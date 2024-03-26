ÆüËÜ¤Î¼åÅÀ¤Ï¡Ö¾ðÊó¤Ë¼õ¤±¿È¡×¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¶õ´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¶µ°é½¼¼Â¤¬ÂÐºö¤Ë¡Ä¹ñºÝÂç¡¦»³¸ý¿¿°ì½Ú¶µ¼ø
¡¡ÆüËÜ¡¢ÊÆ¹ñ¡¢´Ú¹ñ¤Î£³¤«¹ñÄ´ºº¤òÆÉÇä¿·Ê¹¤È¶¦Æ±¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¹ñºÝÂç¤Î»³¸ý¿¿°ì½Ú¶µ¼ø¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¶õ´Ö¤Î¸½¾õ¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡þ¡¡¹ñºÝÈæ³ÓÄ´ºº¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¼åÅÀ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¾ðÊó¤ä¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤É¤¦ÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¤ß¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Ï¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¾ðÊó¤òÊÌ¤Î¥½¡¼¥¹¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¸¡¾Ú¹ÔÆ°¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¤¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¶õ´Ö¤òÆÃÄ§ÉÕ¤±¤ë¡Ö¥¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¡¦¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¡×¤Ê¤É¤Î³µÇ°¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë³ä¹ç¤âÄã¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡µ¶¾ðÊó¤ò¼¨¤·¤Æ¿¿µ¶¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ëÀßÌä¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ï¡ÖÀµ¤·¤¤¡×¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬£³£·¡ó¡¢¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤¬£³£µ¡ó¤À¤Ã¤¿¡£¼«¤é¾ðÊó¤ò³Î¤«¤á¤º¡¢¼õÆ°Åª¤ËÌ¡Á³¤È²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ëÁØ¤¬Â¿¤¤¤È²ò¼á¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÏÃæÎ©¤Ç¿®Íê¤Ç¤¤ë¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¼õÆ°Åª¤Ë¾ðÊó¤òÆÀ¤ë»þÂå¤¬Ä¹¤¯Â³¤¡¢¤½¤Î°Õ¼±¤Î¤Þ¤Þ¶ÌÀÐº®¸ò¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¶õ´Ö¤Ç¾ðÊó¤òÀÝ¼è¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬°ì°ø¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ÊÆ´Ú¤Ç¤Ï¡Ö¾ðÊó¤Ï²¿¤é¤«¤Î°Õ¿Þ¤ò»ý¤Ã¤ÆÈ¯¿®¤µ¤ì¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¤è¤ê¡¢À¯¼£Åª¤ÊÊ¬ÃÇ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¤À¤í¤¦¡£ÆüËÜ¤Ç¤âº£¸å¤ÏÀ¸À®£Á£É¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤ÎÈ¯Å¸¤Ç¡¢µ¶¾ðÊó¤¬Áªµó¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢º®Íð¤ò¾·¤¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¡¡·¹¸þ¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤ëºÝ¡¢¤É¤³¤ËÎÏÅÀ¤òÃÖ¤±¤ÐÎÉ¤¤¤«¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¶õ´Ö¤ÎÀ®¤êÎ©¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¶µ°é¤Î½¼¼Â¤À¡£¥Õ¥¡¥¯¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¶¯²½¤ä¡¢£Á£É¤¬ºî¤Ã¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÉ½¼¨µÁÌ³²½¤Ê¤É¤â·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡£Á£É¤¬¼Ò²ñ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Ï¹ÎÄêÅª¤Ê¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡££É£Ô»º¶È¤ÇÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¿¹ñ¤À¤«¤é¤À¡£ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¹ÎÄêÇÉ¤ÈÈÝÄêÇÉ¤¬ÙÉ¹³¡Ê¤¤Ã¤³¤¦¡Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½¼Â¤Ë£Á£É¤Ç¿¦¤ò¼º¤¦»öÎã¤¬¤¹¤Ç¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢À¸»ºÀ¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢É¾²Á¤¬ÆóÊ¬¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÆüËÜ¤Ï¡Ö¤É¤Á¤é¤È¤â¤¤¤¨¤Ê¤¤¡×¤¬£´£´¡ó¤òÀê¤á¤¿¡££Á£É¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¤ÎµÄÏÀ¤â²¤ÊÆ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤é¤º¡¢¸½¼Â¤Î¡ÖÃÙ¤ì¡×¤¬É¾²Á¤ËÈ¿±Ç¤·¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡¥á¥Ç¥£¥¢ÊÌ¤Î¿®ÍêÅÙ¤òÄ´¤Ù¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Ç¿·Ê¹¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤ÉÅÁÅýÅª¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢ÃúÇ«¤Ë¼èºà¤·¤Æ¿¿µ¶¤ò¸«Ê¬¤±¤ÆÊóÆ»¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¿®ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼èºà¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤¬°ìÉô¤Î¾ðÊó¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÉÔ¿®´¶¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ã°Ç°¤Ë¼èºà¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢¿®Íê¤òÊÝ¤Ä°ì½õ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤ì¤¬¤Ò¤¤¤Æ¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¶õ´Ö¤Î·òÁ´²½¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡£
¡þ¡¡£±£¹£¸£¶Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÀìÌç¤Ï·×ÎÌ·ÐºÑ³Ø¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ö¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢²òÂÎÁ´½ñ¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¶õ´Ö¤ò·òÁ´²½¤¹¤ëÁíÌ³¾Ê¤ÎÍ¼±¼Ô²ñµÄ¤Î°Ñ°÷¤òÌ³¤á¤ë¡£