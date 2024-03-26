²È¤ò¼Ú¤ê¤é¤ì¤Ê¤¤Ž¢¹âÎð¼Ô¤Î½»¤Þ¤¤Ž£Ç÷¤ê¤¯¤ë´íµ¡
¤ª¶â¤ÎÍÌµ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¹âÎð¼Ô¤¬Éô²°¤ò¼Ú¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¼Ì¿¿¡§maroke¡¿PIXTA¡Ë
2023Ç¯1Ç¯´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿»Ò¤É¤â¤Î¿ô¤Ï¡¢³°¹ñ¿Í¤Ê¤É¤â´Þ¤á¤¿Â®ÊóÃÍ¤Ç75Ëü8631¿Í¡£¤Ç¡¢Á°¤ÎÇ¯¤è¤ê4Ëü1097¿Í¸º¾¯¤È8Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡¢Åý·×³«»Ï°ÊÍè¡¢²áµîºÇ¾¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÊóÆ»¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¾¯»Ò²½¤ÈÉ½Î¢°ìÂÎ¤Î²ÝÂê¤¬¡ÖÄ¶¹âÎð²½¼Ò²ñ¡×¤Ç¤¹¡£
°åÎÅ¤ÎÈ¯Ã£¤Ë¤è¤ê¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÉÔ¼£¤ÎÉÂ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¡Ö»à¤Í¤Ê¤¤¡×»þÂå¤¬¤â¤¦¤½¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌÅª¤ÊÄêÇ¯¤ÎÇ¯¤ò²á¤®¤Æ¤âÄ¹¤¯À¸¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤ì¤«¤é¤ËÈ÷¤¨¡¢²¿¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡½¡½°åÎÅ¡¢¤ª¶â¡¢½»¤Þ¤¤¡¢ÁêÂ³¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÀìÌç²È8Ì¾¤ÎÃø¼Ô¤Ë¤è¤ë¡Ø»à¤ËÊý¤Î¥À¥ó¥É¥ê¡Ù¡Ê¥Ý¥×¥é¿·½ñ¡Ë¤«¤é¡¢°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¸ÉÆÈ»à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö»ö¸ÎÊª·ï²½¡×
¤ª¶â¤ÎÍÌµ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¹âÎð¼Ô¤¬Éô²°¤ò¼Ú¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤ÞÄÂÂßÊª·ï¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÃæ¹âÇ¯¤â10Ç¯¡¢20Ç¯¤È·Ð¤Æ¤Ð¹âÎð¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ë´¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸ÉÆÈ»à¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
´ðËÜÅª¤Ë¡¢»ö¸ÎÊª·ï¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¼«»¦¤äÂ¾»¦¤¬¸¶°ø¤Ç¤¢¤ê¡¢ÉÂµ¤¤Ê¤É¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ÉÂ»à¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢È¯¸«¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆÆÃ¼ìÀ¶ÁÝ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢»ö¸ÎÊª·ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¼«»¦¤äÂ¾»¦¤Î¤è¤¦¤Ë¹ðÃÎµÁÌ³¤âÈ¯À¸¤·¡¢¼¡¤ÎÆþµï¼Ô¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¸ÉÆÈ»à¤¬¸¶°ø¤Ç»ö¸ÎÊª·ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Î²È¼ç¤äÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤ÎÇº¤ß¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¸ÉÆÈ»à¤¬È¯À¸¤·¤¿¤¬¿È´ó¤ê¤¬¤Ê¤¯¡¢¤´°äÂÎ¤ÎÂÐ½è¡¢ÂÚÇ¼¤µ¤ì¤¿ÄÂÎÁ¡¢¥ê¥Õ¥©¡¼¥àÈñÍÑ¤Ê¤É¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤³¤Á¤é¤ÎÉéÃ´¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÄÂÎÁ¤ò²¼¤²¤Æ¤âÉ÷É¾Èï³²¤Ç¤½¤Î¸å¤ÎÆþµï¼Ô¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÉÔÆ°»º¤ÎÇäµÑ°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êÇä¤ì¤º¡¢¶ìÏ«¤·¤¿¡£
Íá¼¼¤Ç¸ÉÆÈ»à¤¬È¯À¸¡£
»àË´ÍâÆü¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¡¢ÉÂ»à¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éËÜÍè¼¡¤ÎÆþµï¼Ô¤Ø¤Î¹ðÃÎµÁÌ³¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Æþµï¸å¤ËÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤¿¤á¡¢¹ðÃÎ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÍáÁå¤Î¸ò´¹¤ò¤·¤Æ²ÈÄÂ¤â²¼¤²¤¿¤¬¡¢Æþµï´õË¾¤¬¤Ê¤¯¡¢¤º¤Ã¤È¶õ¼¼¤Î¤Þ¤Þ¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¹âÎð¼Ô¤Ø¤Î¾Ò²ð¤Ë¤ÏÆó¤ÎÂ¤òÆ§¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£
ÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç¹âÎð½÷À¤¬Íá¼¼¤Ç¸ÉÆÈ»à¡£¸¶°ø¤Ï¿´ÉÔÁ´¡£¤´»ÒÂ©¤¬Êì¿Æ¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¿´ÇÛ¤·¤ÆÆþ¼¼³ÎÇ§¤·¡¢»àË´¤¬È¯³Ð¤·¤¿¡£
»à¸å2½µ´Ö¤Û¤É·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»ÄÃÖÊª¤Ï½èÍý¶È¼Ô¤Ë°ÍÍê¤·¤Æ½èÊ¬¡£
¤·¤«¤·¡¢ÉåÇÔ½¤Ï»Ä¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÄÂÂßÊª·ï¤È¤·¤ÆÂß¤¹¤³¤È¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤Ë¡£Â¾¤ÎÉô²°¤ÎÆþµï¼Ô¤â½ù¡¹¤ËÂàµî¡£¤½¤Î¸å¡¢²È¼ç¤Î´õË¾¤â¤¢¤Ã¤ÆÊç½¸¤Ï¤»¤º¡¢·úÊª¤Ï²òÂÎ¤·¤Æ¹¹ÃÏ¤Ë¡£
¤â¤È¤â¤È²È¼ç¤ÏÂß¤µ¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢»àË´¤·¤¿¹âÎð½÷À¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼Ú¤ê¤¿¤¤¤È¿½¤·½Ð¤ÆÂß¤·¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢²È¼ç¤Ïº£¸åÃæ¹âÇ¯¤ÎÃ±¿È¼Ô¤Ë¤ÏÂß¤µ¤Ê¤¤Êý¿Ë¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤¿¡£
»öÁ°¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¼Ú¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿
ÉÂ»à¤â¡¢¿·¤·¤¤Æþµï¼Ô¤«¤é¡ÖÁ°¤â¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¼Ú¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¥¯¥ì¡¼¥à¤¬Íè¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢²È¼çÂ¦¤Ï¹ðÃÎ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¹ðÃÎ¤·¤¿¤é¤·¤¿¤Ç¡¢¼¡¤ÎÆþµï¼Ô¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ÄÂÎÁ¤ò²¼¤²¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢»ñ»º²ÁÃÍÄã²¼¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢Æþµï¼Ô¤¬¸ÉÆÈ»à¤¹¤ë¤È²È¼çÂ¦¤ÎÉéÃ´¤¬Èó¾ï¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Æþµï¼Ô³ÎÊÝ¤¬¾¯¡¹º¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢»ö¸ÎÊª·ï²½¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¹âÎð¼Ô¤ËÂß¤¹¤Î¤òÈò¤±¤ë¤·¤«ÊýË¡¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸½¾õ¤Ï²È¼ç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢ÄÂÂß¤ò¼Ú¤ê¤¿¤¤¹âÎð¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÉÔ¹¬¤Ê»öÂÖ¤Ç¤¹¡£
¿Í¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¡¢¤É¤³¤«¤Ë½»¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÃ¯¤·¤âÉ¬¤º¤¤¤Ä¤«»à¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì½ê¤ò¤¹¤Ù¤Æ»ö¸ÎÊª·ï²½¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤³¤ÎÆüËÜ¤Ë¹âÎð¼Ô¤Î½»¤à¾ì½ê¤Ï¤É¤³¤Ë¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¹âÎð¼Ô¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤Ã¤Æ»àË´¼Ô¿ô¤¬Áý¤¨¡¢¿Í¸ý¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤¯¡ÖÂ¿»à¼Ò²ñ¡×¤â¤¹¤°¤½¤³¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¡Ø»à¡Ù¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ§¼±¤ò¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÏÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»ä¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2018Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Ä´ºº¤Ç¤â¡¢²È¼ç¤äÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤ÎÂçÈ¾¤¬¡Ö¤Ç¤¤¿¤é¹âÎð¼Ô¤ËÂß¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢ÄÂÂß¼Ú·ÀÌó¤ÎÁêÂ³¤ä¸ÉÆÈ»à¤ËÍí¤àÌäÂê°Ê³°¤Ë¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¦ ¹âÎð¼Ô¤ÎÇ§ÃÎ¾É¤¬¿Ê¤ß¡¢¼Â¼ÁÌÌÅÝ¤ò¤ß¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤
¡¦ ²ÈÂ²¤¬ÂÐ±þ¤·¤Ê¤¤¡£¸À¤Ã¤Æ¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤
