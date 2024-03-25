【国際親善試合(U-23)】(北九州)

日本 2-0(前半0-0)ウクライナ

<得点者>

[日]佐藤恵允(48分)、田中聡(76分)

主審:ルイス・スミス

副審:チョン・ジンヒ、シン・ジェファン

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