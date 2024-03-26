¾¾ºäÂçÊå»á¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹OB¤Î¥Ï¡¼¥·¥å¥Ï¥¤¥¶¡¼¤µ¤ó¤È¤ÎºÆ²ñ¤Ë´¶·ã¡¡½õ¸À¤â¤é¤Ã¤¿Ãç
¡¡¡ÚÊ¿À®¤Î²øÊª¤¬¹Ô¤¯ ¾¾ºäÂçÊå¤ÎÃµµå¡Û¥á¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¤Î¾¾ºäÂçÊå»á¡Ê43¡Ë¤Ë¤è¤ë·î1²ó¤ÎÏ¢ºÜ¥³¥é¥à¡Ö¾¾ºäÂçÊå¤ÎÃµµå¡×¡£¾¾ºä»á¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î²òÀâ¤Ç16Æü¤«¤é22Æü¤Þ¤Ç´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¤ËÂÚºß¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹VS¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ÎÎò»ËÅª¤Ê³«Ëë¥·¥ê¡¼¥º¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¡£2»î¹ç¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¦¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤éÆüËÜÁª¼ê4¿Í¤¬½Ð¾ì¡£¸½ÃÏ¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¡¢¼¡¤Ï¥É·³¤ÎËÜµòÃÏ³«ËëÀï¤ò¼èºà¤¹¤ëÍ½Äê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤È¤Æ¤âÇ»Ì©¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£16Æü¤Ë´Ú¹ñÆþ¤ê¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à2»î¹ç¡¢¤½¤·¤Æ³«Ëë2Ï¢Àï¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î²òÀâ¤Ï¸ÅÅÄÆØÌé¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬´Ú¹ñ¤ËÍè¤ë¤Î¤ÏÀ¾ÉðÆþÃÄ1Ç¯ÌÜ¤À¤Ã¤¿99Ç¯¤Î¥·¥É¥Ë¡¼¸ÞÎØ¤ÎÍ½Áª°ÊÍè¡¢25Ç¯¤Ö¤ê¡£¤½¤Î»þ¤ËÆüËÜÂåÉ½¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤¬¸ÅÅÄ¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°¤ÎÁá¤¤»þ´Ö¤«¤éµå¾ì¤Î¼þ¤ê´Þ¤á¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ÏÀ¨¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£ÊüÁ÷ÀÊ¤Ï¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤âÂçÃ«Áª¼ê¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È°ìÀÆ¤Ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¹½¤¨¤ë¡£¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤Î¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£±þ±ç¤Î»ÅÊý¤â´Ú¹ñÆÈÆÃ¤Î¤â¤Î¡£¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¤â¤Á¤í¤óÂç¥ê¡¼¥°¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ÇÎ¾¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤âÊ·°Ïµ¤¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡³Ú¤·¤ó¤À¡¢¤È¤¤¤¨¤Ð³«ËëÀï¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÅê¼êÂÐÂçÃ«Áª¼ê¤Î½éÂÐ·è¡£¤½¤Î½Ö´Ö¤¬Ë¬¤ì¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤¿¡£¸«±þ¤¨¤¿¤Ã¤×¤ê¤À¤Ã¤¿2ÂÇÀÊ¡£¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÅê¼ê¤âÌÀ¤é¤«¤ËÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¥·¡¼¥º¥ó½é°ÂÂÇ¡£¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÅê¼ê¤âÅêµåÁ´ÂÎ¤ò¸«¤Æ¤â¡¢Â¿¾¯´Å¤¯¤Æ¤âÄ¾µå¤Ç¶õ¿¶¤ê¡¢¥Õ¥¡¥¦¥ë¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾õÂÖ¤Ï¤«¤Ê¤ê¤¤¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼¡¤ÎÅÐÈÄ¤âÂç¤¤¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡´Ú¹ñ½é¤ÎÂç¥ê¡¼¥°¸ø¼°Àï¡£¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤Ê³«ºÅ¤Ë¤ÏMLB¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ÎÊý¤âÂçÀª½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´¶·ã¤·¤¿¤Î¤Ï¥É·³OB¤Ç¤â¤¢¤ë¥ª¡¼¥ì¥ë¡¦¥Ï¡¼¥·¥å¥Ï¥¤¥¶¡¼¤µ¤ó¤ÈºÆ²ñ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÄÌ»»204¾¡±¦ÏÓ¡£¼Â¤Ï¼«Ê¬¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤«¤é²¿ÅÙ¤«¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Îã¤¨¤ÐÊá¼ê¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ë¼ó¤ò¿¶¤ë»þ¡¢¼ó¤ÎÆ°¤¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯¾®¤µ¤¯¤·¤¿Êý¤¬ÂÎ¤Î¼´¤¬¤Ö¤ì¤Ê¤¤¡Ä¤Ê¤É¡¢µ®½Å¤Ê½õ¸À¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤é¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Èó¾ï¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡ºòÇ¯3·î¡£ÊÆ¥Õ¥í¥ê¥À¤Ç¤ÎWBC·è¾¡¤Ç»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¾¡Íø¤ò¸«ÆÏ¤±¤Æ¡¢Âç¤¤Ê´¶Æ°¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ì¤«¤é1Ç¯¡£¼èºà¤¹¤ëÎ©¾ì¤È¤·¤Æ¡¢ºÆ¤Ó¡ÖÇ®¤¤¡×¸½¾ì¤ËÎ©¤Á²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¸å¤ÏÊÆ¹ñ¤ËÈô¤Ó¡¢¥É·³¤ÎËÜµòÃÏ³«ËëÀï¤ò¼èºà¤·¤Þ¤¹¡£Ç®¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤¬º£¤«¤éËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¡Ê¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¡Ë