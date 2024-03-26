£´¶È¼Ô¤¬¡Ö¹È¹í¡×Í¢Æþ¡áÆüËÜ¼ò¤È·ò¹¯¿©ÉÊ¸¶ÎÁ¡½ÂæÏÑ
¡¡¡ÚÂæËÌ»þ»ö¡Û¾®ÎÓÀ½Ìô¤Î¡Ö¹È¹í¡Ê¤Ù¤Ë¤³¤¦¤¸¡Ë¡×´ØÏ¢À½ÉÊ¤òÀÝ¼è¤·¤¿¿Í¤¬·ò¹¯Èï³²¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤Ç¡¢ÂæÏÑÅö¶É¤Ï£²£µÆü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ÂæÏÑ¤Î£²¶È¼Ô¤¬²ó¼ý¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜ¼ò¤òÍ¢Æþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡·ò¹¯¿©ÉÊ¤Î¸¶ÎÁ¤È¤·¤ÆÍ¢Æþ¤·¤¿¶È¼Ô¤â£²¼ÒÈ½ÌÀ¤·¤¿¡£¸½»þÅÀ¤Ç·ò¹¯Èï³²¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ÂæÏÑÅö¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Í¢Æþ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÊõ¼òÂ¤¤¬¼«¼ç²ó¼ý¤ò·è¤á¤¿ÆüËÜ¼ò¡Ö¾¾ÃÝÇßÇòÊÉÂ¢¡Øßº¡Ê¤ß¤ª¡Ë¡Ù£Ð£Ò£Å£Í£É£Õ£Í¡×¡£·ò¹¯¿©ÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤¬Í¢Æþ¤·¤¿¹È¹í¸¶ÎÁ¤Ï¥«¥×¥»¥ë¤ä¾ûºÞ¤Ë²Ã¹©¤·ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Åö¶É¤Ï¶È¼Ô¤ËÂÐ¤·À½ÉÊ¤Î¼«¼ç²ó¼ý¤ò»Ø¼¨¤·¡¢¾®ÎÓÀ½Ìô¤Î¹È¹í´ØÏ¢À½ÉÊ¤ÎÍ¢Æþ¿³ºº¤òÄä»ß¤·¤¿¡£¡¡