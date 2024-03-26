¡ÖGTO¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡×¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡ªÅß·î¤¢¤º¤µ¤È¤·¤ÆºÆ¤Óµ´ÄÍ¤ÎÁ°¤Ë
¡¡È¿Ä®Î´»Ë¼ç±é¤Ç¡¢26Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¿·ºî¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤È¤·¤ÆÉü³è¤¹¤ë¡ÖGTO¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡×¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¢4·î1Æü¤è¤ë9»þ¡Á¡Ë¤Ë¡¢½÷Í¥¤Î¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤¬Åß·î¤¢¤º¤µÌò¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖGTO¡×¤Ï¡¢Æ£Âô¤È¤ª¤ë¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢¸µË½ÁöÂ²¤Î¹â¹»¶µ»Õ¡¦µ´ÄÍ±ÑµÈ¡ÊÈ¿Ä®¡Ë¤¬¡¢ÇËÅ·¹Ó¤Ê»ØÆ³¤ÇÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤È¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¡¢¶µ°é¸½¾ì¤ËÉ÷·ê¤ò³«¤±¤ë³Ø±à¥É¥é¥Þ¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÈÇ¥¥ã¥¹¥È¤Î²¬ºê¼Ó³¨¡¢¾®¼ê¿Ìé¡¢È¬ÌÚè½²Ä»Ò¡¢Èª²ê°é¡¢Æü¸þÏË¡¢ÎëÌÚ¹À²ð¤é¤Ë²Ã¤¨¡¢Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¡ÖGTO¡×¡Ê1998¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿ÃÓÆâÇîÇ·¡¢»³ºêÍµÂÀ¡¢·¦ÄÍÍÎ²ð¡¢ÆÁ»³½¨Åµ¡¢¾®·ª½Ü¡¢Æ£ÌÚÄ¾¿Í¤é¤Î½Ð±é¤¬¤¹¤Ç¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¾Åè¤¬±é¤¸¤ëÅß·î¤Ï¡¢µ´ÄÍ¤ÈÆ±¤¸¹â¹»¤Î¶µ»Õ¤ò¼¤á¤ÆµÒ¼¼¾èÌ³°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤ºµÒ¼¼¾èÌ³°÷¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£26Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢µ´ÄÍ¤ÈÅß·î¤Î´Ø·¸À¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¾¾Åè¤Ï¡¢¡Ö26Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡ØGTO¡Ù¤¬Éü³è¤¹¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ï¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£µ´ÄÍ¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤Ïº£¤Î»þÂå¤Ë¤â½¼Ê¬¤Ë¶Á¤¯Í×ÁÇ¤¬¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿ºÐ¤ò½Å¤Í¤¿µ´ÄÍ¤Î¿¼¤ß¤¬¤É¤¦½Ð¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ØGTO¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢1998Ç¯°ÊÍè¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¶¦±é¼Ô¤¬Âô»³¤¤¤é¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÆ±Áë²ñ¤Î¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åß·î¤¢¤º¤µ¤â26Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¡Ä¡Äµ×¤·¤Ö¤ê¤Îµ´ÄÍ¤È¤Î´Ø·¸¤¬¾å¼ê¤¯É½¸½¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¾¾Åè¤ò´Þ¤á¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥¹¥È¤é¤¬Â·¤Ã¤¿µ®½Å¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¡£ÌòÊÁ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤ÎÎÉ¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë1Ëç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¹â¶¶Íýµ×¡Ë