¡¦ ¶¦ÍÉôÊ¬¤Ç¼º¶Ø¡¦ ÊµÇ¢¤ò¤¹¤ë¡ÊÀ©¸æ¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ë
¡¦ ÅÅµå¤òÂØ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤¬±Ç¤é¤Ê¤¤¡ÊÃ±¤Ê¤ë¥³¥ó¥»¥ó¥ÈÈ´¤±¡Ë¡¢¥¨¥¢¥³
¥ó¤Î¥ê¥â¥³¥ó¤¬È¿±þ¤·¤Ê¤¤¡ÊÃ±¤Ê¤ëÅÅÃÓÀÚ¤ì¡Ë¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤Ç¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤ë
¡¦ ¼ª¤¬±ó¤¯¡¢Âç¤¤Ê²»¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ò»ëÄ°¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Â¾¤ÎÆþµï¼Ô¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤ë
¡¦ ¼¼Æâ¤òÊÒ¤Å¤±¤é¤ì¤º¡¢±øÉô²°¤Ë¤Ê¤ë
¡¦ ÎÙ¿Í¤Ë¶â¤ÎÌµ¿´¤ò¤·¤¿¤ê¡¢Èï³²ÌÑÁÛ¤Ç¶áÎÙ¤ä·Ù»¡¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¤ê¤¹¤ë
¡¦ ¥Ü¥äÄøÅÙ¤À¤¬¡¢²Ð»ö¤òµ¯¤³¤·¤¿
¡¦ À¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î°ã¤¤¤«¤é¡¢ÎÙ¿Í¤ÈÀ¸³è²»¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤ë
°ìÀÎÁ°¤Þ¤Ç¤Ï²ÈÂ²¤ä¿ÆÀÌ¤¬ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¡¢Ì±´Ö¤Î²È¼ç¤äÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤¬ÂÐ±þ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Èà¤é¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤±¹âÎð¼Ô¤ËÂß¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤â¡¢»ÅÊý¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡£
ËÜÍè¤Ê¤éÍ¥ÎÉ¸ÜµÒ¤Î¹âÎð¼Ô
ËÜÍè¤Ê¤é²È¼çÂ¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¹âÎð¼Ô¤ÎÄÂ¼Ú¿Í¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤óÆþµï¤¹¤ë¤È¼ã¤¤¿Í¤Û¤É°ú¤Ã±Û¤·¤¹¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÄ¹´üÆþµï¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ÖÍ¥ÎÉ¸ÜµÒ¡×¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Ï·²½¤¬¿Ê¤à¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢Æþµï¿³ºº¤ÎÈ½ÃÇ¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼ã¤¤¿Í¤â¥È¥é¥Ö¥ë¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²È¼çÂ¦¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¹âÎð¼Ô¤Ë¤è¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¤Û¤¦¤¬¿ô¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎÁê¼ê¤¬¹âÎð¼Ô¤Î¾ì¹ç¡¢Ë¡Î§¤À¤±¤Ç»öÌ³Åª¤Ë²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÄÂ¼Ú¿Í¤¬²ÈÄÂ¤òÂÚÇ¼¤·¤Æ¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ç¤Ï²ò·è¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¤È¤¤ÏÁÊ¾Ù¼êÂ³¤¤ÇÌÀ¤±ÅÏ¤·¤ÎÈ½·è¤ò¤â¤é¤¤¡¢¶¯À©¼¹¹Ô¤È¤¤¤¦¼êÂ³¤¤ÇÂÚÇ¼¤·¤¿ÄÂ¼Ú¿Í¤ò¶¯À©Åª¤ËÂàµî¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¹âÎð¼Ô¤Î¾ì¹ç¤Ï¥¹¥à¡¼¥º¤ËÂàµî¤µ¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼¹¹Ô´±¤¬¡Ö¤³¤Î¹âÎð¼Ô¤ò¤³¤³¤«¤éÄÉ¤¤½Ð¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤Î¸åÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¤¿¤á¤é¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢È½·è¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Æ¤â¼¹¹Ô¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤Ê¤ë¤È²È¼ç¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£²ÈÄÂ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤«¤é»ÅÊý¤Ê¤¯ÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·¡¢È½·è¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¶¯À©¼¹¹Ô¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤¿¤Î¤ËÂàµî¤µ¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¡£È¬ÊýºÉ¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿ÌÀ¤±ÅÏ¤·ÁÊ¾Ù¤ÎÁê¼êÊý¤Î¹âÎð¼Ô¤Ï¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò°ï¤·¤ÆÅ¾µï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
