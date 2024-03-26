¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡ÖÂÀÍÛ¤ÎÂçÃÏ¤Ø¡×Â¿ÍÍÀÇ§¤á¹ç¤¦ Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó ¥³¥ó¥»¥×¥ÈÈ¯É½¡¢Ãå¹©¤Ø
¡¡¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ï22Æü¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Î³µÍ×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£µ¯¹©¼°¤Ï¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Ä19Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆÈ¼«¤Ç¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ò½ÐÅ¸¤¹¤ë¡Ö¥¿¥¤¥×A¡×¤Ç¡¢º£Ç¯¡Ê2023Ç¯¡Ë10·î¤Ë·úÊª¤¬½×¹©¡¢ÆâÁõ¤ò´Þ¤á¤¿´°À®¤Ï¡¢³«Ëë¤Þ¤Ç1¤«·î¤È¤Ê¤ë2025Ç¯3·î¤ÎÍ½Äê¡£
¡¡¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÎÌÀ¤ë¤¤¹ñÌ±À¡¢ÁÏÂ¤À¡¢¼«Á³¤Î·Ã¤ß¤òÉ½¸½¤·¤¿¡ÖChasing the Sun ÂÀÍÛ¤ÎÂçÃÏ¤Ø¡×¡£
¡¡¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Î³°´Ñ¤Ï¿ôÉ´¼ïÎà°Ê¾å¤¢¤ë¡É¥æ¡¼¥«¥ê¡É¤Î²Ö¤ÈÌÚ¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¿Í¡¹¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤ä³èµ¤¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¥æ¡¼¥«¥ê¤Ï¥Ô¥ó¥¯¤ä²«¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤Ê²Ö¤òºé¤«¤»¤ë¤¿¤á¡¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ò¾È¤é¤¹¥é¥¤¥È¤âÊÑ²½¤ò¤Ä¤±¤ë¡£
¡¡¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¹ñÆâ¤Ë¤Ï¡¢³¤³°¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Æ°Ü¤ê½»¤ó¤À¡Ö°ÜÌ±¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿Í¡¹¤¬750Ëü¿Í¡Ê2020Ç¯»þÅÀ¡Ë¡£Áí¿Í¸ý¤ÎÌó3³ä¤È¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ç¤ÏÂ¿ÍÍÀ¤ò½Å¤ó¤¸¤Æ¸ß¤¤¤òÇ§¤á¹ç¤¤¡¢¥¸¥§¥ó¥À¡¼Ê¿Åù¤äÂ¿Ê¸²½¼Ò²ñ¡¢Àè½»Ì±¤Î¿Í¡¹¤ÎÎò»Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢À¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢¼«¹ñ¤ò¡Ö¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÎÇÀ»ºÊª¤Ï¡¢ÂÀÍÛ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°é¤Þ¤ì¡¢ÂÀÍÛ¤Î¸÷¤¬¤Õ¤ê¤½¤½¤°Ì¥ÎÏÅª¤Ê¹ñ¡×¤ÈÉ½¸½¤¹¤ë¡£
¡¡1970(¾¼ÏÂ45)Ç¯¡¢Âçºå¡¦ÀéÎ¤µÖÎÍ¤Ç³«¤«¤ì¤¿ËüÇî¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÂÀÍÛ¤ÎÅã¡×¤¬¥·¥ó¥Ü¥ë¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤ì¤«¤é55Ç¯¡£2025Ç¯¤ÎÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¤Ï¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤¬À¹¤ó¤Ç¡¢¿·¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Ê¬Ìî¤ÎÀ¤³¦Åª¥ê¡¼¥À¡¼¤È¼«Éé¤¹¤ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤é¤·¤¯¡ÖÂÀÍÛ¡×¤ò¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ëµó¤²¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÌäÂê¤äÃ¦ÃºÁÇ¤Ê¤É¤òÍè¾ì¼Ô¤È¤È¤â¤Ë¹Í¤¨¤ë¡£
¡¡¥Ê¥ó¥·¡¼¡¦¥´¡¼¥É¥óÀ¯ÉÜÂåÉ½¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢·úÀß»ñºà¤Î¹âÆ¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊÑ¹¹¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥á¥¤¥ó¤ÎÉôÊ¬¤ò¼é¤ê¤Ä¤Ä¡¢ºÇÂç¸ÂÀ¸¤«¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Î·úÀß¤Ï2024Ç¯4·î¤ËËÜ³Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥Ð¥«¥ó¼Ò¤È¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ë·È¤ï¤ëÆüËÜ¤ÎÆü·úÀß·×¡ÊËÜ¼Ò¡¦ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤Ë¤è¤ë¶¦Æ±Àß·×¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Î¾²ÌÌÀÑ¤ÏÌó2400Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢°Ê²¼¤Î4¤Ä¤Î¥¨¥ê¥¢¤ËÊ¬¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¡¡• ²«¿§¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢¹¾ì¤ä¥«¥Õ¥§¤¬¤¢¤ëÊ¸²½¥¨¥ê¥¢
