£Ó¡õ£Ð£µ£°£°¤ÎÇ¯ËöÌÜÉ¸5500¤Ë°ú¤¾å¤²¡á¥ª¥Ã¥Ú¥ó¥Ï¥¤¥Þ¡¼
[£²£µÆü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥ª¥Ã¥Ú¥ó¥Ï¥¤¥Þ¡¼¡¦¥¢¥»¥Ã¥È¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ï£²£µÆü¡¢£Ó¡õ£ÐÁí¹ç£µ£°£°¼ï¤Î£²£°£²£´Ç¯ËöÌÜÉ¸¤ò½¾Íè¤Î£µ£²£°£°¤«¤é£µ£µ£°£°¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¡£Äì·ø¤¤·ÐºÑ»ØÉ¸¤È¸ú²ÌÅª¤Ê¶âÍ»À¯ºö¤¬ÍýÍ³¤È¤·¡¢À¤³¦¤Î¼çÍ×¶âÍ»µ¡´Ø¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¶¯µ¤¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤¿¡£
£Ó¡õ£Ð£µ£°£°¤ÎÇ¯´Ö¤Î£±³ôÍø±×Í½ÁÛ¤â£²£´£°¥É¥ë¤«¤é£²£µ£°¥É¥ë¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¡£
¥ª¥Ã¥Ú¥ó¥Ï¥¤¥Þ¡¼¡¦¥¢¥»¥Ã¥È¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î¥Á¡¼¥ÕÅê»ñ¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥¹¥È¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥¹¥È¥ë¥Ä¥Õ¥¡¥¹»á¤Ï¥á¥â¤Ç¡Ö¡ÊÅê»ñ²È¤Î¡Ë¹Í¤¨Êý¤ÎÊÑ²½¤Ï¶²ÉÝ¤äìÅÍß¤µ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ãæ¡¦Ä¹´üÅª¤ÊÌÜÉ¸¤Î¤¿¤á¤ËÅê»ñ¤¹¤ëÉ¬Í×À¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÜÉ¸¤ò¤µ¤é¤Ë°ú¤¾å¤²¤ëµ¡²ñ¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢£È£Ó£Â£Ã¤â£Ó¡õ£Ð£µ£°£°¤ÎÇ¯ËöÌÜÉ¸¤ò½¾Íè¤Î£µ£°£°£°¤«¤é£µ£´£°£°¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¡£ÊÆ·ÐºÑ¤Î¥½¥Õ¥È¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡ÊÆðÃåÎ¦¡Ë¤òÁÛÄê¤·¡¢¸½ÃÍ¿å½à¤«¤éÌó£³¡ó¤Î¾å¾º¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
½¤Àµ¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢·ÐºÑÀ®Ä¹¤¬Äì·ø¤¯¿ä°Ü¤·¡¢Íø²¼¤²¤¬¥Ï¥¤¥Æ¥¯°Ê³°¤ÎÌÃÊÁ¤Ë¹¥±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
£È£Ó£Â£Ã¤Î¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥¹¥È¤Ï¥á¥â¤Ç¡ÖÌÜÉ¸¤Î°ú¤¾å¤²¤Ï¡¢¹ñÆâÁíÀ¸»º¡Ê£Ç£Ä£Ð¡Ë¤ÎÄì·ø¤¤À®Ä¹¡¢ºÇ¶á¤Î¹¥¶ÈÀÓ¡¢¤½¤·¤ÆÁ°²ó¤Î·è»»¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë´ë¶È¤ÎÁ°¸þ¤¤Ê¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥È¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤¿¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Î²þÁ±¤«¤éÀ¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
£Â£ï£æ£Á¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥ê¥µ¡¼¥Á¤ä£Õ£Â£Ó¤âÇ¯ËöÌÜÉ¸¤ò£µ£´£°£°¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
£È£Ó£Â£Ã¤Ï£²£´Ç¯¸åÈ¾¤Ï¡Ö¤è¤êÉÔ°ÂÄê¡×¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¡£ÊÆÁªµó¤ä¶ÈÀÓ´üÂÔ¤Î¹â¤Þ¤ê¡¢ÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷Íý»ö²ñ¡Ê£Æ£Ò£Â¡Ë¤Ë¤è¤ëÍø²¼¤²¤Î³«»Ï»þ´ü¤«¤éÍø²¼¤²µ¬ÌÏ¤Ë´Ø¿´¤¬¥·¥Õ¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬Í×°ø¤È¤¤¤¦¡£
£È£Ó£Â£Ã¤Î¼åµ¤¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ï·ÐºÑ¥Ç¡¼¥¿¤¬°ú¤Â³¤¹¥Ä´¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬ºÆÇ³¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ç¡¢Ç¯ËöÌÜÉ¸¤Ï£´£¸£°£°¤È¤·¤¿¡£