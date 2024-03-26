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¡Ê1¡Ë¼ò¤ÏÎÞ¤«Î¯Â©¤« ºî»í:¹â¶¶µÅÂÀÏº ºî¶Ê:¸Å²ìÀ¯ÃË ÊÔ¶Ê:ÀÐÁÒ½Å¿®(¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë:Æ£»³°ìÏº ¾¼ÏÂ6Ç¯/1931Ç¯)
¡Ê2¡Ë¥µ¡¼¥«¥¹¤Î±´ ºî»í:À¾ÛêÈ¬½½ ºî¶Ê:¸Å²ìÀ¯ÃË ÊÔ¶Ê:ÀÐÁÒ½Å¿®(¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë:¾¾Ê¿¹¸ ¾¼ÏÂ8Ç¯/1933Ç¯)
¡Ê3¡ËÀÖ¾ë¤Î»Ò¼é±´ ºî»í:º´Æ£ÁÚÇ·½õ ºî¶Ê:ÃÝ²¬¿®¹¬ ÊÔ¶Ê:°Ë¸Í¤Î¤ê¤ª(¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë:Åì³¤ÎÓÂÀÏº ¾¼ÏÂ9Ç¯/1934Ç¯)
¡Ê4¡ËÂç¹¾¸Í½ÐÀ¤¾®±´ ºî»í:Æ£ÅÄ¤Þ¤µ¤È ºî¶Ê:µÏ²°Àµ°ìÏº ÊÔ¶Ê:ÀÐÁÒ½Å¿®(¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë:¹âÅÄ¹ÀµÈ ¾¼ÏÂ10Ç¯/1935Ç¯)
¡Ê5¡Ë¿Ï½ý¾¾¤ÎÏ²¼ ºî»í:Æ£´ÖÅ¯Ïº ºî¶Ê:ºùÅÄÀ¿°ìŽ¥¥¥ó¥°¥ì¥³¡¼¥É³ô¼°²ñ¼Ò ÊÔ¶Ê:ÀÐÁÒ½Å¿®(¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë:¿¿»³°ìÏº ¾¼ÏÂ11Ç¯/1936Ç¯)
¡Ê6¡ËºÊÎøÆ»Ãæ ºî»í:Æ£ÅÄ¤Þ¤µ¤È ºî¶Ê:°¤ÉôÉðÍº ÊÔ¶Ê:°Ë¸Í¤Î¤ê¤ª(¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë:¾å¸¶ÉÒ ¾¼ÏÂ12Ç¯/1937Ç¯)
¡Ê7¡Ë¿ÍÀ¸¤ÎÊÂÌÚÏ© ºî»í:º´Æ£ÁÚÇ·½õ ºî¶Ê:¸Å²ìÀ¯ÃË ÊÔ¶Ê:ÀÐÁÒ½Å¿®(¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë:¥Ç¥£¥Ã¥¯Ž¥¥ß¥Í ¾¼ÏÂ12Ç¯/1937Ç¯)
¡Ê8¡Ë¶åÃÊ¤ÎÊì ºî»í:ÀÐ¾¾½©Æó ºî¶Ê:Ç½ÂåÈ¬Ïº ÊÔ¶Ê:ÀÐÁÒ½Å¿®(¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë:±ö¤Þ¤µ¤ë ¾¼ÏÂ14Ç¯/1939Ç¯)
¡Ê9¡ËÃ¯¤«¸Î¶¿¤òÁÛ¤ï¤¶¤ë ºî»í:À¾ÛêÈ¬½½ ºî¶Ê:¸Å²ìÀ¯ÃË ÊÔ¶Ê:ÀÐÁÒ½Å¿®(¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë:Ì¸Åç¾º ¾¼ÏÂ15Ç¯/1940Ç¯)
¡Ê10¡Ë´ªÂÀÏº·îÌë±´ ºî»í:º´Çì¹§É× ºî¶Ê:À¶¿åÊÝÍº ÊÔ¶Ê:°Ë¸Í¤Î¤ê¤ª(¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë:¾®Èª¼ÂŽ¥Æ£¸¶Î¼»Ò ¾¼ÏÂ18Ç¯/1943Ç¯)
¡Ê11¡Ë¤«¤¨¤êÁ¥ ºî»í:À¶¿å¤ß¤Î¤ë(À¶¿åÕé) ºî¶Ê:ÁÒ¼ãÀ²À¸ ÊÔ¶Ê:ÀÐÁÒ½Å¿®(¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë:ÅÄÃ¼µÁÉ× ¾¼ÏÂ21Ç¯/1946Ç¯)
¡Ê12¡ËÃº¹£Àá ºî»í:¹â¶¶µÅÂÀÏº ºî¶Ê:Ê¡²¬Ì±ÍØ ÊÔ¶Ê:ÀÐÁÒ½Å¿®(¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë:ÀÖºä¾®Çß ¾¼ÏÂ23Ç¯/1948Ç¯)
¡Ê13¡Ë±Û¸å»â»Ò¤Î±´ ºî»í:À¾ÛêÈ¬½½ ºî¶Ê:Ëü¾ëÌÜÀµ ÊÔ¶Ê:ÀÐÁÒ½Å¿®(¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë:Èþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê ¾¼ÏÂ25Ç¯/1950Ç¯)
