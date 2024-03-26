ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀïÁ°¤Ë¼èºàÂÐ±þ¤Ø¡¡µ¼Ô¤Î¼ÁÌä¤Ï¼õ¤±ÉÕ¤±¤º
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤ÎÄÌÌõ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¿å¸¶°ìÊ¿»á¤¬°ãË¡ÅÒÇîµ¿ÏÇ¤Ç²ò¸Û¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬25Æü¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ÎÁ°¤Ë¼èºàÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢µ¼Ô¤Î¼ÁÌä¤Ï¼õ¤±ÉÕ¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¹Êó¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¸½ÃÏ25Æü¸á¸å2»þ45Ê¬¡ÊÆüËÜ»þ´Ö26Æü¸áÁ°6»þ45Ê¬¡Ë¤Ëµå¾ìÆâ¤Ë¤Æ¡¢ÊóÆ»¿Ø¤ÎÁ°¤ÇÀ¼ÌÀÊ¸¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢µ¼Ô¤Î¼ÁÌä¤Ï¼õ¤±ÉÕ¤±¤Þ¤»¤ó¡£°ãË¡¤È¤µ¤ì¤ëÅÒÇî¤Ë¤è¤ë¼Ú¶â¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¾å¤ÇÁ÷¶â¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â²¿¤«ÊÌ¤ÎÍÑÅÓ¤Î¤¿¤á¤ÈÊ¹¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£¤Þ¤¿¡¢¿å¸¶»á¤Ë¤è¤ë²£ÎÎ¤äÀàÅð¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤É¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ò¤¹¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£