60Âå¤Ç¤Þ¤À»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢²ÈÄÂÊÝ¾Ú²ñ¼Ò¤Î²ÃÆþ¤À¤±¤ÇÉô²°¤Ï¼Ú¤ê¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬70ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¹âÎð¼Ô¤ËÉô²°¤òÂß¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤²È¼çÂ¦¤Ï¡¢ÂÚÇ¼¤Î¿´ÇÛ¤È¤¤¤¦¤è¤êË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Î¼êÂ³¤¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿ÈÆâ¤ÎÏ¢ÂÓÊÝ¾Ú¿Í¤ò¾ò·ï¤È¤·¤Þ¤¹¡£¿ÈÆâ¤Ï¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢Íê¤ì¤ë´Ø·¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Éô²°Ãµ¤·¤ÏÄü¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡©
¹âÎð¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢·»Äï»ÐËå¤â¹âÎð¤Ê¤Î¤ÇÏ¢ÂÓÊÝ¾Ú¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Û¤É¤Î·ÐºÑÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È»Ò¤É¤â¤«±ù¡¦ÌÅ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤â¤½¤âÁÂ±ó¤Ç¸òÎ®¤¬¤Ê¤¤¤Î¤¬ÂçÈ¾¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¿ÈÆâ¤ÎÏ¢ÂÓÊÝ¾Ú¿Í¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤³¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤¬·âÄÀ¡£1¤Ä¤á¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò±Û¤¨¤é¤ì¤º¡¢Éô²°Ãµ¤·¤ÏÄü¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¹âÎð¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÆü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ÇÀº°ìÇÕ¤Ç¡¢Àè¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¹ÔÆ°¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¼«Ê¬¤Î¼ýÆþ¤â¤¤¤Ä¤«¸º¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤Ê¤«¤Ê¤«ÁÛÁü¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î»þ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á°Â¤¤Êª·ï¤Ë°ú¤Ã±Û¤½¤¦¤È¤»¤º¡¢ÌäÂê¤òÀè±ä¤Ð¤·¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ëº£¤è¤ê°Â¤¯¶¹¤¤Êª·ï¤Ë°ú¤Ã±Û¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÅöÁ³¡¢²ÙÊª¤âÃÇ¼ÎÎ¥¤·¤Æ¤¤¤«¤Í¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤¬2¤Ä¤á¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ç¤¹¡£
¸µµ¤¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤â¡¢Ç¯¤ò¼è¤ë¤È²ÙÊª¤Î½èÊ¬¤ò¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£Ã¯¤«¤Î¼ê¤ò¼Ú¤ê¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÃÇ¼ÎÎ¥¤äÉô²°¤ÎÊÒ¤Å¤±¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
·ë²Ì¡¢°Â¤¤Êª·ï¤Ë°ú¤Ã±Û¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¹âÎð¼Ô¤Ï¸å¤òÀä¤Á¤Þ¤»¤ó¡£
²È¼çÂ¦¤¬°ìÅÙ¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¼¡¤«¤é¹âÎð¼Ô¤Ë¤ÏÂß¤µ¤Ê¤¤¤È·è¤á¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Îµ¢·ë¤Ç¤¹¡£·ë²Ì¡¢¹âÎð¼Ô¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹¼Ú¤ê¤é¤ì¤Ê¤¤À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÂß¤µ¤Ê¤¤²È¼ç¤¬°¤¤¡×¤È¤Ï¡¢Ã¯¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
»ä¤Ïº£¤âËè½µ¤Î¤è¤¦¤ËºÛÈ½½ê¤ËÄÌ¤¤¡¢Ê£¿ô¤ÎÄÂÂß¥È¥é¥Ö¥ë¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÁö¤ê²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Â¾¤Ë¤â¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»öÎã¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÂÀÅÄ³À ¾Ï»Ò ¡§ OAG»ÊË¡½ñ»ÎË¡¿Í ÂåÉ½»ÊË¡½ñ»Î¡Ë