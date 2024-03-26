¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤¬¥Þ¥¥·¥ß¥ê¥¢¥ó¡¦¥¨¥Ã¥²¥·¥å¥¿¥¤¥ó¤È¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤òÈ¯É½¡ª
¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ï25Æü¡¢¸µ¥É¥¤¥ÄÂåÉ½MF¥Þ¥¥·¥ß¥ê¥¢¥ó¡¦¥¨¥Ã¥²¥·¥å¥¿¥¤¥ó(27)¤È¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¿··ÀÌó¤Ë¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¥¨¥Ã¥²¥·¥å¥¿¥¤¥ó¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
Ž¢¤³¤³¤ËÍè¤Æ¤â¤¦¤¹¤°3Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤±¤É¡¢¤â¤Ã¤ÈÄ¹¤¤´Ö¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡£¥«¥Ã¥×Àï¤Î·è¾¡¤ä ¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤Î·Ð¸³¤Ï¡¢»ä¤Î´üÂÔ°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£ËÍ¤é¤Ï¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤Æ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤·¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ç¤Î»Ä¤ê¤Î»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤èŽ£
¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ç°é¤Ã¤¿¥¨¥Ã¥²¥·¥å¥¿¥¤¥ó¤Ï¡¢2014Ç¯11·î¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤Î¸å¡¢2021Ç¯8·î¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥ì¥ó¥Ì¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿MF¥Ð¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥µ¥ó¥¿¥Þ¥ê¥¢¤Î¸å³ø¤È¤·¤Æ¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ë²ÃÆþ¡£
¥»¥ó¥È¥é¥ëMF¤ä¼éÈ÷ÅªMF¤È¤·¤Æ¹¶¼éÎ¾ÌÌ¤ÇÂ¿¤¯¤Î»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤»¤ëËüÇ½·¿MF¤Ï¡¢¤¹¤°¤ËÄê°ÌÃÖ¤ò³ÎÊÝ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ç¤Ï¸ø¼°Àï116»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·14¥´¡¼¥ë21¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£º£µ¨¤â¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï37»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·3¥´¡¼¥ë3¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¿··ÀÌó¤Ë¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¥¨¥Ã¥²¥·¥å¥¿¥¤¥ó¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
Ž¢¤³¤³¤ËÍè¤Æ¤â¤¦¤¹¤°3Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤±¤É¡¢¤â¤Ã¤ÈÄ¹¤¤´Ö¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡£¥«¥Ã¥×Àï¤Î·è¾¡¤ä ¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤Î·Ð¸³¤Ï¡¢»ä¤Î´üÂÔ°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£ËÍ¤é¤Ï¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤Æ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤·¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ç¤Î»Ä¤ê¤Î»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤èŽ£
¥»¥ó¥È¥é¥ëMF¤ä¼éÈ÷ÅªMF¤È¤·¤Æ¹¶¼éÎ¾ÌÌ¤ÇÂ¿¤¯¤Î»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤»¤ëËüÇ½·¿MF¤Ï¡¢¤¹¤°¤ËÄê°ÌÃÖ¤ò³ÎÊÝ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ç¤Ï¸ø¼°Àï116»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·14¥´¡¼¥ë21¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£º£µ¨¤â¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï37»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·3¥´¡¼¥ë3¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£