¡¡¡¡• ¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ëÍè¾ì¼ÔÂÎ¸³¥¨¥ê¥¢
¡¡¡¡• ÀÄ¿§¤ÎÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¨¥ê¥¢
¡¡¡¡• ÎÐ¿§¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤ä¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¼ýÇ¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¥¹¥¿¥Ã¥ÕÀìÍÑ¥¨¥ê¥¢
¢¡Åìµþ¸ÞÎØ¡¦¼Í·â¾ì¤Î·úÃÛ»ñºà¤ò¥ê¥æ¡¼¥¹¡¢ËüÇîÊÄËë¸å¤Î³èÍÑ¤â
¡¡·úÀß¤òÃ´Åö¤¹¤ëES¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¼Ò¤Ï¡¢2021Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¼Í·â¾ì¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿·úÃÛ»ñºà¤òºÆÍøÍÑ¤¹¤ë¡£ºÙÄ¹¤¤ÉôºàÆ±»Î¤ò»°³Ñ·Á¤Ë·Ò¤®¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¥È¥é¥¹¹½Â¤¡×¤Ë¡¢¥Ù¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤ÊËì¤ò¤«¤Ö¤»¤Æ¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ò»Ù¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î»ñºà¤Ï¤Þ¤¿¡¢ËüÇî½ªÎ»¸å¤ËÊÌ¤Î·úÀß¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ËºÆÍøÍÑ¤µ¤ì¡¢»ýÂ³²ÄÇ½À¤òÄÉµá¤¹¤ë¡£
¡¡³«ºÅÃæ¤Ï¡¢1 Æü¤¢¤¿¤ê1Ëü5Àé¿Í¤ÎÍè¾ì¼Ô¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ä¥«¥Õ¥§¤âÀß¤±¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÎÉñÂæ·Ý½Ñ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£¥«¥Õ¥§¤Ç¤Ï¡¢¡É¥Õ¥é¥Ã¥È¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¥Ù¡¼¥¹¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¡¡ÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤Ê±ã²ñ¾ì¡¢²ñµÄ¼¼¡¢¥é¥¦¥ó¥¸¤È²°³°¥Æ¥é¥¹¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÎÈþ¤·¤¤¼«Á³¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥é¥¦¥ó¥¸¤Ï¡¢1970Ç¯ÂçºåËüÇî¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢´Û¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤·¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢ËüÇî³«ºÅÃæ¡¢ÀïÎ¬Åª¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥í¥°¥é¥à¤òÁÈ¤àÍ½Äê¡£
¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦
¢¡¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤È´ØÀ¾¡¢´Ø¤ï¤ê¿¼¤¯
¡¡¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ï1965¡Ê¾¼ÏÂ40¡ËÇ¯¤ËÂçºå¤ËÎÎ»ö´Û¤òÃÖ¤¡¢ËüÇî³«ºÅ¤Î2025Ç¯¤Ï60Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ËÅö¤¿¤ë¡ÊÅìµþ¡¦»°ÅÄ¤ÎÂç»È´Û¤Ï1952Ç¯¤ËÀßÃÖ¡Ë¡£
¡¡¥È¥ì¥Ð¡¼¡¦¥Û¥í¥¦¥§¥¤ ºßÂçºå¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÁíÎÎ»ö¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢´ØÀ¾¤ÎÍ¢ÆþÁê¼ê¹ñ¤¬¡¢Ãæ¹ñ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î½ç¤ËÂ¿¤¯¡¢ºòÇ¯¡Ê2023Ç¯¡Ë¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÎÍ¢ÆþÁí³Û¤Ï1.1Ãû±ß¡Ê´ØÀ¾Á´ÂÎ¤Ç¤Ï18.77Ãû±ß¡Ë¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤³¤È¤ä¡¢´ØÀ¾¤Î2ÉÜ4¸©¤Ç»ÐËåÅÔ»Ô¡¦Í§¹¥ÅÔ»ÔÄó·È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬2ÉÜ¸©¡¦23»ÔÄ®¡Ê¢¨¡Ë¤ËµÚ¤Ö¤³¤È¤ò¼¨¤·¡¢´ØÀ¾¤È¤Î¿ÆÏÂÀ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡¢¨ÂçºåÉÜ¡¦¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥é¥ó¥É½£¡¢Ê¼¸Ë¸©¡¦À¾¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢½£¡¢Âçºå»Ô¡¦¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¡¢¿À¸Í»Ô¡¦¥Ö¥ê¥¹¥Ù¥ó¡¢É±Ï©»Ô¡¦¥¢¥Ç¥ì¡¼¥É ¤Ê¤É