¹ñÏ¢°ÂÊÝÍý¡¢¥¬¥¶Â¨»þÄäÀï·èµÄ°Æ¤òºÎÂò¡¡ÊÆ¤Ï´þ¸¢
Michelle Nichols
[¹ñÏ¢ £²£µÆü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¹ñÏ¢°ÂÁ´ÊÝ¾ãÍý»ö²ñ¤Ï£²£µÆü¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤È¤Î¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤Ç¤ÎÀïÆ®¤ÎÂ¨»þÄäÀï¤È¿Í¼ÁÁ´°÷¤ÎÂ¨»þ¤«¤ÄÌµ¾ò·ï¤Î²òÊü¤òµá¤á¤ë·èµÄ°Æ¤ò»¿À®Â¿¿ô¤ÇºÎÂò¤·¤¿¡£Á´£±£µÍý»ö¹ñ¤Î¤¦¤Á£±£´¥«¹ñ¤¬»¿À®¡£ÊÆ¹ñ¤Ï´þ¸¢¤·¤¿¡£
¥¢¥ë¥¸¥§¥ê¥¢¤Î¥¢¥Þ¡¼¥ë¡¦¥Ù¥ó¥¸¥ã¥Þ¹ñÏ¢Âç»È¤ÏÅêÉ¼¸å¡¢°ÂÊÝÍý¤Ç¡Ö¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤Î¿Í¡¹¤ÏÈó¾ï¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÂçµÔ»¦¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÄ¹¤¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¼êÃÙ¤ì¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¤³¤ÎÂçµÔ»¦¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÎµÁÌ³¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Î¥é¥¸¥ªÊüÁ÷¤Ï°ÂÊÝÍý¤Î³«»ÏÄ¾Á°¡¢ÊÆ¹ñ¤¬·èµÄ°Æ¤ËµñÈÝ¸¢¤òÈ¯Æ°¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤ÏÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ø¤ÎÂåÉ½ÃÄÇÉ¸¯¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤ë¤À¤í¤¦¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
ÊÆ¹ñ¤Î¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¹ñÏ¢Âç»È¤Ï¡ÖÄäÀï¤ÏºÇ½é¤Î¿Í¼Á¤Î²òÊü¤ÈÆ±»þ¤Ë¤¹¤°¤Ë»Ï¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¥Ï¥Þ¥¹¤Ë¤½¤¦¤¹¤ë¤è¤¦°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£ÊÆ¹ñ¤Ï·èµÄ°Æ¤ÎÁ´¤Æ¤ËÆ±°Õ¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ï¥Þ¥¹¤òÈóÆñ¤¹¤ëÆâÍÆ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÅêÉ¼¤ò´þ¸¢¤·¤¿¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
·èµÄ°Æ¤Ï¤Þ¤¿¡Ö¥¬¥¶ÃÏ¶èÁ´ÂÎ¤Ø¤Î¿ÍÆ»»Ù±ç¤ÎÎ®¤ì¤ò³ÈÂç¤·¡¢»ÔÌ±¤ÎÊÝ¸î¤ò¶¯²½¤¹¤ë¶ÛµÞ¤ÎÉ¬Í×À¤ò¶¯Ä´¤·¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¿ÍÆ»»Ù±ç¤ÎÄó¶¡¤ËÂÐ¤¹¤ë¤¢¤é¤æ¤ë¾ãÊÉ¤ÎÅ±ÇÑ¤ò²þ¤á¤ÆÍ×µá¤¹¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£