é¥¤¥Ö¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ê¥ª¥Õ¤Ê¤É¤Ë¡ËËÍ¤¬¤º¤Ã¤È¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀèÀ¸¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¿Í¤È¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤È¡ÊÍý²ò¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤¿¡Ë¡£¤º¤Ã¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤À¤ó¤À¤óÍý²ò¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬º£Ç¯¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¡½¡½¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¤â»î¹Ôºø¸í¡£
¡¡¡Öµå¤¬Â®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¥Õ¥©¡¼¥à¤¬¼«Á³¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤Þ¤¿ºÇ½é¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤º¤Ã¤È¸«¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¢¨¡Ê2¡Ë¤ØÂ³¤¯
¡¡¢¦º´Æ£µ±¤Î¿·ÂÇ·â¥Õ¥©¡¼¥à¡¡ºòÇ¯12·î¤ËÍ¥¾¡Î¹¹ÔÀè¤Î¥Ï¥ï¥¤¤«¤éÊÆ¹ñ¤Ø¡£¥ï¥·¥ó¥È¥ó½£¥·¥¢¥È¥ë¹Ù³°¤Ë¤¢¤ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»ÜÀß¡Ö¥É¥é¥¤¥Ö¥é¥¤¥ó¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡×¤ÇºÇÀèÃ¼¤Î¿ôÃÍÊ¬ÀÏ¤äÆ°ºî²òÀÏ¤Ë¿¨¤ì¡¢¿·¤¿¤ÊÂÇ·â¥Õ¥©¡¼¥à¸Ç¤á¤ËÃå¼ê¤·¤¿¡£½éÈäÏª¤Ï1·î8Æü¤Î¶áÂç¤Ç¤Î¼«¼ç¥È¥ì¸ø³«¡£ÂÇ¤Á½Ð¤¹ºÝ¤Ë±¦Â¤ò¥¯¥í¥¹¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¼´Â¤ËÂÎ½Å¤ò¾è¤»¡¢¸Ô´ØÀá¤ò¡È¥Ï¥á¤ë¡É¤³¤È¤ò°Õ¼±¡£¤ä¤ä¤ª¿¬¤òÆÍ¤½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¾åÈ¾¿È¤âÁ°·¹µ¤Ì£¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Èµå¤ò¼Ð¤á¤Ë¸«¤ë¡áµå¤¬¸«¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡É¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¸Ô´ØÀá¤ò»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤·¤Ã¤«¤ê²¼¡ÊÈ¾¿È¡Ë¤«¤é²ó¤Ã¤Æ¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¡×¤ÈÀâÌÀ¡£