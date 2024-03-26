ÈþÍÆ²È¤Î¥æ¥Ò¥ã¥ó¡¡¥Æ¥ìÄ«·Ï¡ÖÁêÀÊ¿©Æ²¡×¤Ë2½µÏ¢Â³½Ð±é¡Ö¤È¤Æ¤â¿´Ìö¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤È¤â¤µ¤«¤ê¤¨¡Ê44¡Ë¤é¼ÂÎÏÇÉ¤òÂ¿¤¯Êú¤¨¤ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¥¤¥È¡¼¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤ÇÈþÍÆ²È¤Î¥æ¥Ò¥ã¥ó¡Ê38¡Ë¤¬¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÀéÄ»¡×¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡ÖÁêÀÊ¿©Æ²¡×¡Ê²ÐÍË¸å11¡¦17¡Á¡Ë¤Ë¡¢¤¤ç¤¦3·î26Æü¤È4·î2Æü¤Î2½µ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡ÃøÌ¾¿Í¤¬³ÆÃÏ¤Ç³¹¤ò¥Ö¥é¥Ö¥é¤·¡¢¿©Æ²¤Ê¤É¤ÇÁêÀÊ¤ò¤·¤Æ¿Í¡¹¤È¿¨¤ì¹ç¤¦ÈÖÁÈ¡£¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¤¢¤Õ¤ì¤ë¥È¡¼¥¯¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥æ¥Ò¥ã¥ó¤Ï23Ç¯8·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¹±Îã´ë²è¡Ö¥í¥±¥¹¥¿¡¼È¯·¡¡ªÀÄÅÄÇã¤¤¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢°ìÌö¤½¤ÎÌ¾¤ò¤È¤É¤í¤«¤»¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï´Ú¹ñ¥½¥¦¥ë¤ò³¹¥Ö¥é¡£¡Ö¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥óÈþÍÆ²È¥æ¥Ò¥ã¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ÁêÀÊ¿©Æ²¤Ë2ÅÙÌÜ¤Î½Ð±é¤Ç¤È¤Æ¤â¿´Ìö¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯¼÷Ì¿¤¬¿¤Ó¤ë¤¯¤é¤¤ÌÌÇò¤¯³Ú¤·¤¤ÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª»ä¤Î¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿À»ÃÏ¤Ç¤Î¥í¥±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¿ÍÀ¸»³¤¢¤êÃ«¤¢¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¿á¤ÃÈô¤Ð¤·¤ÆÌÀÆü¤Î³èÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤Î´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ê²ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤ÇÀ§Èó¡¢¤´Í÷²¼¤µ¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥í¥±¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢À¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Þ¤Ç¥í¥±¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¥ê¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤¬ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ë¶¶ÅÏ¤·¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ª»Å»ö¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ä¤é¤»¤ÆÄº¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À¤³¦¤Ç¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò¤·¤Æ¼þÍ·¤¹¤ë¤Î¤âÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡£½Ð²ñ¤Ã¤¿¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤ò¹¹¤ËÁ°¤Ë¿Ê¤à¸å²¡¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£À¸¤¤Æ¤ë¸Â¤ê¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ñ¥¦¥À¡¼¿¶¤ê¤Þ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬»ä¤Î»ÈÌ¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÊúÉé¤òÇ®¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡»¡ÄÈþÍÆ²È¤È¤·¤Æ¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤ÆÉý¹¤¯³èÌö¤¹¤ë¥æ¥Ò¥ã¥ó¤ËÇ®»ëÀþ¤òÁ÷¤ë¤Î¤¬¼Ì¿¿½¸¤Ê¤É¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¶È¤Ç¤â¼êÏÓ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë½÷Í¥¤Î¾®·ª¹á¿¥¡£¡Ö¤È¤Æ¤â¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤¢¤ë¥Ð¥¤¥¿¥ê¥Æ¥£¡¼¤¢¤ë¥æ¥Ò¥ã¥ó¤òÈï¼ÌÂÎ¤È¤·¤Æ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤µ¤»¤ÆÄº¤¡¢º£¸å¤Î³èÌö¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤òÈäÏª¡£¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥óÍÑ¤Ë»£±Æ¤·¤¿¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¼Ì¿¿¤ò´ó¤»¤¿¡£