ÄûÀµ-ÊÆ¿·¶½£Å£Ö¥Õ¥£¥¹¥«¡¼¡¢Âç¼ê¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤È¤ÎÇã¼ý¸ò¾Ä·èÎö¤ÈÈ¯É½
(±ÑÊ¸¤ÎÄûÀµ¤Ë¤è¤ê¡¢Âè£´ÃÊÍî¤Î¡Ö¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡×¤ò¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¾Ú·ô¼è°ú½ê¡×¤ËÄûÀµ¤·¤Þ¤¹¡£)
[£²£µÆü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ÊÆ¿·¶½ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ê£Å£Ö¡Ë¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥Õ¥£¥¹¥«¡¼¤Ï£²£µÆü¡¢Âç¼ê¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤È¤ÎÇã¼ý¸ò¾Ä¤¬·èÎö¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¸ò¾Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Î¼ÒÌ¾¤ÏÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥Õ¥£¥¹¥«¡¼³ô¤Î¼è°ú¤Ï°ì»þÄä»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥£¥¹¥«¡¼¤Ï¤Þ¤¿¡¢ÍøÊ§¤¤¤ÎÂÚ¤ê¤ò¼õ¤±¡¢Å¾´¹¼ÒºÄ¤òÇäµÑ¤·¤ÆºÇÂç£±²¯£µ£°£°£°Ëü¥É¥ë¤Î»ñ¶â¤òÄ´Ã£¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¥¯¥í¡¼¥¸¥ó¥°¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤âÈ¯É½¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¥Õ¥£¥¹¥«¡¼¤Ï¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¾Ú·ô¼è°ú½ê¡ÊÄûÀµ¡Ë¤Î¾å¾ì´ð½à¤Ø¤Î½àµò¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¡¢£´·î£²£´Æü¤Î³ô¼çÁí²ñ¤Ç³ô¼°Ê»¹ç°Æ¤ËÂÐ¤¹¤ëÅêÉ¼¤ò³ô¼ç¤Ëµá¤á¤ë¤È¤·¤¿¡£
¥í¥¤¥¿¡¼¤Ïº£·î¡¢´Ø·¸¶Ú¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢Æü»º¼«Æ°¼Ö¤¬¥Õ¥£¥¹¥«¡¼¤Ø¤Î½Ð»ñ¤Ë¸þ¤±¶¨µÄ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£