AI°ÍÑ¤·½÷À¥¹¥¿¡¼¤Î´é¹çÀ®¡¢¤ï¤¤¤»¤ÄÆ°²èÀ½ºîÈÒÉÛ¤ÎÃË¤ËÍºáÈ½·è¡½Ãæ¹ñ
Ãæ¹ñ¹ñ±ÄÃæ±û¥Æ¥ì¥Ó¡ÊCCTV¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñÞ¶¹¾¾Ê¹º½£»Ôé«»³¶è¤ÎºÛÈ½½ê¤ÏºòÇ¯11·î¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤ò»È¤Ã¤¿µ¶Æ°²è¡Ö¥Ç¥£¡¼¥×¥Õ¥§¥¤¥¯¡×¤Îµ»½Ñ¤ò°ÍÑ¤·¤Æ½÷À¥¹¥¿¡¼¤Î´é¤ò¹çÀ®¤·¤¿¤ï¤¤¤»¤ÄÆ°²è¤òÀ½ºîÈÒÉÛ¤·¤¿ÃË¤ËÂÐ¤·¡¢±ÄÍøÌÜÅª¤ï¤¤¤»¤ÄÊªÀ½ºîÈÒÉÛºá¤ÇÄ¨Ìò7Ç¯3·î¡¢È³¶â6Ëü¸µ¡ÊÌó125Ëü4000±ß¡Ë¤ÎÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£
Æ±¶è¤Î·Ù»¡Åö¶É¤¬2022Ç¯8·î¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¥Ñ¥È¥í¡¼¥ëÃæ¤ËÈ¯¸«¤·¤ÆÃË¤Î¿ÈÊÁ¤ò¹´Â«¤·¤¿¡£ÃË¤ÏAI¤ò°ÍÑ¤·¤Æ´é¤ò¹çÀ®¤·¤¿¤ï¤¤¤»¤ÄÆ°²è¤òÈÒÉÛ¤·¤Æ¡Ö½¸µÒ¡×¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢µÒ¤ÎÍ×Ë¾¤Ë±þ¤¸¤Æ´é¤ò¹çÀ®¤·¤¿Æ°²è¤òÀ½ºî¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ÌøÀî¡Ë