¡Ê14¡ËÀÖ¤¤¥é¥ó¥×¤Î½ªÎó¼Ö ºî»í:ÂçÁÒË§Ïº ºî¶Ê:¹¾¸ýÌë»í ÊÔ¶Ê:ÀÐÁÒ½Å¿®(¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë:½ÕÆüÈ¬Ïº ¾¼ÏÂ27Ç¯/1952Ç¯)
¡Ê15¡Ë¥ê¥ó¥´ÄÉÊ¬ ºî»í:¾®ÂôÉÔÆóÉ× ºî¶Ê:ÊÆ»³ÀµÉ× ÊÔ¶Ê:ÀÐÁÒ½Å¿®(¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë:Èþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê ¾¼ÏÂ27Ç¯/1952Ç¯)
¡Ê16¡Ë°ËÆ¦¤Îº´ÂÀÏº ºî»í:À¾ÛêÈ¬½½ ºî¶Ê:¾å¸¶¤²¤ó¤È ÊÔ¶Ê:°Ë¸Í¤Î¤ê¤ª(¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë:¹âÅÄ¹ÀµÈ ¾¼ÏÂ28Ç¯/1953Ç¯)
¡Ê17¡ËÇòºí»°Ì£Àþ ºî»í:À¾ÛêÈ¬½½ ºî¶Ê:¾å¸¶¤²¤ó¤È ÊÔ¶Ê:ÀÐÁÒ½Å¿®(¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë:¹âÅÄ¹ÀµÈ ¾¼ÏÂ29Ç¯/1954Ç¯)
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¡Ê1¡Ë·î¤¬¤È¤Ã¤Æ¤âÀÄ¤¤¤«¤é ºî»í:À¶¿å¤ß¤Î¤ë ºî¶Ê:Î¦±üÌÀ ÊÔ¶Ê:ÀÐÁÒ½Å¿®(¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë:¿û¸¶ÅÔ¡¹»Ò ¾¼ÏÂ30Ç¯/1955Ç¯)
¡Ê2¡Ë¤¢¤ÎÌ¼¤¬µã¤¤¤Æ¤ëÇÈ»ß¾ì ºî»í:¹âÌî¸øÃË ºî¶Ê:Á¥Â¼Å° ÊÔ¶Ê:ÀÐÁÒ½Å¿®(¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë:»°¶¶ÈþÃÒÌé ¾¼ÏÂ30Ç¯/1955Ç¯)
¡Ê3¡ËÊÛÅ·¾®ÁÎ ºî»í:º´Çì¹§É× ºî¶Ê:µÈÅÄÀµ ÊÔ¶Ê:ÀÐÁÒ½Å¿®(¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë:»°±ºÞ«°ì ¾¼ÏÂ30Ç¯/1955Ç¯)
¡Ê4¡ËÀã¤ÎÅÏ¤êÄ» ºî»í:À¶¿å¤ß¤Î¤ë(À¶¿åÕé) ºî¶Ê:Î¦±üÌÀ ÊÔ¶Ê:°Ë¸Í¤Î¤ê¤ª(¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë:»°ÇÈ½ÕÉ× ¾¼ÏÂ32Ç¯/1957Ç¯)
¡Ê5¡ËÅìµþ¤À¥ç¤ª¤ÃÊì¤µ¤ó ºî»í:ÌîÂ¼½ÓÉ× ºî¶Ê:Á¥Â¼Å° ÊÔ¶Ê:ÀÐÁÒ½Å¿®(¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë:ÅçÁÒÀéÂå»Ò ¾¼ÏÂ32Ç¯/1957Ç¯)
¡Ê6¡Ë¹ÁÄ®½½»°ÈÖÃÏ ºî»í:ÀÐËÜÈþÍ³µ¯ ºî¶Ê:¾å¸¶¤²¤ó¤È ÊÔ¶Ê:ÀÐÁÒ½Å¿®(¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë:Èþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê ¾¼ÏÂ32Ç¯/1957Ç¯)
¡Ê7¡ËÌµË¡¾¾¤Î°ìÀ¸¡ÁÅÙ¶»ÀéÎ¾Æþ¤ê¡Á ºî»í:µÈÌîÉ×ÆóÏº ºî¶Ê:¸Å²ìÀ¯ÃË ÊÔ¶Ê:°Ë¸Í¤Î¤ê¤ª(¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë:Â¼ÅÄ±ÑÍº ¾¼ÏÂ33Ç¯/1958Ç¯)
¡Ê8¡Ë¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È¤¬É´¸Þ½½ÆÖ ºî»í:´ØÂô¿·°ì ºî¶Ê:Á¥Â¼Å° ÊÔ¶Ê:°Ë¸Í¤Î¤ê¤ª(¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë:¾®ÎÓ°° ¾¼ÏÂ33Ç¯/1958Ç¯)
¡Ê9¡Ë¸Å¾ë ºî»í:¹â¶¶µÅÂÀÏº ºî¶Ê:ºÙÀî½á°ì ÊÔ¶Ê:ÀÐÁÒ½Å¿®(¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë:»°¶¶ÈþÃÒÌé ¾¼ÏÂ34Ç¯/1959Ç¯)
