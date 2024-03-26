£Î£Ù³Æ»Ô¾ì¡¡£°»þÂæ¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï£±£²£²¥É¥ë°Â¡¡¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤â¾®Éý°Â¤Ç¤Î¿ä°Ü
NY³ô¼°25Æü¡ÊNY»þ´Ö11:04¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö00:04¡Ë
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡39353.07¡Ê-122.83¡¡-0.31%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡16416.58¡Ê-12.24¡¡-0.07%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡40210¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+100¡¡+0.25%¡Ë
²¤½£³ô¼°25ÆüGMT15:04
±ÑFT100¡¡ 7924.64¡Ê-6.28¡¡-0.08%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 18257.43¡Ê+51.49¡¡+0.28%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 8159.71¡Ê+7.79¡¡+0.10%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.638¡Ê+0.049¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡¡¡4.249¡Ê+0.051¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡¡¡4.415¡Ê+0.038¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡¡¡2.367¡Ê+0.019¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.374¡Ê+0.051¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡3.998¡Ê+0.070¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.486¡Ê+0.048¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.007¡Ê-0.028¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡0.730¡Ê-0.006¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª5 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á82.16¡Ê+1.53¡¡+1.90%¡Ë
NY¶âÀèÊª6 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á2201.50¡Ê+19.90¡¡+0.91%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
£±¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á69651.38¡Ê+3498.18¡¡+5.29%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
£±¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á10543826¡Ê+529554¡¡+5.29%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡39353.07¡Ê-122.83¡¡-0.31%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡16416.58¡Ê-12.24¡¡-0.07%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡40210¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+100¡¡+0.25%¡Ë
²¤½£³ô¼°25ÆüGMT15:04
±ÑFT100¡¡ 7924.64¡Ê-6.28¡¡-0.08%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 18257.43¡Ê+51.49¡¡+0.28%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 8159.71¡Ê+7.79¡¡+0.10%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.638¡Ê+0.049¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡¡¡4.249¡Ê+0.051¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡¡¡4.415¡Ê+0.038¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡¡¡2.367¡Ê+0.019¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.374¡Ê+0.051¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡3.998¡Ê+0.070¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.486¡Ê+0.048¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.007¡Ê-0.028¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡0.730¡Ê-0.006¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª5 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á82.16¡Ê+1.53¡¡+1.90%¡Ë
NY¶âÀèÊª6 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á2201.50¡Ê+19.90¡¡+0.91%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
£±¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á69651.38¡Ê+3498.18¡¡+5.29%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
£±¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á10543826¡Ê+529554¡¡+5.29%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì