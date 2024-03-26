À±ÎÇ¤¬8¶¯°ìÈÖ¾è¤ê¡¡À»ÃÏ¤Ë»Ä¤Ã¤ÆÇ½ÅÐ¤Ë¸µµ¤¤ò¡ÖÀÐÀî¸©¡¢Éé¤±¤ó¤¾!¡×¥Ù¥ó¥ÁÆâ¤ÇÏ¢¸Æ¡¡
¡¡¡þÂè96²óÁªÈ´¹â¹»ÌîµåÂç²ñÂè6Æü¡¡À±ÎÇ3¡½2È¬¸Í³Ø±¡¸÷À±¡Ê2024Ç¯3·î25Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡À±ÎÇ¡ÊÀÐÀî¡Ë¤ÏÈ¬¸Í³Ø±¡¸÷À±¡ÊÀÄ¿¹¡Ë¤ò3¡½2¤Ç²¼¤·¤Æ8¶¯°ìÈÖ¾è¤ê¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ªÎ©¤ÁÂæ¤ò²¼¤ê¤¿À±ÎÇ¡¦º´½¡Íã¤Ï¡¢¤Ï¤Ë¤«¤ó¤À¡£¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¼èºà¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤â¡¢½é¤á¤Æ¡£¤½¤Î¡Ä¤ªÎ©¤ÁÂæ¤ËÎ©¤Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¤¿¸÷·Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡×¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Î¥Ý¡¼¥«¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤«¤é°ìÅ¾¡¢°ì¹â¹»À¸¤ÎÉ½¾ð¤ËÌá¤Ã¤Æ¡¢¾¡Íø¤Î´î¤Ó¤ò¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£
¡¡¡ÖÁê¼ê¤ËÅê¤²¾¡¤Ä¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸«¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤Åê¼ê¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥×¥íÃíÌÜº¸ÏÓ¤ËÅê¤²¾¡¤Ã¤¿¡£1Ç¯²Æ¡¢2Ç¯²Æ¡¢º£½Õ¤È3Ç¯Ï¢Â³¤ÇÀ»ÃÏ¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤¿º¸ÏÓ¡£Á´¤¯Æ±¤¸Æ»¤Î¤ê¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁê¼êÀèÈ¯¡¦ÀöÊ¿ÈæÏ¤¤È¤ÎÅê¤²¹ç¤¤¤ÇÇ´¤êÈ´¤¤¤¿¡£ºÇÂ®147¥¥í¤ÎËÜ³ÊÇÉº¸ÏÓ¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢¹ª¤ß¤ËÂÇ¤¿¤»¤Æ¼è¤ëÅêµå¤òÅ¸³«¡£»ý¤ÁÌ£¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤¬¤¤¤Þ¤Ò¤È¤Ä¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï130¥¥íÁ°¸å¤ÎÄ¾µå¤È¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤ò¼´¤Ë¡¢»þÀÞ¥«¡¼¥Ö¤â¿¥¤ê¸ò¤¼¤ÆÁê¼êÂÇÀþ¤ÎÂÇ¤Áµ¤¤ò¤½¤é¤·¤¿¡£141µå¤òÅê¤²¡¢7°ÂÂÇ¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤é2¼ºÅÀ´°Åê¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡ÎÏ¶¯¤¤¹ç¸ÀÍÕ¤Ë¸ÝÉñ¤â¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖÀÐÀî¸©¡¢Éé¤±¤ó¤¾¡ª¡×¡£À±ÎÇ¥Ù¥ó¥ÁÆâ¤ÇÏ¢¸Æ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥ì¡¼¥º¤À¡£¡Öµ¤»ý¤Á¤ÇÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤éÁê¼ê¤Ë¤Î¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤ÏÉé¤±¤ó¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡£¼«Ê¬¤â¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£Ä¾Á°¤Î»î¹ç¤ÇÇÔÂà¤·¤¿ÆüËÜ¹Ò¶õÀÐÀî¥Ê¥¤¥ó¤ÎÊ¬¤Þ¤ÇÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ç½ý¤Ä¤¤¤¿¸Î¶¿¤Ë¸µµ¤¤òÆÏ¤±¤ë¤Ù¤¯¡¢·üÌ¿¤ËÏÓ¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁªÈ´¤Ç¤Ï2Ç¯¤Ö¤ê5ÅÙÌÜ¤Ç¡¢²áµîºÇ¹âÀ®ÀÓ¤ËÊÂ¤Ö8¶¯Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ºò½©¤Î¿ÀµÜ²¦¼Ô¡£°²È£¹¸ÂÀ¼ç¾¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÀÐÀî¸©¤ÎÊý¡¹¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¤·¤Ã¤«¤êÁê¼ê¤òÅÝ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£ÀÐÀîÀª½é¤ÎÄºÅÀ¡¢»Ë¾å5¹»ÌÜ¤Î¡È½©½ÕÏ¢ÇÆ¡É¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤È3¾¡¤À¡£¡Ê°ÔÇ¤¡¡µ®¿®¡Ë
¡¡¢þ¡ÄÀ±ÎÇ¤¬È¬¸Í³Ø±¡¸÷À±¤È¤Î2²óÀï¤òÀ©¤·¡¢½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¡£ÀÐÀîÀª¤ÈÀÄ¿¹Àª¤ÏÁªÈ´½éÂÐÀï¡£²Æ¤Ï²áµî2ÅÙ¤ÎÂÐÀï¤¬¤¢¤ê¡¢ÀÄ¿¹Àª¤Î2¾¡0ÇÔ¤À¤Ã¤¿¡£