¡Ê10¡Ë²¦¾ ºî»í:À¾ÛêÈ¬½½ ºî¶Ê:Á¥Â¼Å° ÊÔ¶Ê:ÀÐÁÒ½Å¿®(¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë:Â¼ÅÄ±ÑÍº ¾¼ÏÂ36Ç¯/1961Ç¯)
¡Ê11¡Ë·£³Ý»þ¼¡Ïº ºî»í:º´Çì¹§É× ºî¶Ê:µÈÅÄÀµ ÊÔ¶Ê:ÀÐÁÒ½Å¿®(¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë:¶¶¹¬É× ¾¼36Ç¯/1961Ç¯)
¡Ê12¡ËÎø¤Ï¿ÀÂå¤ÎÀÎ¤«¤é ºî»í:À±ÌîÅ¯Ïº ºî¶Ê:»ÔÀî¾¼²ð ÊÔ¶Ê:ÀÐÁÒ½Å¿®(¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë:È«»³¤ß¤É¤ê ¾¼ÏÂ37Ç¯/1962Ç¯)
¡Ê13¡Ë½ÐÀ¤³¹Æ» ºî»í:À±ÌîÅ¯Ïº ºî¶Ê:»ÔÀî¾¼²ð ÊÔ¶Ê:ÀÐÁÒ½Å¿®(¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë:È«»³¤ß¤É¤ê ¾¼ÏÂ38Ç¯/1963Ç¯)
¡Ê14¡Ë½À ºî»í:´ØÂô¿·°ì ºî¶Ê:¸Å²ìÀ¯ÃË ÊÔ¶Ê:ÀÐÁÒ½Å¿®(¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë:Èþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê ¾¼ÏÂ39Ç¯/1964Ç¯)
¡Ê15¡Ë¥¢¥ó¥³ÄØ¤ÏÎø¤Î²Ö ºî»í:À±ÌîÅ¯Ïº ºî¶Ê:»ÔÀî¾¼²ð ÊÔ¶Ê:ÀÐÁÒ½Å¿®(¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë:ÅÔ¤Ï¤ë¤ß ¾¼ÏÂ39Ç¯/1964Ç¯)
¡Ê16¡ËÈ¡´Û¤Î½÷ ºî»í:À±ÌîÅ¯Ïº ºî¶Ê:ÅçÄÅ¿ÃË ÊÔ¶Ê:ÀÐÁÒ½Å¿®(¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë:ËÌÅç»°Ïº ¾¼ÏÂ40Ç¯/1965Ç¯)
¡Ê17¡Ë¤¢¤ÎÌ¼¤¿¤º¤Í¤Æ ºî»í:±Ê°æ¹À ºî¶Ê:ºùÅÄÀ¿°ì ÊÔ¶Ê:°Ë¸Í¤Î¤ê¤ª(¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë:º´¡¹ÌÚ¿·°ì ¾¼ÏÂ41Ç¯/1966Ç¯)
¡Ê18¡ËÉ×ÉØ½Õ½© ºî»í:´ØÂô¿·°ì ºî¶Ê:»ÔÀî¾¼²ð ÊÔ¶Ê:ÀÐÁÒ½Å¿®(¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë:Â¼ÅÄ±ÑÍº ¾¼ÏÂ42Ç¯/1967Ç¯)
¡ÚDISC3¡Û
¡Ê1¡Ë»°É´Ï»½½¸ÞÊâ¤Î¥Þ¡¼¥Á ºî»í:À±ÌîÅ¯Ïº ºî¶Ê:ÊÆ»³ÀµÉ× ÊÔ¶Ê:ÀÐÁÒ½Å¿®(¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë:¿åÁ°»ûÀ¶»Ò ¾¼ÏÂ43Ç¯/1968Ç¯)
¡Ê2¡Ë¿ÍÀ¸°ìÏ© ºî»í:ÀÐËÜÈþÍ³µ¯ ºî¶Ê:¤«¤È¤¦Å¯Ìé ÊÔ¶Ê:ÀÐÁÒ½Å¿®(¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë:Èþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê ¾¼ÏÂ45Ç¯/1970Ç¯)
¡Ê3¡Ë½÷¤Î¤ß¤Á ºî»í:µÜ»ËÏº ºî¶Ê:ÊÂÌÚ¤Ò¤í¤· ÊÔ¶Ê:ÀÐÁÒ½Å¿®(¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë:µÜ»ËÏº¤È¤Ô¤ó¤«¤é¥È¥ê¥ª ¾¼ÏÂ47Ç¯/1972Ç¯)
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¡Ê15¡Ë¼ò¤è ºî»í:µÈ´ö»° ºî¶Ê:µÈ´ö»° ÊÔ¶Ê:ÀÐÁÒ½Å¿®(¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë:µÈ´ö»° ¾¼ÏÂ63Ç¯/1988Ç¯)
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