µð¿Í¡¦ºäËÜÍ¦¿Í¤¬¸ì¤ë¡Ö¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¥·¡¼¥ó¡×¡Ä¡Ö¼«Ê¬¤Î½ê¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬Íè¤Æ¡Ä¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤·Ð¸³¡£Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¢¡£±£²Ç¯ÆüËÜ£ÓÂè£¶Àï¡¡µð¿Í£´¡½£³ÆüËÜ¥Ï¥à¡ÊÅìµþ£Ä¡Ë
¡¡µð¿Í¤Ï£²£¹Æü¤Îºå¿ÀÀï¡ÊÅìµþ£Ä¡Ë¤«¤éµåÃÄÁÏÀß£¹£°¼þÇ¯¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¤Ç¤Ï¡Ö£Ç£¹£°¼þÇ¯¡¡¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¥·¡¼¥ó¡×¤ÈÂê¤·¡¢³ÆÁª¼ê¤¬»×¤¤½Ð¤Î»î¹ç¤ò¸ì¤ë³«Ëë¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó´ë²è¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£Âè£±²ó¤ÏºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê£³£µ¡Ë¡££±£²Ç¯¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÂè£¶Àï¡¦ÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤òµó¤²¡¢ÆüËÜ°ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ä¶äºÂ¤Ç¤Î¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤Î¾ð·Ê¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤Æ¤¤¿¡££¹£°¼þÇ¯¤Ç»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ë°ì¾ìÌÌ¤òµó¤²¤è¤¦¤È¤·¤¿ºäËÜ¤ÏÌó£±£°ÉÃ´Ö¡¢Æ¬¤òÇº¤Þ¤»¡¢¡ÖÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡£³¾¡£²ÇÔ¤Ç·Þ¤¨¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤Î£±£²Ç¯ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÂè£¶Àï¡££±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£¹²ó£²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¡¦»å°æ¤Î¹â¤¯¥Ð¥¦¥ó¥É¤·¤¿¥´¥í¤Ï»°Í·´Ö¤Ø¡£Í··â¤ÎºäËÜ¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤µ¤Ð¤¡¢¥¦¥£¥Ë¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤ò°ìÎÝ¡¦¥Ü¥¦¥«¡¼¤Î¶»¸µ¤ØÆÏ¤±¤¿¡£Î¾¼ê¤ò¾å¤²¤Æ´¿´î¤ÎÎØ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤ÀºäËÜ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î½ê¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬Íè¤Æ¡¢Í¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤·Ð¸³¡£Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤¦°ì¤Ä¡¢ÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¸÷·Ê¤¬¤¢¤ë¡£ÆüËÜ°ì¤ò½Ë¤¦¥Ñ¥ì¡¼¥É¡£ÆüËÜ¶¶¤«¤é¶äºÂ¤Þ¤Ç¤ÎÌó£²¡¦£³¥¥í¤Î±èÆ»¤Ë¤ÏÌó£³£¸Ëü¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸·ë¤·¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤ÂÎ¸³¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤Ã¤¿¡££³£°¡Á£´£°Ê¬´Ö¤Î£Ö¥í¡¼¥É¤ò¶¦Í¤·¤¿¸½ÌòÁª¼ê¤Ï¡¢Ä¹Ìî¤ÈÎ©²¬¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Öº£¤Î¼ã¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤â·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ËÍ¤â£²²ó¤·¤«¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£¤â¤¦°ì²ó¡¢¤â¤¦Æó²ó¤°¤é¤¤¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤ÎÆüËÜ°ì£²£²ÅÙ¤ÏÀ¾Éð¤Î£±£³ÅÙ¤òÂç¤¤¯°ú¤Î¥¤·¤Æ£±£²µåÃÄ¥È¥Ã¥×¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÆüËÜ°ì£±£±Ç¯´Ö¤Î¥Ö¥é¥ó¥¯¤ÏµåÃÄ»Ë¾åºÇÄ¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºäËÜ¤Ï¡ÖÀÎ¤ÎÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬º£¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤òºî¤ê¾å¤²¤ÆÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç´¶¼Õ¤·¤Æ¡×¤È»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤â¤¦°ì²ó¶¯¤¤¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤òºî¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢º£¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Î»ÈÌ¿¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡££¹£°¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤ò¿·¤¿¤Ê±É¸÷¤ÇºÌ¤ë¡£¡ÊÆâÅÄ¡¡Âó´õ¡Ë