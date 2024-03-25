日本vsウクライナ 試合記録
【国際親善試合(U-23)】(北九州)
日本 2-0(前半0-0)ウクライナ
<得点者>
[日]佐藤恵允(48分)、田中聡(76分)
主審:ルイス・スミス
副審:チョン・ジンヒ、シン・ジェファン
├パリ五輪予選直前のU-23日本代表がウクライナ撃破! プレス奏功で決定機量産…佐藤恵允&田中聡がゴール
├あす25日にU-23日本代表と激突! JFAがU-23ウクライナ代表の来日メンバーを発表
├パリ五輪予選も頼んだ!背番号10佐藤恵允「顔に当たっただけ」と謙遜も「ゴールはゴール」貴重な先制弾
└パリ五輪アジア最終予選に弾み…ウクライナに完封勝利のU-23日本代表、大岩監督「非常に収穫があった」
日本 2-0(前半0-0)ウクライナ
<得点者>
[日]佐藤恵允(48分)、田中聡(76分)
主審:ルイス・スミス
副審:チョン・ジンヒ、シン・ジェファン
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